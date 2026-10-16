El DNU de Milei sigue vigente: qué diputados faltaron y el rol de los gobernadores

La oposición quedó a ocho diputados del quorum para derogar el DNU 70/2023. Las ausencias de legisladores ligados a gobernadores impidieron el debate

El decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 de Javier Milei seguirá vigente luego de que la Cámara de Diputados no lograra reunir el quorum necesario para debatir su derogación. La oposición quedó a ocho legisladores de los 129 requeridos para abrir la sesión.

El resultado dejó en evidencia el peso de las decisiones de distintos bloques provinciales. Varios diputados que responden a gobernadores no concurrieron al recinto, mientras que otros espacios vinculados a mandatarios del interior sí participaron de la convocatoria.

Santa Fe, Tucumán y Jujuy, entre las ausencias decisivas

En Santa Fe, la postura del gobernador Maximiliano Pullaro quedó reflejada en la ausencia de dos dirigentes de su espacio: Gisela Scaglia, presidenta de Provincias Unidas, y José Núñez. Cerca del mandatario justificaron esa posición al señalar que una modificación del DNU podía afectar la política de cielos abiertos.

El faltazo también alcanzó a los tres diputados alineados con Osvaldo Jaldo en Tucumán. En Jujuy, María Inés Zigarán y Jorge Rizzotti, vinculados al gobernador Carlos Sadir, tampoco estuvieron presentes. La ausencia de Zigarán tuvo un elemento adicional: había firmado el pedido para que se convocara a la sesión.

En Chubut, el gobernador Ignacio Torres ya había anticipado que Jorge Ávila no asistiría. A la lista se incorporó Alejandra Torres, diputada por Córdoba, mientras las conversaciones políticas continuaban hasta el mediodía.

DNU de Milei: qué diputados faltaron y por qué no se debatió su derogación

La falta de quorum no se explicó únicamente por las decisiones de los espacios provinciales que mantienen vínculos con gobernadores. Tampoco acudieron Agustín Tita y Estela Neder, diputados de Unión por la Patria relacionados, respectivamente, con Gustavo Melella, de Tierra del Fuego, y con el espacio político de Santiago del Estero.

La conducta de las representaciones provinciales, de todos modos, no fue homogénea. Los tres integrantes de Elijo Catamarca, alineados con Raúl Jalil, se presentaron en el recinto. En Salta también asistieron Pablo Outes y Bernardo Biella, aunque Yolanda Vega se ausentó y señaló motivos de salud.

Sin la cantidad de legisladores necesaria para habilitar el tratamiento, la oposición no pudo avanzar con su objetivo de derogar el DNU de Javier Milei. La norma, por lo tanto, permanece vigente.

La estrategia de Milei para sostener el DNU y avanzar con su agenda en el Congreso

El Gobierno de Javier Milei consiguió mantener vigente el DNU 70/2023, pero el resultado de la sesión dejó expuesta la necesidad de reconstruir acuerdos con los bloques dialoguistas y los mandatarios provinciales. La Casa Rosada busca ahora asegurar los apoyos que necesita para avanzar con sus próximos objetivos parlamentarios, entre ellos la reforma electoral y el Presupuesto 2027.

La negociación con los gobernadores será determinante para esa estrategia. El oficialismo mantiene conversaciones con distintos mandatarios en torno a posibles acuerdos electorales para 2027, en un escenario en el que también entran en juego las necesidades políticas de cada provincia.

La Ley de Tierras, una pieza central de la negociación

Uno de los movimientos que contribuyó a debilitar el intento opositor fue la decisión de La Libertad Avanza de incorporar cambios al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa, que había recibido media sanción del Senado en agosto, sumó dos artículos vinculados con la Ley de Tierras.

El primero establece la derogación del artículo 154 del DNU 70/2023, que había eliminado esa normativa. El segundo dispone la restitución de la plena vigencia de la Ley 26.737, que fija un límite del 15% del territorio nacional en manos extranjeras.

La discusión se había reactivado a partir de una controversia judicial sobre los efectos del decreto en la Ley de Tierras. La incorporación de estos artículos permitió al oficialismo atender uno de los cuestionamientos de los bloques dialoguistas sin poner en riesgo la continuidad del conjunto del DNU.

La maniobra contó con el respaldo del PRO, la UCR, el MID y otros sectores que acompañan algunas iniciativas del Gobierno. Para esos espacios, sostener las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros no implicaba necesariamente apoyar la derogación completa del decreto.

Los próximos desafíos parlamentarios del Gobierno

La agenda oficialista tiene dos prioridades para los próximos meses. Una es la reforma electoral, que el Gobierno busca impulsar en el Senado antes de que termine octubre. Entre sus objetivos figura la suspensión de las PASO, una iniciativa relevante para la estrategia política de Milei de cara a las elecciones de 2027.

La otra es el Presupuesto 2027, cuyo tratamiento en la Cámara de Diputados está previsto para el 18 de noviembre. Para avanzar con ambos proyectos, el oficialismo necesita sostener acuerdos con gobernadores y bloques legislativos que no siempre acompañan todas sus propuestas.

Además, el Gobierno convocó a una sesión para el 21 de octubre con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y otras iniciativas relacionadas con discapacidad y el endeudamiento de las familias. La convocatoria forma parte de la estrategia oficial para impulsar su propia agenda y disputar el temario con la oposición.