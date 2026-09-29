Cuántos pasajes planea vender Aerolíneas Argentinas para enero de 2027

La compañía aérea nacional presentó en la FIT su programación para el verano, donde dio cuenta del incremento en la oferta de asientos comparando con 2026

En el marco de una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2026), que se desarrolló en el predio de La Rural, Aerolíneas Argentinas presentó su hoja de ruta oficial para la temporada alta estival de 2027. Para el mes de enero de 2027, considerado el pico histórico de demanda turística del país, la línea aérea de bandera proyecta comercializar una oferta total de 1.508.834 asientos, lo que representa un incremento del 13% en la cantidad de plazas disponibles respecto del mismo mes del año anterior.

El presidente de la compañía, Fabián Lombardo, destacó que esta expansión combina el fortalecimiento del mercado interno con el refuerzo de frecuencias hacia el exterior. Según las proyecciones informadas por la aerolínea, la red de cabotaje experimentará una suba del 13% en su capacidad operativa, al tiempo que los trayectos regionales e internacionales registrarán un aumento interanual del 16% en la oferta de vuelos.

Nuevas rutas internacionales de Aerolíneas Argentina, con refuerzo en Brasil y el Caribe

Dentro de las novedades más relevantes para el próximo verano se destacan la incorporación de destinos inéditos en Centroamérica y el norte de Sudamérica, junto a una fuerte apuesta por las playas del sur brasileño:

Inauguración de rutas: A partir del 1 de enero comenzará a volar de forma directa a Cartagena de Indias (Colombia) con 5 frecuencias semanales. Por su parte, la conexión con Curazao debutará el 2 de enero con 4 vuelos semanales —dos directos y dos con escala en Aruba—.

A partir del 1 de enero comenzará a volar de forma directa a Cartagena de Indias (Colombia) con 5 frecuencias semanales. Por su parte, la conexión con Curazao debutará el 2 de enero con 4 vuelos semanales —dos directos y dos con escala en Aruba—. Nueva conexión desde el interior: Desde el 26 de diciembre se sumará la ruta Córdoba–Cabo Frío con dos frecuencias semanales, destino brasileño que también operará desde Buenos Aires y Rosario.

Desde el 26 de diciembre se sumará la ruta Córdoba–Cabo Frío con dos frecuencias semanales, destino brasileño que también operará desde Buenos Aires y Rosario. Operación hacia Brasil: Florianópolis concentrará una fuerte oferta con 36 frecuencias semanales desde Buenos Aires, 7 desde Córdoba, 7 desde Rosario y 4 desde Salta y Tucumán. En tanto, Río de Janeiro dispondrá de 40 vuelos semanales desde Buenos Aires, complementados con salidas federales desde Córdoba y Rosario. El mapa se completará con operaciones a San Pablo, Salvador de Bahía, Porto Seguro, Porto Alegre y Curitiba.

Florianópolis concentrará una fuerte oferta con 36 frecuencias semanales desde Buenos Aires, 7 desde Córdoba, 7 desde Rosario y 4 desde Salta y Tucumán. En tanto, Río de Janeiro dispondrá de 40 vuelos semanales desde Buenos Aires, complementados con salidas federales desde Córdoba y Rosario. El mapa se completará con operaciones a San Pablo, Salvador de Bahía, Porto Seguro, Porto Alegre y Curitiba. Caribe y Uruguay: La empresa volará diariamente a Aruba, mantendrá 7 frecuencias semanales a Punta Cana y 5 a Cancún. En la región del Río de la Plata, dispondrá de 28 frecuencias semanales entre Buenos Aires y Punta del Este, sumadas a 14 conexiones con Montevideo.

Aerolíneas Argentinas, con iIncremento de frecuencias en los destinos nacionales

Para sostener el movimiento turístico dentro del país sin pasar necesariamente por los aeropuertos porteños, la empresa reforzará los hubs del interior mediante conexiones transversales como Tucumán–Mar del Plata, Córdoba–Mar del Plata, Córdoba–Bariloche y Mendoza–Bariloche.

Respecto a los principales polos turísticos del país, la grilla de frecuencias semanales desde Buenos Aires estará liderada por Bariloche y Córdoba (70 vuelos por semana cada uno); Mendoza e Iguazú (56); Ushuaia (55); Salta (45); El Calafate y Neuquén (42); Tucumán (40); Mar del Plata (31); y Jujuy (26). En el plano intercontinental, la aerolínea sostendrá 16 frecuencias semanales hacia Miami, 10 a Madrid y 4 a Roma.