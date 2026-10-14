Santiago Caputo pidió recuperar Malvinas porque el Reino Unido es colonizado por el Islam

Las declaraciones del asesor presidencial desataron un enfrentamiento diplomático y reacciones de organizaciones islámicas y británicas

Santiago Caputo, el principal asesor presidencial, dijo que Argentina debe recuperar las Islas Malvinas porque el Reino Unido está siendo colonizado por el Islam. La declaración apareció en X y fue replicada de inmediato por el presidente Javier Milei.

El mensaje de Caputo llega en medio de una escalada diplomática por la explotación petrolera en el Atlántico Sur. El Gobierno argentino acaba de pedirle al Tribunal del Mar de Hamburgo que suspenda las operaciones en la Cuenca Norte.

"Ver al Reino Unido siendo colonizado por el Islam no sólo es un riesgo inminente para la causa de Occidente todo sino que es una tragedia en términos históricos para quienes defendemos las ideas de la libertad", escribió Caputo en un extenso posteo.

Santiago Caputo dice que Reino Unido está siendo colonizado por el Islam. Imagen de captura

El asesor presidencial insistió: "Esta es otra de las razones por las que la Argentina debe proyectarse con firmeza hacia el Atlántico Sur y recuperar las Islas Malvinas". Luego agregó que "recuperar Malvinas no es una causa solamente nacional. Es una causa de Occidente".

Caputo compartió un video que muestra a la diputada del Partido Laborista Sagal Abdi-Wali jurando en la Cámara de los Comunes con la mano sobre el Corán. La grabación había sido difundida por Javier Negre, dueño de La Derecha Diario y exsocio de Fernando Cerimedo.

El principal asesor de Milei dijo que "dada la relevancia geopolítica estratégica que el Atlántico Sur tomará en las próximas décadas, Occidente no puede permitirse la injerencia de un Estado islámico en esa zona de influencia".

Santiago Caputo comparte un video del parlamento inglés. Imagen de captura

Por qué llegó la declaración de Santiago Caputo

La declaración de Caputo no llegó en el vacío. El día anterior, el Gobierno de Milei confirmó que le pidió al Tribunal del Mar de Hamburgo suspender la explotación petrolera en Malvinas.

El objetivo de la presentación argentina es conseguir una cautelar que frene las operaciones de las petroleras. Los proyectos en cuestión se ubican sobre las aguas circundantes a las Islas Malvinas, en la denominada Cuenca Norte.

Este reclamo ante el tribunal con sede en Hamburgo marca un nuevo capítulo en la batalla diplomática de la gestión libertaria para reclamar la soberanía del archipiélago, que ya incluye sanciones económicas y un proyecto de ley para reforzar seguridad, defensa y control de recursos del país.

La respuesta británica fue inmediata. El Reino Unido anunció que prepara un escudo legal para proteger a las empresas petroleras de las sanciones argentinas.

La decisión fue comunicada por la administración laborista de Andy Burnham. Londres anticipó que utilizará las facultades previstas en su legislación de Protección de los Intereses Comerciales (Protection of Trading Interests, PTI).

El objetivo del escudo es evitar que empresas y ciudadanos británicos se vean obligados a cumplir medidas argentinas. Londres considera que esas medidas son extraterritoriales y no tienen validez.

La escalada contra la comunidad islámica

El posteo de Santiago Caputo contra el Islam es uno más en una seguidilla de comentarios contra la comunidad musulmana. En esa línea también suele pronunciarse el tuitero libertario Daniel Parisini, conocido como Gordo Dan.

Días atrás, Parisini fue denunciado por el Centro Islámico. El propio Milei se metió en esa polémica y salió en defensa del influencer, generando enojo en la comunidad islámica argentina.

"Nos sentimos ofendidos por este tipo de situación", dijo Adalberto Assad, presidente de la Asociación Árabe Argentina Islámica. Assad cuestionó el mensaje de Milei pidiendo "tomar nota" de la queja del principal influencer libertario.

En el mensaje que posteó Gordo Dan y replicó Milei se vincula al Islam con violaciones, decapitaciones y pedofilia, entre otras atrocidades, al tiempo que el influencer que lidera el stream Carajo insistió que el Islam quiere censurar la batalla cultural de Occidente.

La postura de Caputo sobre el Islam y su vínculo con Malvinas genera ruido en la diplomacia argentina. El Gobierno de Milei viene construyendo una narrativa que mezcla reivindicaciones territoriales con posturas culturales que generan rechazo en sectores religiosos.

La comunidad islámica argentina ya expresó su malestar. Ahora la pregunta es si esta postura afectará las relaciones diplomáticas con países de Medio Oriente, varios de los cuales históricamente apoyaron el reclamo argentino por Malvinas.