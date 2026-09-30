La CGT descartó el paro nacional, convocó a nuevas marchas y apuesta a la visita del Papa

La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) descartó de plano la convocatoria a un paro nacional -tal como venían planteando algunos secretarios generales- y resolvió convocar a una marcha para el 8 de octubre, a las 15.30 horas, con manifestación frente a la secretaría de Industria de la Nación (avenida Julio Roca 651), bajo la consigna "Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también".

Después del Mundial de Fútbol, la central obrera anunció la profundización del plan de lucha para el segundo semestre, con la intención de generar músculo para una huelga con movilización a la Plaza de Mayo. Algunos referentes sostienen que la idea está firme, aunque dependerá de cómo marcha la economía y del "pulso de la calle", al que hoy no ven propenso a una protesta masiva, salvo en conflictos puntuales.

La decisión de la central obrera sigue dividiendo las aguas en el movimiento obrero organizado. El líder de La Fraternidad (conductores de locomotoras), Omar Maturano, viene planteando la necesidad de llamar a un paro nacional por tiempo indeterminado; dirigentes del barrionuevismo insisten con protestas más contundentes contra el gobierno mientras que el reaparecido Pablo Moyano se preguntó: "¿Dónde carajos están la CGT y el Peronismo?".

La mesa chica que tomó la decisión sin consultar al directorio

El malestar de distintos espacios gremiales se basa en que la decisión de las nuevas movilizaciones la tomó la "mesa chica ampliada" de la central obrera -compuesta por unos 30 referentes- y no el consejo directivo en su conjunto. Al cónclave en la sede de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) asistieron:

Los integrantes del triunvirato: Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello

El anfitrión, Gerardo Martínez

Héctor Daer (Sanidad)

Hugo Moyano (Camioneros)

Andrés Rodríguez (estatales, ATE)

José Luis Lingeri (Obras Sanitarias)

Maia Volcovinsky (judiciales)

Además de la protesta frente a la secretaría de Industria, se acompañará la Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre, una nueva instancia de protesta del sector universitario en la que también participarán las dos CTA (de los Trabajadores y Autónoma). En referencia a la alianza entre la CGT, las CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), un vocero reveló a iProfesional que "las acciones en conjunto se enfriaron, pero las relaciones no están rotas".

Rodríguez hizo una evaluación de la reunión, señalando que "la CGT aprobó otro capítulo más de la acción que despliega en su plan de lucha. El 8 nos vamos a movilizar masivamente para reclamar que se dé mucha atención a las actividades productivas, fundamentalmente la industria, la construcción y el comercio que son las que emplean más mano de obra y hoy están sumergidas en un quiebre casi total".

Sobre la situación política y el accionar de la oposición, el también secretario Adjunto de la central obrera, explicó que "se debatió la política de entrega del gobierno y la necesidad de reordenarnos como tiene que ser en el sentido de jerarquizar la política para que arribemos a un proyecto nacional y que la gente vuelva a ilusionarse con un triunfo en las elecciones 2027".

La estrategia sindical para la visita del Papa Francisco

La reunión sirvió además para conocer detalles de la audiencia que Jerónimo y Martínez tuvieron con el Papa Francisco en el Vaticano (le presentaron informe crítico de Argentina) y proyectar la estrategia a seguir cuando el Papa visite la Argentina. Una delegación de la CGT tendrá un encuentro oficial el lunes 9 de noviembre, en el marco de un evento sobre el Mundo del Trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). Al respecto, Sola afirmó: "Estamos convencidos de que va a ser un enorme hecho. Entendemos que va a dejar políticamente la posibilidad de su mensaje que no necesariamente es partidario, sino que va en el sentido de la justicia social, del bien común, de la comunidad organizada".

El también secretario General del Sindicato del Seguro subrayó que "la mayor tarea va a quedar cuando el Papa se vaya y deje su mensaje para que las representaciones sociales y de los trabajadores podamos seguir trabajando en el sentido de su mirada, que es la del trabajo como ordenador social, como centro de escena de un proyecto económico que en Argentina no está sucediendo".

Jerónimo, en tanto, sostuvo que "estamos ante una situación que duele muchísimo, por el grado de crueldad que tienen ellos para tomar decisiones", que son todas en contra de la sociedad en su conjunto y en beneficio de los sectores más concentrados de la economía. Pero la verdad es que ya no nos sorprende nada de este gobierno".

Para el titular del sindicato de Empleados de la industria del Vidrio, el gobierno "vive en una realidad paralela. Cuando no les cierran los números, dicen que los números no son reales, construyen una falacia. Este programa económico está mostrando el fracaso, cómo se sigue profundizando la pobreza, cómo cada vez más argentinos y argentinas pierden su trabajo y les cuesta muchísimo llegar a fin de mes. Y el presidente, lo único que plantea es que estamos en el mejor momento de la Argentina. Está a la vista de propios y extraños que la situación de la Argentina es crítica".