Milei acusó a María O'Donnell de tener "muchos puntos en común" con el nazismo

La escalada verbal del Presidente suma un nuevo capítulo contra periodistas y medios. Esta vez, la acusación incluye una comparación con el nazismo

El presidente Javier Milei acusó a la periodista María O'Donnell de tener "puntos en común" con el nazismo. El ataque se produjo después de que la conductora de radio relativizara, en su programa, la supuesta incidencia del islamismo en Europa.

"Le sacaron la careta a la zurda de 'buenos modales' que tiene muchos puntos en común con el Partido NaZional Socialista Alemán de los Trabajadores", escribió Milei en sus redes sociales. El mandatario agregó que a O'Donnell "le vendría bien, ya que es politólogo, revisar sus categorías dado que tiene mucho en común con lo que ella llama extrema derecha".

La escalada verbal del Presidente suma un nuevo capítulo a su campaña sostenida contra periodistas y medios. Esta vez, la acusación incluye una comparación directa con el partido de Adolf Hitler.

Ataque de Milei a periodista María O'Donnell en las redes. Imagen generada por captura

El ataque presidencial no se limitó a las redes. Santiago Oría, director de Realización Audiovisual de la Casa Rosada, había sido el primero en apuntar contra O'Donnell. "No voy a permitir que vos, que sos una romantizadora de la violencia montonera en tu último libro, nos compares con lo que en realidad se parece a tu sector ideológico", escribió el funcionario.

Oría fue más lejos: "No solo la derecha liberal es la ideología que derrotó al nazismo", afirmó. Según el propagandista oficial, las políticas mileístas son "diametralmente opuestas al nazismo". Cerró su mensaje sugiriéndole a la periodista que se "ilustre" con el libro 'Nazi-comunismo', de Axel Kaiser.

Ataque de Santiago Oría a la periodista María O´Donnell. Imagen generada por captura

La tesis presidencial sobre el nazismo que nadie valida

Milei viene insistiendo desde hace días con una idea que ningún historiador serio comparte: que el nazismo era "de izquierda" porque el nombre completo del partido incluía la palabra "socialista".

El Presidente repite que el Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores, impulsado por Hitler, debe clasificarse como una fuerza de izquierda por su denominación formal. Esa lectura ignora décadas de consenso académico sobre la naturaleza del fascismo como fenómeno de extrema derecha.

Sobre ese prejuicio se encolumnaron voceros oficialistas como Oría y el propagandista Daniel Parisini, conocido en redes como "Gordo Dan". Ambos replicaron el argumento presidencial y lo usaron para atacar a O'Donnell.

El mandatario llegó a hacerse eco de la publicación original de Oría, quien había acusado directamente a la periodista de "asemejarse a los nazis".

Qué dijo realmente María O'Donnell sobre el islam

El origen del ataque está en una columna que O'Donnell hizo durante la mañana en su programa de Urbana Play. La periodista citó un artículo reciente de la revista inglesa The Economist.

En ese segmento, O'Donnell sostuvo que si bien "hay un montón de países" de religión musulmana donde hay gobiernos que tienen "muy poco respeto por los derechos individuales", también existen otros que "profesan el Islam pero tienen democracias".

De esa manera, O'Donnell buscó contraponer el discurso oficial sobre el supuesto avance del islamismo en Europa y el resto de Occidente. "Es una amenaza que en la Argentina no tiene ningún tipo de expresión si uno pudiera pensar cuáles son las principales corrientes migratorias", matizó la conductora.

La periodista no defendió gobiernos autoritarios. Relativizó la idea de que el islam sea una amenaza monolítica para Occidente. Esa distinción desapareció en los ataques oficialistas.

Al tergiversar los conceptos de O'Donnell, el Presidente optó por los insultos y la descalificación directa.

Milei atacó a Novaresio tras sus críticas a Quirno por los resultados electorales

Esta misma semana, el presidente atacó al periodista Luis Novaresio, quien había cuestionado al canciller Pablo Quirno por celebrar los resultados obtenidos por dirigentes de derecha cercanos al Gobierno argentino.

Milei utilizó sus redes sociales para arremeter contra el periodista, al que definió como "mierda humana" y mencionó con el apodo "Mierdanecio". El episodio se produjo en medio de la celebración oficialista por el desempeño de Flavio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil.

La controversia comenzó a partir de una intervención de Rubén Rabanal, columnista de política de Buen Día 24. Durante el programa, el periodista repasaba una declaración de Quirno relacionada con los recientes resultados electorales de la región.

La afirmación del canciller hacía referencia a los resultados obtenidos por Kast en Chile, De la Espriella en Colombia y Keiko Fujimori en Perú, todos dirigentes cercanos políticamente a Milei.

En el estudio del programa se mostró una placa que reproducía la interpretación del funcionario: "Todos los candidatos apoyados por el presidente Milei ganaron esas elecciones". El resultado brasileño había reforzado esa lectura del oficialismo. En la primera vuelta presidencial, Flavio Bolsonaro consiguió el 47,03% de los votos, mientras que Lula obtuvo el 45,16%.

Novaresio decidió cuestionar públicamente la forma en que Quirno había presentado esos resultados. Antes de formular su crítica, planteó: "¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo?". Tras recibir el visto bueno del panelista, apuntó directamente al canciller: "¿Tanto le piden doctor Quirno? ¿Tanta obsecuencia le piden doctor Quirno?".

La intervención generó una aclaración de Rabanal, quien señaló que, más allá de la valoración política que pudiera hacerse, "el dato es cierto".

El conductor no centró su crítica en la veracidad de los resultados electorales, sino en el hecho de que fuera el propio canciller quien los destacara de esa manera.

"Pero daleeee, es canciller. Es el canciller que, le guste o no le guste, tiene que tener relaciones con los países, no con las personas. Yo siempre cuento el mismo cuento: tuve una enorme profesora de Derecho Internacional Público que decía 'los países no tienen amigos o enemigos, hay países con intereses comunes y sin intereses comunes'. Un diplomático, el jefe de los diplomáticos. Que lo diga Patricia Bullrich ponele...", sostuvo.

La reacción de Javier Milei

Milei tomó parte del intercambio y apuntó directamente contra Novaresio. "ATENDIENDO A LA MIERDA HUMANA DE MANDRILESIO Y SU DESPRECIO POR LA REALIDAD. PRIMERO LOS DATOS, ESTÚPIDO. CIAO!", publicó el Presidente, utilizando mayúsculas.

En el mismo mensaje incorporó una posdata para insistir con su argumento: "PD: avisen al imbécil que su propio columnista validó las afirmaciones de @pabloquirno".

El Presidente vinculó así la discusión con la intervención de Rabanal, quien había reconocido durante el programa que los resultados electorales mencionados por Quirno eran correctos.