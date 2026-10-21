ATE marcha a la Quinta de Olivos por toma de deuda para pagar retiros voluntarios

Aguiar, titular del gremio, afirmó: "ningún país del mundo se endeuda para achicarse, sino para tener un futuro mejor. Se endeudan para destruir".

Ante el anuncio de una nueva ola de retiros voluntarios en la administración pública nacional, el consejo directivo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el gobierno de Javier Milei se endeudó por u$s300 millones para efectivizar los pagos y anunció que se movilizará este miércoles a la Quinta Presidencial de Olivos a las 17, bajo la consigna "No se aguanta más".

El programa de retiros voluntarios en el sector fue confirmado a través del Decreto 1023/2026, publicado en el Boletín Oficial, al tiempo que el Ejecutivo publicó el Decreto 1177/2026 que habilita la toma de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiarlo.

El secretario General de la organización gremial, Rodolfo Aguiar, declaró: "Los vamos a ir a buscar a Olivos porque a la Casa Rosada no van nunca a laburar. Este Gabinete está lleno de vagos. Ningún país del mundo se endeuda para achicarse, sino para tener un mejor futuro. Estos se endeudan para destruir".

Denuncian que "se endeudan en dólares para despedir en pesos"

El dirigente sostuvo que la gestión libertaria "se endeuda en dólares para despedir en pesos" y remarcó que "esto es un disparate, una maniobra completamente ilegal". Sostuvo que "ningún país del mundo se endeuda para achicarse, sino para construir rutas, escuelas, hospitales o para abrir fábricas y tener un mejor futuro".

Aguiar avisó que "desde ATE desalentamos cualquier tipo de adhesión a este régimen extorsivo. Estos retiros son una estafa" y señaló que "esta medida es completamente ilegal. Está prohibido tomar deuda en dólares para gasto corriente. Además, vulnera la Ley de Presupuesto, ya que esta deuda no fue aprobada por el Congreso".

El titular del sindicato de estatales sostuvo que "están aumentando la deuda externa para dejar sin empleo a los estatales y sin prestaciones y derechos" y añadió que "con esto, los únicos que ganan son los bancos extranjeros y perdemos todos los argentinos".

Para Aguiar, los funcionarios "no van a laburar a la Casa Rosada"

"Los vamos a ir a buscar a Olivos porque a la Casa Rosada no van nunca a laburar. Este gabinete está lleno de vagos", reiteró Aguiar, quien apuntó sobre "la cantidad de visitas que recibe el presidente Milei en Olivos", revelando que "esos encuentros se hacen ahí porque no hay periodistas que puedan contar lo que está pasando".

El Decreto 1177/2026 autoriza al Gobierno a firmar un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta u$s300 millones, primer tramo de una línea de crédito de hasta u$s800 millones. El préstamo se desembolsará en cuatro años y se devuelve en 25, con los primeros cinco años y medio sin pago de capital. La tasa de interés está atada al mercado en dólares (SOFR) más un margen del BID, por lo que es variable y el costo final del préstamo es incierto, según se informó.

El programa de retiros voluntarios lanzado por el Ejecutivo afecta a alrededor de 21.187 trabajadores y trabajadoras y, quien decida adherirse, no puede reingresar a la administración pública nacional por un plazo total de 8 años. Asimismo, aclararon que los cargos dados de baja no serán reemplazados y quienes tengan un cargo sindical vigente o sean candidatos a elecciones, deben renunciar para anotarse al retiro.

Cuáles son los otros reclamos gremiales

Además de la denuncia por el endeudamiento para hacer frente a los retiros voluntarios, el consejo directivo de ATE reiteró una serie de demandas: