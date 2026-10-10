El Presidente cuestionó el manejo de los recursos estatales y reclamó controles sobre las partidas destinadas a distintas áreas sociales

El presidente Javier Milei volvió a cuestionar a sectores de la oposición por el financiamiento de políticas sociales y apuntó contra el socialismo por el manejo de los fondos públicos.

En una publicación en su cuenta de X, titulada "La estafa de las banderas nobles", incluyó entre sus críticas a la discapacidad, las jubilaciones y la universidad pública.

El mandatario sostuvo que determinados sectores utilizan causas con respaldo social para justificar un mayor gasto estatal y mantener estructuras burocráticas sin controles suficientes. También reclamó que se publiquen los contratos y las cuentas vinculadas con la administración de esos recursos.

"No defienden derechos. Defienden cajas", escribió Milei al cerrar su mensaje, en el que insistió en la necesidad de auditar los fondos públicos y exigir explicaciones a los responsables de administrarlos.

Los dichos de Milei

En su publicación, el Presidente afirmó que el socialismo repite un mecanismo que, según su interpretación, se extiende por América Latina: utilizar reclamos sociales legítimos para justificar estructuras financiadas por el Estado.

"Primero elige una causa moralmente atendible. Los discapacitados, los jubilados, la universidad pública. Después, en nombre de esa causa, exige cada vez más gasto público, crea estructuras burocráticas gigantescas y administra cajas multimillonarias sin controles ni transparencia", escribió.

Milei también cuestionó las respuestas que reciben quienes reclaman auditorías sobre el destino del dinero estatal. En ese sentido, sostuvo que las críticas a esos mecanismos se presentan como ataques a las personas que necesitan asistencia o al financiamiento de servicios públicos.

Milei reclamó al socialismo.

"APARECE EL CHANTAJE MORAL", afirmó el mandatario, antes de cuestionar la falta de información sobre las cuentas y los mecanismos de rendición de gastos.

El jefe de Estado agregó que, desde su perspectiva, el objetivo de esas prácticas es impedir que se investigue el funcionamiento de las estructuras que administran los recursos.

El reclamo de Milei para publicar contratos y cuentas

En otro tramo del mensaje, el Presidente apuntó contra los intermediarios y las organizaciones que, según denunció, se benefician de fondos públicos sin controles suficientes.

"Y cuando finalmente se abren las cajas, aparece lo de siempre: intermediarios, estructuras militantes, privilegios y curros financiados con el dinero de los pagadores de impuestos", expresó.

El mandatario también sostuvo que los sectores cuestionados utilizan a las personas en situación de vulnerabilidad como argumento para defender intereses propios. "USAN A LOS POBRES COMO ESCUDO MORAL PARA DEFENDER LOS PRIVILEGIOS DE LA CASTA", escribió.

Sus críticas abarcaron tanto el funcionamiento de las estructuras estatales como los mecanismos de supervisión del gasto.

Hacia el final del mensaje, Milei exigió que se transparenten los mecanismos de administración de los recursos y que los responsables rindan cuentas sobre su utilización.

"QUE SE ABRAN TODAS LAS CUENTAS. QUE SE PUBLIQUE CADA CONTRATO. QUE CADA RESPONSABLE RINDA CUENTAS HASTA DEL ÚLTIMO PESO. LOS ARGENTINOS MERECEN SABER EN QUÉ SE GASTA SU DINERO", manifestó.