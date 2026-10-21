Milei llamó "dictador" a Pedro Sánchez y pidió "sacarlo a patadas"

Durante su visita a Madrid, el mandatario planteó su posición sobre la soberanía de las islas y se reunirá con la dirigencia opositora

Milei reafirmó la soberanía argentina sobre Malvinas, vía diplomática y sin guerra, pero advirtió sobre inversiones.

Javier Milei aterrizó este martes en Madrid para iniciar una gira de dos días que coincide con la recta final de la campaña electoral española. El Presidente participó del Nueva Economía Fórum, donde ratificó la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas pero descartó cualquier acción militar para recuperarlas.

Durante su exposición ante empresarios y economistas, el mandatario argentino también intensificó sus críticas al primer ministro español Pedro Sánchez. Lo calificó de "impresentable dictador" y acusó al socialismo de fomentar la "invasión" migratoria en Ceuta con fines electorales.

La visita adquiere un peso político particular. Milei se reunirá con Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular y con referentes de Vox, los dos espacios de derecha que buscan desplazar a Sánchez en las elecciones del 29 de noviembre. Faltan seis semanas para los comicios anticipados.

La postura de Milei sobre las Malvinas: reclamo diplomático sin intervención militar

En respuesta a preguntas de periodistas españoles, Milei fue categórico sobre la posición argentina respecto a las islas del Atlántico Sur.

"Las Malvinas son argentinas, por derecho, por historia, y por geografía", afirmó. Explicó que España las había comprado y que pasaron a formar parte del territorio argentino tras la independencia.

"La población originaria era argentina y fue expulsada por los ingleses. Son argentinas, no está bajo ningún tipo de discusión", agregó el Presidente.

Descartó de plano cualquier solución bélica. "Nosotros no creemos en las soluciones bélicas. Es un reclamo de tipo diplomático", aseguró.

Milei confió en que la vía diplomática permitirá recuperar las islas. "Seguiremos negociando hasta que nos devuelvan las islas, porque nosotros somos los legítimos dueños", sentenció.

Pero también lanzó una advertencia que apunta tanto a Gran Bretaña como a empresas internacionales interesadas en operar en territorio argentino.

"Consideramos que los riesgos geopolíticos y demográficos que está experimentando Gran Bretaña representan un riesgo para la región, para el control del Atlántico Sur", advirtió el mandatario.

Y agregó una amenaza concreta sobre inversiones: "Aquellos que quieran hacer negocios en Malvinas a alto riesgo, no les vamos a permitir hacer negocios a bajo riesgo dentro del continente".

La mención a Vaca Muerta no fue casual. "No podrán hacer negocios en Vaca Muerta, es muy simple", remarcó el Presidente, estableciendo una condición clara para quienes pretendan operar en las islas bajo bandera británica.

Arremetida contra Pedro Sánchez: "impresentable dictador" que fomenta la invasión migratoria

Las críticas de Milei contra el primer ministro español no son nuevas, pero esta vez las intensificó en pleno suelo ibérico y a pocas semanas de las elecciones.

Durante su discurso en el Nueva Economía Fórum, el Presidente argentino agradeció a España por haber recibido a miles de argentinos que emigraron durante las crisis económicas.

Pero inmediatamente apuntó contra Sánchez. "España supo acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria", comenzó diciendo.

Y completó: "Escaparon del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal argentina, que es el kirchnerismo, y que ustedes padecen con el impresentable dictador de Pedro Sánchez".

Milei presentó cifras sobre la intención de emigrar de los jóvenes argentinos en distintos gobiernos. Con Cristina Kirchner, cerca del 45% quería irse del país. Con Mauricio Macri trepó al 55%. Con Alberto Fernández superaba el 70%.

"Hoy el número de jóvenes que se quieren ir de la Argentina cayó al 25% y sigue en caída", destacó el Presidente. Y llamó a "sacar a los socialistas a patadas" porque España "es la cuna del liberalismo".

La arremetida continuó con acusaciones directas sobre política migratoria. Milei se refirió a la entrada masiva de más de 80.000 personas en Ceuta durante julio pasado.

"Los socialistas prefieren reinar en el infierno a servir en el cielo", afirmó. Según el mandatario argentino, son capaces de transformar cualquier cielo en un infierno con tal de mantenerse en el poder.

"Por eso fomentan la invasión que vemos en Ceuta. Cada inmigrante es un voto y si el precio es la destrucción total del país, está más que dispuesto a pagarlo", acusó.

Para Milei, lo ocurrido en la ciudad autónoma española del norte de África "no fue un accidente" ni "una casualidad". Las consecuencias, advirtió, ya se están viviendo.

"Las calles se volvieron más inseguras, sobre todo para las mujeres que ya no pueden siquiera salir a caminar solas por las noches por muchos barrios de las principales ciudades", alertó el Presidente.

Agenda política en Madrid: encuentros con Vox, Isabel Díaz Ayuso y economistas austríacos

Milei aterrizó el martes junto al canciller Pablo Quirno y al vocero presidencial Adrián Ravier. Su primera actividad oficial comenzó pasadas las 5.15 (hora de Argentina) en el Nueva Economía Fórum.

A las 8 se reunirá con el economista Jesús Huerta de Soto, a quien considera uno de sus mentores. En abril de 2025, Milei lo condecoró con la Orden de Mayo en Casa Rosada por sus aportes a la defensa de "las ideas de la libertad".

Luego participará de la apertura de la décima Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austríaca en la Universidad Rey Juan Carlos, donde enseña Huerta de Soto.

La agenda política arranca a las 10 en la Fundación Disenso. Este think tank vinculado a Vox funciona como aparato ideológico y de análisis del partido que hoy se posiciona como principal oposición junto al Partido Popular.

Según comunicaron fuentes del partido, el Presidente será recibido por el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y por el director de la fundación, Jorge Martín Frías.

Santiago Abascal, presidente de Vox, no estará presente. Tuvo una llamada telefónica con Milei antes del viaje para informarle que estará fuera de Madrid por actos de campaña en La Coruña y Avilés.

El encuentro más destacado llegará al mediodía (hora de Argentina). Milei se reunirá con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y una de las principales figuras del Partido Popular.

Aunque la cercanía ideológica de Milei es mayor con Vox, también mantiene un vínculo estrecho con Díaz Ayuso. En 2024 ella le otorgó una distinción en Madrid. En enero de 2025, el Presidente la recibió en Casa Rosada.

A las 14, Milei dará una entrevista al periodista de El Observador Fernando González en el Hotel Hyatt Hesperia. A las 16 emprenderá el regreso a Buenos Aires. Aterrizará el jueves a las 8 en la aeroestación militar de Aeroparque.

Una visita presidencial que se mete de lleno en la campaña electoral española

Desde Casa Rosada aseguran que la gira por Madrid fue planificada antes de que Pedro Sánchez decidiera adelantar las elecciones. Sin embargo, la presencia de Milei adquiere una relevancia política adicional por su búsqueda de apuntalar a los candidatos de la derecha local.

La campaña formal comenzará el 13 de noviembre. Sánchez disolvió las Cortes por el rechazo del Parlamento a dos decretos de su Gobierno en materia de vivienda, un escenario que vinculó con la ingobernabilidad.

En ese contexto, el Partido Popular lidera las encuestas. Pero no alcanza la mayoría absoluta, que exige 176 votos. Vox aparece como socio necesario para desplazar al PSOE, por lo que la visita de Milei cobra un simbolismo electoral imposible de ignorar.

Sánchez planteó la elección como una disyuntiva entre sumarse a la "ola ultraderechista" o sostener a España como "un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental".

El sábado pasado, ya como candidato proclamado y antes de la llegada de Milei, el primer ministro español lanzó una frase destinada al Presidente argentino: "Si les gustan las motosierras, al aserradero. Pero las pensiones no se tocan".

El vínculo entre ambos mandatarios es tenso desde el inicio. Tuvo su pico en mayo de 2024, cuando Milei participó de un acto de Vox en Madrid y calificó de "corrupta" a Begoña Gómez, esposa de Sánchez.

El Gobierno español pidió disculpas y llamó a consultas a su embajadora en Buenos Aires. Desde entonces, las relaciones diplomáticas entre ambos países atraviesan su peor momento en décadas.

Tal como sucedió con los comicios en Brasil, no se descarta que Milei se pronuncie explícitamente en contra del Gobierno de Sánchez y en favor de sus aliados locales. El 29 de noviembre, los españoles se disputarán el control del país en las urnas. Y el Presidente argentino ya dejó en claro de qué lado está.