La iniciativa de Fuerza Patria habilitaría permisos de hasta 15 días hábiles anuales, con sueldo completo para asistir a personas de más de 60 años

La disputa entre el Gobierno nacional y la administración de la provincia de Buenos Aires se muestra en diferentes frentes. Uno de los escenarios donde se dirime el modelo es en las respectivas legislaturas y, más precisamente en el plano laboral, con las distintas iniciativas. Hace pocos días, ingresó a la Cámara de Diputados bonaerense un proyecto que alcanzaría al personal estatal bonaerense con permisos de hasta 15 días hábiles anuales, goce de sueldo completo, para el acompañamiento a personas mayores de 60 años que requieran asistencia.

La propuesta lleva la firma de la diputada Soledad Alonso (Fuerza Patria) incluye permisos extraordinarios para atender situaciones de dependencia severa y la posibilidad de modificar temporalmente los horarios de trabajo, aclarando que el beneficio no estaría limitado a quienes conviven con la persona asistida ni exigiría necesariamente un parentesco directo, siempre que se pueda acreditar la responsabilidad de cuidado.

Licencia por cuidado: se incluiría la asistencia y realizar distintos tipos de trámites

En los considerandos, la legisladora indicó que los trabajadores y trabajadoras de la administración pública provincial podrían utilizar los 15 días de manera consecutiva o distribuirlos durante el año, según sus necesidades. La licencia, además, permitiría acompañar a personas mayores a consultas médicas, estudios y tratamientos, además de brindar asistencia durante internaciones, recuperaciones y procesos de alta hospitalaria, sin sufrir descuentos en sus salarios.

También contempla ausencias para realizar trámites relacionados con la salud y la seguridad social, organizar servicios de asistencia o atender dificultades temporales o permanentes para desarrollar actividades diarias. Según indicó, entre los posibles beneficiarios figuran quienes cuiden a padres, madres, abuelos, suegros, hermanos, tíos, cónyuges y convivientes.

La iniciativa extiende ese alcance a otros familiares cuando el empleado o empleada demuestre que cumple habitualmente las tareas de asistencia, al tiempo que tampoco exige tener hijos en común, compartir domicilio ni contar con una obligación legal de manutención.

La legisladora apunta a un "vacío legal"

Alonso fundamentó su propuesta en los cambios que atraviesa la población argentina y en las necesidades de las familias con integrantes de edad avanzada, recurriendo a los datos del Censo 2022, donde se observa que las personas de 65 años o más representan el 11,9 por ciento de la población nacional, mientras que el grupo de niños y adolescentes de hasta 14 años representa el 22 por ciento del total.

La diputada vinculó estas cifras con la reducción de la natalidad y la cantidad de integrantes de los hogares, factores que pueden limitar las posibilidades de distribuir las tareas de asistencia entre familiares. Sostuvo que "en la provincia de Buenos Aires, la Ley 10.430 reconoce una licencia de veinte días anuales con goce íntegro de haberes para la atención de integrantes del grupo familiar que padezcan una enfermedad que les impida valerse por sus propios medios".

Al respecto, advirtió: "Sin embargo, esta herramienta exige la existencia de un familiar enfermo y envejecer no es una enfermedad. Una persona mayor puede conservar una razonable condición de salud y aun así necesitar que alguien la acompañe".

Recurrió a antecedentes de la IOT

Alonso incorporó antecedentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre ellos un informe sobre permisos laborales y servicios de cuidado, donde detalla que estas políticas deben contemplar distintas etapas de la vida y no limitarse a trabajadores con hijos a cargo, citando el informe "Care at Work: Investing in Care Leave and Services for a More Gender Equal World of Work," que plantea la necesidad de desarrollar políticas integrales de cuidado durante todo el ciclo vital.

Por último, expresó que las normas laborales deben contemplar las necesidades de quienes asisten a personas mayores y actualmente no cuentan con permisos específicos para esas tareas, buscando incorporar esa posibilidad al régimen de los empleados estatales bonaerenses mediante un proyecto que deberá recibir tratamiento legislativo para convertirse en ley.