El presidente Javier Milei despegará del Aeroparque Jorge Newbery hoy a las 23 y llegará a Madrid mañana a las 18:30, las 13:30 de la Argentina. Viajará acompañado por el exvocero presidencial, Manuel Adorni y por el economista y actual portavoz oficial, Adrián Ravier, especialista en Escuela Austríaca.

La agenda presidencial prevé que Milei despegue de Madrid el miércoles a las 21, las 16 de Argentina, y que aterrice en el sector militar de Aeroparque el jueves 22 a las 7 de la mañana.

En casi dos días en España, el mandatario participará en un encuentro de la Escuela Austríaca, en un evento con una figura central del Partido Popular y continuará instalando en Madrid su proyección internacional, en medio de la batalla cultural que considera parte esencial de su gobierno.

Javier Milei viaja a España: el contexto político que encontrará

El viaje se producirá en un país que acaba de ingresar en la recta hacia una elección anticipada. Pedro Sánchez disolvió las Cortes el 5 de octubre y convocó a los españoles a votar el 29 de noviembre, después de una etapa de desgaste parlamentario y dificultades para sostener acuerdos políticos. La campaña formal comenzará el 13 de noviembre, pero ya avanzan las negociaciones y definiciones de candidaturas. Es ese clima de precampaña el que encontrará Milei a su llegada.

Las diferencias entre Sánchez y Milei vienen de larga data: el 19 de mayo de 2024, durante un acto organizado por Vox en Madrid, Milei aludió al mandatario español y calificó de "corrupta" a su esposa, Begoña Gómez, sin nombrarla directamente. El Gobierno español exigió entonces una disculpa y llamó a consultas a su embajadora en Buenos Aires, en el inicio de una crisis bilateral que luego escaló con cuestionamientos al socialismo y a la justicia social.

Milei llegará a Madrid, además, en medio de los disturbios que comenzaron el sábado en París y que podrían extenderse a otros puntos de Europa, incluida España, que enfrentará elecciones generales a fines de noviembre.

El viaje coincidirá con las secuelas de semanas de violencia y movilizaciones en el continente. Ayer, en Francia, cientos de miles de personas salieron a manifestarse. Las protestas por el costo de vida y los servicios públicos derivaron en enfrentamientos violentos, saqueos e incendios, mientras el gobierno de Emmanuel Macron y el primer ministro Sébastien Lecornu enfrentan una nueva demostración del malestar social, en un país que también se aproxima a las elecciones presidenciales de 2027.

La agenda académica y empresarial en Madrid

La primera actividad de Milei será el miércoles a las 9:30 de Madrid, 4:30 de la Argentina, con una presentación en el Fórum Europa de Nueva Economía Fórum, en el Real Casino Gran Círculo, ubicado sobre la calle Alcalá. Entre las principales figuras del encuentro estará el economista español Jesús Huerta de Soto, catedrático de Economía Política de la Universidad Rey Juan Carlos.

Milei le atribuye a Huerta de Soto una influencia decisiva en su formación intelectual. El programa académico incluye una conferencia magistral a cargo del profesor y se descuenta que ambos mantendrán una reunión personal durante la visita.

De acuerdo a lo que pudo saber iProfesional de una fuente cercana al Gobierno, el inicio será con un desayuno a las 9:45, las 4:45 de Buenos Aires. El economista español Daniel Lacalle será el encargado de presentar al mandatario en un evento con los principales empresarios españoles y referentes del mundo económico.

A las 13, las 8 de la Argentina, la agenda prevé la participación de Milei en la apertura de la X Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austríaca, organizada en la Universidad Rey Juan Carlos.

Según la convocatoria académica a la que accedió iProfesional, las conferencias comenzarán a las 14 de Madrid, las 9 de Buenos Aires, y se extenderán hasta el viernes 23. Sin embargo, Milei emprenderá el regreso el miércoles por la noche para estar el jueves por la mañana en Buenos Aires.

El viernes aproximadamente a las 20hs Milei estará frente a los principales empresarios del país en la cena anual de Fundación Faro, donde expondrá acerca del futuro del programa económico y sobre su futuro libro que recopilará todo lo acontecido en su mandato.