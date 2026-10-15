El vicerrector de la UBA defendió la movilización frente al Congreso. Y advirtió: "Nadie está por encima de la ley, tampoco el Presidente"

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, salió al cruce de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, luego de que la funcionaria cuestionara los incidentes registrados durante la quinta Marcha Federal Universitaria, que terminó con 31 personas detenidas. El dirigente universitario defendió el reclamo por la educación pública y le recordó al Gobierno que debe cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.

La respuesta llegó después de que Monteoliva compartiera en redes sociales un video con imágenes de los episodios de violencia frente al Congreso. En su publicación, la ministra sostuvo que "el derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia" y remarcó que "nadie está por encima de la ley".

Yacobitti coincidió con ese principio, pero lo utilizó para cuestionar al presidente Javier Milei. "Comparto, ministra. Nadie está por encima de la ley, tampoco el Presidente. Por eso, tiene la obligación de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Los violentos no son parte del sistema universitario, son una minoría y la policía debería poder identificarlos", respondió.

Yacobitti defendió la marcha universitaria y cuestionó el accionar policial

En diálogo con TN, el vicerrector de la UBA destacó la magnitud de la convocatoria y buscó diferenciar a quienes participaron pacíficamente de los manifestantes que protagonizaron los incidentes al finalizar la movilización.

"Cientos de miles de personas se movilizaron", sostuvo al referirse a la protesta, y mencionó que hubo columnas de más de veinte cuadras sobre la avenida Corrientes.

Yacobitti aseguró que el acto se desarrolló con normalidad hasta el final, cuando un grupo reducido de personas protagonizó hechos violentos. También afirmó que los gases afectaron a quienes se encontraban debajo del escenario, entre ellos estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores no docentes.

"El acto se hizo por completo, hablaron todos los oradores. Al final del acto una minoría protagonizó hechos violentos. La policía debería identificarlos. Nos tuvimos que ir del acto porque recibimos gases abajo del escenario donde había estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores no docentes. Obviamente, soy el primero en repudiar cualquier tipo de hecho de violencia. En ese sentido, la policía fue ineficiente porque lo primero que tiene que hacer es identificar a los violentos para que todos podamos manifestarnos con tranquilidad", expresó.

El dirigente insistió en que los responsables de los disturbios deben ser identificados y sancionados, sin responsabilizar al conjunto de la comunidad universitaria por lo sucedido.

"La policía tiene que decir quiénes son, porque si no siempre hay una minoría que genera hechos de violencia y que pretende con eso manchar lo que fue una movilización gigantesca donde más de un millón de personas en todo el país se movilizó", afirmó.

En esa línea, recordó que se trató de la quinta Marcha Federal Universitaria y sostuvo que las anteriores convocatorias no habían registrado incidentes de esa naturaleza.

El reclamo de la UBA contra el Gobierno por la Ley de Financiamiento Universitario

Durante sus declaraciones, Yacobitti también cuestionó que los episodios de violencia desplacen del centro de la discusión el reclamo por el financiamiento de las universidades públicas.

"Lo que no puede pasar es que alguien diga que los universitarios son violentos. La Ciudad de Buenos Aires está llena de cámaras donde se puede identificar a cualquiera. Lo que tiene que hacer la policía es, si hay gente que tira piedras, identificarla y que le caiga el peso de la ley, así como le tiene que caer el peso de la ley al Presidente por no cumplir la Ley de Financiamiento Universitario", insistió.

El vicerrector consideró que los disturbios terminan perjudicando la causa que defiende la comunidad universitaria, cuyo planteo central es exigir que el Poder Ejecutivo cumpla con la normativa vigente.

"Es lo más funcional a lo que más reclamamos en contra. Nosotros estamos reclamando de manera pacífica que hay que cumplir la ley. ¿Cómo no vamos a repudiar con toda la fuerza posible al que va y le tira una piedra a un policía? Lo que tendría que hacer la policía, con toda la infraestructura que hay, es decir ‘estos son los responsables’", señaló.

Además, pidió que se investiguen los hechos y se apliquen las sanciones correspondientes a quienes hayan participado de los ataques. Entre sus reclamos, solicitó "identificar a los violentos y caerles con lo más duro de la ley".

La crítica de Emiliano Yacobitti a Milei tras los incidentes en el Congreso

Yacobitti volvió a cuestionar que la atención pública se concentre en los disturbios en lugar de hacerlo en la participación ciudadana y las demandas del sistema universitario.

"Si en lugar de hablar de los cientos de miles de personas que se movilizaron en todo el país para defender las universidades, se habla de cinco gatos locos que fueron a tirar piedras al Congreso para provocar y ser funcionales a quienes no quieren defender las universidades públicas, les hace el juego. ¿Cómo puede ser que los violentos que tiran piedras nunca sean identificados?", planteó.

La crítica volvió a apuntar al Presidente y a la obligación del Gobierno de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, uno de los ejes centrales del conflicto entre las autoridades nacionales y las universidades públicas.

"El Presidente de la Nación, que es la persona que más poder tiene, no cumple la ley. ¿Qué se puede esperar del resto?", concluyó el vicerrector de la UBA.