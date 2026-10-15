El jefe de Estado defendió reformas profundas ante inversores y analistas en Estados Unidos, proponiendo un nuevo rumbo económico nacional

El presidente Javier Milei afirmó que confía en obtener un nuevo mandato en las elecciones presidenciales de octubre de 2027 y defendió su programa económico ante empresarios en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, en Washington. Durante su exposición, destacó el ajuste fiscal, la reducción de la inflación y la apertura económica, y pronosticó que el riesgo país caerá por debajo de los 100 puntos el próximo año, pese a que el indicador subía durante su discurso.

"Tenemos confianza de que vamos a ratificar este rumbo el año que viene en las urnas y Argentina volverá a transitar el camino de la grandeza", sostuvo el mandatario durante su visita a Estados Unidos.

Milei vinculó sus expectativas electorales con los resultados que atribuye a su gestión y aseguró que el 70% de los argentinos no quiere regresar al modelo económico anterior. "Los argentinos van a decidir en octubre del año que viene por continuar con este cambio", afirmó.

El Presidente también reconoció que el país atraviesa una transición entre el esquema económico anterior y el que impulsa su administración. En ese contexto, manifestó su confianza en que la sociedad respaldará la continuidad de las reformas en las urnas.

Milei pronosticó que el riesgo país estará debajo de los 100 puntos en 2027

Durante su exposición, Milei aseguró que el riesgo país "sigue cayendo día a día" y pronosticó que el indicador se ubicará por debajo de los 100 puntos en 2027. Sin embargo, el índice elaborado por JP Morgan registraba una suba durante la jornada del jueves 15 de octubre.

El indicador avanzaba 29 puntos básicos respecto del cierre previo, cuando había terminado en 611 unidades, y alcanzaba los 640 puntos. El incremento era del 4,7% en la jornada y acumulaba una suba del 5,4% en lo que iba de octubre, en un contexto de bajas en los bonos argentinos y una jornada negativa para los mercados.

El mandatario no hizo referencia específica a esa evolución durante su discurso y sostuvo que la diferencia entre la situación actual y sus proyecciones responde a la transición económica que atraviesa el país.

"Lo que pasa es que la Argentina está transitando el fin del viejo modelo y el inicio de la nueva Argentina", afirmó. A continuación, reiteró su expectativa de que los votantes elijan continuar con las medidas de su Gobierno en las elecciones presidenciales del próximo año.

Milei defendió el ajuste fiscal y aseguró que está bajando la inflación

En su presentación ante los empresarios estadounidenses, el jefe de Estado destacó el ajuste fiscal que, según sus cálculos, alcanzó los 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI) en seis meses. También sostuvo que las medidas económicas permitieron reducir la inflación.

"Lo hicimos respetando las ideas de la libertad, respetando los derechos de propiedad, sin expropiar a nadie y eso hoy se traduce en una inflación que viaja al 30% en minoristas y al 20% en mayorista. Es decir, estamos logrando domar la inflación", afirmó.

Milei aseguró que la Argentina es uno de los cinco países del mundo que tienen equilibrio fiscal en términos financieros y sostuvo que esa situación permitió evitar un mayor crecimiento de la deuda pública.

Según explicó, el aumento de la deuda está concentrado en instrumentos ajustados por inflación que heredó su administración, aunque afirmó que su volumen es menor al recibido al asumir.

"En 30 meses estamos reparando los daños de 100 años y eso sí entra en la categoría de un milagro", expresó durante el discurso.

Apertura económica: Milei reconoció que habrá sectores que pierdan

El Presidente también se refirió a los efectos de la apertura económica y sostuvo que el proceso genera cambios en la actividad productiva, con sectores que pueden expandirse y otros que enfrentan dificultades.

"Siempre hay efectos colaterales. Hay un cambio muy profundo que experimenta la Argentina, que genera ganadores y perdedores. La apertura genera reasignación de recursos, que hace que algunos sectores se expandan más, otros se expandan menos o vayan a la quiebra", señaló.

En ese marco, afirmó que el objetivo del Gobierno es garantizar el derecho de propiedad para que las empresas puedan desarrollar sus actividades. También defendió la reducción de impuestos y de las tasas de interés como factores que contribuyen, según su planteo, a reasignar recursos dentro de la economía.

El mandatario ratificó su política de desregulación y sostuvo que el Poder Ejecutivo continuará impulsando las medidas que considera centrales para su programa económico.

Milei negó que exista un problema de empleo

Durante su exposición, Milei rechazó que la Argentina atraviese un problema de empleo y vinculó los cambios en el mercado laboral con las transformaciones de la estructura económica.

"¿Qué pasó con el nivel de empleo? La tasa natural de desempleo histórico en Argentina está en torno al 10%. Hoy está debajo del 8%, con lo cual Argentina tampoco tiene un problema con el empleo", afirmó.

El Presidente sostuvo que las modificaciones en la composición del empleo responden a los cambios estructurales que experimenta el país.

El Presidente descartó regular la inteligencia artificial

En otro tramo de su discurso, Milei anticipó que su Gobierno no regulará la inteligencia artificial (IA), en línea con su defensa de la desregulación y de una menor intervención estatal en la actividad económica.

Además, calificó a los empresarios como "benefactores sociales" y sostuvo que la función del Poder Ejecutivo no se limita a administrar el Estado y ganar elecciones, sino que también consiste en defender las ideas que, según su visión, promueven el progreso.

En sus críticas a la oposición, el mandatario se refirió al kirchnerismo como "el pasado" y cuestionó su gestión económica. También insistió en que los votantes no elegirán regresar al esquema anterior.

"Los argentinos toman decisiones transitorias, pero una vez puestos frente a la realidad no tengo dudas de que van a elegir el camino del progreso. Las sociedades no se suicidan", afirmó.

Milei destacó la relación económica con Estados Unidos

Por último, el Presidente destacó la relación bilateral con Estados Unidos y planteó que su Gobierno busca profundizar la integración económica entre ambos países.

"Nos estamos preparando para hacer grandes nuevamente y nos estamos integrando en las cadenas de valor con Estados Unidos para crecer de la mano del país más importante del mundo y llevar la gloria de América a todo el mundo", expresó.

La exposición en la Cámara de Comercio de Estados Unidos se produjo durante una nueva visita de Milei a Washington y tuvo como ejes la defensa de su programa económico, la apertura comercial, la desregulación y sus expectativas de continuidad política en las elecciones presidenciales de octubre de 2027.