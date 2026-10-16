Milei habló con Marco Rubio y se confirmó que dos funcionarios de Trump visitarán el país

La visita de dos altos funcionarios norteamericanos será para avanzar en el proyecto de financiamiento de infraestructura anunciado en Nueva York

Elpresidente Javier Milei mantuvo una comunicación con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. El objetivo central fue profundizar los vínculos comerciales entre ambos países y ampliar el flujo de inversiones hacia la Argentina.

El contacto se produjo durante la visita del mandatario argentino a Washington. Allí desplegó una agenda centrada en fortalecer la relación con el gobierno de Donald Trump.

La promoción de la economía argentina y la captación de inversiones fueron los ejes principales del viaje. La Casa Rosada busca ampliar los vínculos económicos con Estados Unidos como parte de una estrategia para acelerar la recuperación y atraer capitales frescos al país.

Luego de la charla se confirmó que dos altos funcionarios de Estados Unidos viajarán a la Argentina la semana que viene para avanzar en el proyecto millonario de financiamiento de infraestructura que se anunció el mes pasado en Nueva York, impulsar las inversiones y el crecimiento económico.

En un comunicado difundido por el Departamento de Estado, se anunció que el secretario Marco Rubio habló este viernes con Milei. "Los dos líderes reafirmaron la fortaleza de la asociación entre Estados Unidos y Argentina y discutieron oportunidades para profundizar el comercio bilateral, ampliar la inversión transparente y promover la prosperidad y seguridad compartidas en nuestro hemisferio", señalaron.

Además, agregaron que "el Secretario y el Presidente Milei reafirmaron su compromiso de seguir trabajando estrechamente para lograr resultados concretos que beneficien tanto al pueblo estadounidense como argentino".

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Qué acordaron Milei y Rubio en la reunión bilateral

Según el comunicado oficial, ambos funcionarios reafirmaron la solidez del vínculo entre Washington y Buenos Aires. El encuentro sirvió para analizar oportunidades concretas de cooperación económica.

Entre los principales temas de la conversación estuvieron la ampliación del intercambio comercial y la promoción de inversiones transparentes. También abordaron el avance de objetivos compartidos en materia de seguridad regional.

Los dos países ya venían trabajando en iniciativas vinculadas con sectores estratégicos. Comercio, energía, minerales críticos e infraestructura encabezan la lista de áreas prioritarias para la cooperación bilateral.

Desde el gobierno estadounidense señalaron que Rubio y Milei ratificaron su compromiso de continuar trabajando en conjunto. El objetivo es alcanzar resultados concretos que beneficien tanto a los ciudadanos estadounidenses como a los argentinos.

La seguridad regional también formó parte de la agenda

Además del capítulo económico, el comunicado destacó la seguridad como uno de los temas de interés común. La mirada estuvo puesta en una perspectiva regional.

Sin embargo, la información difundida por el Departamento de Estado no precisó detalles. No se aclaró si durante la conversación se abordaron acuerdos específicos sobre este tema.

Tampoco se detalló si hubo anuncios o medidas concretas derivadas del contacto entre ambos funcionarios. El comunicado oficial mantuvo un tono general, sin entrar en especificidades sobre eventuales compromisos asumidos en materia de seguridad.

Milei encabezó la Presidencia argentina de la IHRA y ratificó la lucha contra el antisemitismo

La agenda del Presidente durante su visita a Estados Unidos incluyó otros compromisos. Días atrás pronunció un discurso en la embajada argentina en Washington.

El evento se realizó en el marco de la Presidencia argentina de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA). Allí ratificó que el país luchará contra el antisemitismo.

"Hace apenas una semana se cumplieron tres años del 7 de octubre del 2023. Ese día, la organización terrorista Hamas, aliada del régimen iraní, perpetró la mayor matanza de judíos desde el Holocausto", recordó Milei desde Washington.

El mandatario detalló que más de 1.200 personas fueron asesinadas en ese ataque. Entre las víctimas hubo varios compatriotas argentinos.

Además, 251 personas fueron tomadas como rehenes. De ese total, 21 eran ciudadanos argentinos. Milei señaló que lo más grave no fue solo el crimen, sino la reacción de buena parte del mundo ante esos hechos.

Por último, el Presidente destacó que "en esta lucha no estamos solos". Afirmó que "gracias al liderazgo del presidente Donald Trump, los Estados Unidos han vuelto a pararse con firmeza del lado de Israel y del pueblo judío", y que la Argentina se enorgullece de ser pionera junto a Estados Unidos en llevar esta causa a todo el continente.