La maratónica sesión terminó con el oficialismo bloqueando las propuestas de la oposición y devolviendo todo a comisión sin fecha para dictaminar

La oposición denunció "cajoneo" de las iniciativas, interpretando la vuelta a comisión como una maniobra política.

Deuda familiar sin ley. Los proyectos volvieron a comisión en Diputados tras un debate sin consenso ni votos.

El endeudamiento familiar sigue sin respuesta legislativa. La maratónica sesión en la Cámara de Diputados terminó con un debate fallido donde el oficialismo no consiguió los votos para aprobar su proyecto sobre educación financiera. Sin embargo, La Libertad Avanza logró bloquear las propuestas de la oposición.

El resultado final: todos los proyectos volvieron a comisión sin fecha límite para dictaminar. Los bloques críticos del Gobierno denunciaron que se trata de una maniobra para cajonear las iniciativas.

"El problema es que los libertarios no contaban con el rechazo de los cordobeses", explicó un diputado aliado del Gobierno, en referencia a un sector de Provincias Unidas que complicó los números oficialistas. Los cinco legisladores cercanos al gobernador Martín Llaryora terminaron absteniéndose ante la moción para devolver los proyectos a comisión.

La votación final marcó 121 votos a favor y 117 en contra del pase a comisión. "Si los cordobeses rechazaban el pase a comisión, después se caía el proyecto del oficialismo", lamentaron desde el peronismo.

Qué proponía el proyecto libertario sobre endeudamiento

La iniciativa de La Libertad Avanza evitaba cualquier tipo de intervención en el mercado crediticio. Nada de topes de tasas, refinanciaciones obligatorias o descuentos de intereses.

En línea con la concepción del presidente Milei, que aseguró que el aumento del endeudamiento es "un problema entre privados", la propuesta libertaria buscaba que los usuarios puedan conocer con precisión el costo de un préstamo antes de aceptarlo.

El texto obligaba a las entidades a informar el monto efectivamente financiado, la tasa de interés, las cuotas, las comisiones, los seguros y las consecuencias de la mora. También debían detallar el total que el cliente deberá pagar al finalizar el plan.

Los créditos contratados por internet tendrían que requerir autenticación reforzada y doble validación de la identidad del consumidor. Las empresas también deberían ofrecer herramientas para corregir errores u omisiones antes de la contratación.

El proyecto aclaraba que el silencio, la inacción y las opciones marcadas por defecto no podrán considerarse consentimiento del usuario.

"Si ponemos topes o regulaciones vamos a generar una retracción del crédito, como pasó con la Ley de Alquileres que terminó agravando el problema", habían explicado desde el oficialismo antes de la sesión.

La propuesta de Unión por la Patria y la Coalición Cívica

Unión por la Patria, la Coalición Cívica y parte de Provincias Unidas proponían declarar la emergencia por 180 días. El dictamen establecía un esquema de refinanciamiento para deudas que no superen las dos canastas básicas totales del Indec.

Para la refinanciación se aplicaría la tasa TAMAR (plazos fijos mayoristas) más un 25% que se calcularía sobre el costo financiero total. Quienes adhirieran al régimen podrían pagar en hasta 12 cuotas sin sanciones por cancelación anticipada.

Las cuotas no podrían superar el 30% de los ingresos del deudor. El proyecto también eliminaba todos los intereses punitorios para quienes ya hayan ingresado en mora.

El dictamen más duro: emergencia por un año con tope de tasas

El tercer dictamen había sido elaborado por los representantes de Argentina Federal. Declaraba la emergencia social y económica en materia de endeudamiento de consumidores financieros en todo el país por un año, con posibilidad de prórroga por otro año más.

Durante ese período fijaba un límite a los intereses que pueden cobrar bancos, emisoras de tarjetas y otras entidades que presten dinero para consumo a personas. El tope sería 1,5 veces la tasa de plazo fijo a 30 días para personas humanas publicada por el Banco Central.

También creaba un Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal. Estaba destinado a quienes destinan al menos el 30% de sus ingresos netos al pago de cuotas, débitos o retenciones y perciben hasta 10 salarios mínimos.

La iniciativa contemplaba refinanciaciones con una Tasa Nominal Anual fija de hasta 35%, un plazo mínimo de 24 meses, cuotas fijas y sin comisiones ni gastos administrativos.

El argumento libertario: el problema ya se está resolviendo solo

Durante el debate, los libertarios insistieron en que el problema del endeudamiento ya se estaba resolviendo sin intervención estatal. Explicaron que la situación se generó por un aumento del crédito en los últimos meses.

"El crecimiento exponencial del crédito que hubo tiene un consiguiente aumento de la mora, pero también hubo 4 millones de personas que por primera vez accedieron a tomar un crédito en Argentina", aseguró la libertaria Silvana Giudici.

Giudici fue quien propuso la moción para que los proyectos vuelvan a comisión. La jugada funcionó: logró los votos necesarios para frenar el tratamiento de todos los dictámenes.

Las acusaciones cruzadas tras la votación

Al término de la sesión, diputados del peronismo aseguraban que sus pares libertarios les reconocieron abiertamente que la idea era "cajonear" el proyecto. Las acusaciones no tardaron en llegar.

"Giudici es una embustera", arremetió Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, en referencia a una de las principales espadas legislativas de LLA.

"El oficialismo no tenía los votos para imponer su no dictamen (solo cursos de educación financiera para que quienes no tienen dinero y contrajeron deudas sepan administrarse) y tuvo que pedir que el proyecto regresara a comisiones. Allí lo cajonearán", publicó el radical disidente Pablo Juliano en sus redes.

Los bloques opositores denunciaron que devolver los temas a comisión sin especificar de antemano una fecha límite para dictaminar es una maniobra "burda" para enterrar definitivamente los proyectos sobre endeudamiento familiar.