Donald Trump echó a su vocera tras descubrirse que mintió con su título de abogada

La vocera de la administración norteamericana fue removida tras revelarse inconsistencias en la información brindada sobre su formación profesional

Katie Zacharia fue despedida este viernes como secretaria de prensa de la Casa Blanca. El presidente Donald Trump la apartó del cargo apenas cinco días después de haberla nombrado.

La decisión llegó tras una serie de cuestionamientos sobre su desempeño y, principalmente, por una controversia relacionada con sus credenciales profesionales. Zacharia se había presentado durante años como abogada sin haber aprobado el examen de habilitación necesario para ejercer la profesión.

Horas antes de que trascendiera el despido, el mandatario había reconocido públicamente que le sugirió a Zacharia evaluar su continuidad en el cargo.

"Le dije: 'Katie, ¿esto es para ti?'", contó Trump durante un intercambio con periodistas este viernes. El presidente fue más allá: "Sinceramente, si yo fuera tú, lo reconsideraría. Katie, ¿necesitas esto? No creo que lo necesites".

Una semana marcada por las dificultades

La breve gestión de Zacharia estuvo plagada de problemas desde el inicio. Esta semana encabezó su primera conferencia de prensa como portavoz oficial de la administración Trump.

Esa presentación, que resultó ser también la única, recibió fuertes cuestionamientos por la manera en que respondió a las preguntas de los periodistas acreditados.

Sin embargo, el episodio que terminó por sellar su salida no tuvo que ver con su desempeño comunicacional. El problema surgió cuando distintos medios estadounidenses comenzaron a investigar su trayectoria profesional.

Las dudas giraban en torno a un punto específico: ¿Zacharia se había presentado como abogada sin contar con la habilitación correspondiente?

La controversia tomó mayor dimensión porque el propio Trump se había referido a ella como una abogada en múltiples ocasiones. Zacharia nunca había aprobado el examen requerido para obtener la licencia profesional.

La confesión que precipitó su salida

Ante las preguntas sobre sus antecedentes académicos, Zacharia tuvo que reconocer la verdad. Admitió que se había presentado como abogada sin haber superado los exámenes de habilitación profesional.

La revelación generó un impacto inmediato y provocó nuevas críticas sobre su designación para uno de los cargos de mayor exposición pública dentro del Gobierno estadounidense.

El puesto de secretario de prensa de la Casa Blanca es considerado estratégico. Implica mantener un contacto permanente con los medios de comunicación y responder consultas sobre las decisiones presidenciales.

También requiere transmitir la posición oficial del Gobierno en momentos de crisis y defender las políticas de la administración frente a un escrutinio constante.

En ese contexto, el debut de Zacharia había generado una fuerte atención mediática. Se trataba de una de las principales encargadas de comunicar las políticas de la administración republicana.

Un cargo vacante sin reemplazo a la vista

Pero su llegada al cargo quedó rápidamente opacada por la controversia. Su paso por la Casa Blanca terminó en apenas cinco días, sin que llegara a encabezar una segunda conferencia de prensa.

La situación deja a la Casa Blanca sin un vocero oficial en un momento de intensa actividad legislativa y mediática. Por el momento, no se informó oficialmente quién ocupará su lugar ni cuándo se anunciará a la persona encargada de reemplazarla en este rol clave.

El episodio marca uno de los despidos más rápidos en la historia reciente de la Casa Blanca. También pone en evidencia las fallas en el proceso de selección de funcionarios de alto perfil durante el inicio de la segunda gestión de Trump.