Milei y la oposición disputan 13 votos decisivos para los proyectos sobre morosidad en Diputados

Apuntan a la sesión convocada por la oposición para el 9 de septiembre. LLA abrió una comisión para dejarla sin quorum. Quiénes definen la pulseada

La problemática del endeudamiento familiar y la morosidad se instaló en la agenda de la Cámara de Diputados. La oposición convocó a una sesión para empujar un paquete de proyectos de ley sobre el tema y el gobierno de Javier Milei apunta a dejarla sin quórum, pero ambos dependen de los gobernadores del norte que manejan 13 votos decisivos y que ya dieron una primera señal de apoyo a los bloques opositores.

En la sesión del último miércoles la bancada peronista de Unión por la Patria, junto a Provincias Unidas, la Coalición Cívica y otros espacios trataron de introducir el tema de la morosidad en la agenda del día. Reunieron 133 votos a favor, que no alcanzaron en ese momento pero que sí les permitirían tener quórum y avanzar en la sesión que convocaron para el 9 de septiembre.

Para llegar a ese número tuvieron el apoyo de los diputados que responden a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones) y el patagónico Rolando Figueroa (Neuquén), lo cual es un motivo de preocupación para el oficialismo porque casi todos suelen ser sus aliados en la votaciones. Hoy oscilan, según el tema que se trate.

La Libertad Avanza (LLA) busca ahora convencer a esos diputados de que no den quórum para la sesión del 9 de septiembre y, con ese objetivo, convocó a la Comisión de Finanzas que preside el libertario Santiago Pauli para empezar a analizar el próximo miércoles varios de los proyectos que impulsa la oposición, donde advierten que esa apertura del oficialismo es una "cortina de humo" para evitar la sesión y también para encapsular por tiempo indefinido las iniciativas sobre endeudamiento familiar.

¿Cómo es la pulseada que libran Milei y la oposición por los proyectos sobre endeudamiento?

La sesión a la que convoca la oposición "dura" no es para darle media sanción a los proyectos, sino para emplazar a la Comisión de Finanzas a emitir dictamen sobre alguno de ellos en un plazo concreto, de modo tal que puedan ir a la votación en el recinto. Necesitan 129 para tener quórum y aprobar el emplazamiento. Por eso buscan sostener el consenso con los bloques que responden a los gobernadores y repetir los 133 votos del pasado miércoles.

"Dependemos de los goberandores norteños. Entre todos tienen 13 votos, sin ellos no hay 129", apuntaron a iProfesional en el despacho de un legislador opositor. Con la misma cuenta a la vista, la tropa libertaria que lidera el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, trata de convencer a ese conjunto de diputados de no dar quórum con la apertura de la comisión como pretexto.

La idea del oficialismo es que en la reunión del próximo miércoles expongan los autores de los proyectos (más de 30) y especialistas que pongan en duda la efectividad de esas iniciativas, que proponen desde modiciaciones a la Ley de Tarjetas de Crédito hasta la creación de un Programa Nacional de Alivio Financiero y Desendeudamiento Familiar.

Pero el objetivo de corto plazo es que, al estar abierto el debate en la Comisión de Finanzas, la sesión del 9 de septiembre pierda sentido. En ese marco se largó una pulseada por el apoyo de los bloques provinciales.

La oposición presiona con la mira en los gobernadores del norte. El diputado Pablo Jualiano (Provincias Unidas) salió rápidamente a señalar que la apertura voluntaria de la Comisión de Finanzas por parte del oficialismo es una "cortina de humo" y una "jugada distractiva" porque para poder llevar los proyectos al recinto hace falta que las comisiones "tengan una fecha para dictaminar" y esto "no está en los planes de LLA".

"Por eso es clave que haya quórum el 9 de septiembre en la sesión especial, que pedimos ayer, para garantizar que las soluciones avancen y no caigan en saco roto. Los gobernadores van a ser clave: no pueden mirar para otro lado ni ayudar nuevamente a la Casa Rosada por acción u omisión", advirtió Juliano a través de las redes sociales.

¿Cuáles son los votos que manejan los gobernadores del norte y que pueden definir la pulseada?

La mira del oficiailsmo y de la oposición está puesta principalmente en el bloque Innovación Federal, donde al menos siete de los nueve diputados que lo integran son alfiles de Sáenz y Passalaqcua. También en los tres diputados de Elijo Catamarca, que responde a Jalil, y los tres tucumanos de Independencia, alineados con Jaldo. Esos son los 13 votos clave.

En la sesión del miércoles pasado, todos los diputados de Innovación Federal, de Independencia y de Elijo Catamarca votaron a favor de introducir en la agenda los proyectos de "alivio" para el endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad el pasado miércoles. A ellos se les sumó el monobloque La Neuquinidad, que responde a Figueroa.

Junto a 91 diputados de Unión por la Patria (que tuvo dos ausentes); 17 de Provincias Unidas (que tuvo un ausente); dos de Encuentro Federal; otros dos de la Coalición Cívica; los cuatro del Frente de Izquierda y uno del monobloque Primero San Luis alcanzaron 133 votos. Sin las ausencias, hubiesen llegado a 136.

En cualquier caso, sin los bloques de los gobernadores del norte quedarían en 123 votos y la sesión del 9 de septiembre para ponerle plazo a la firma de un dictamen que permita el avance de alguno de los proyectos fracasaría y el tema quedaría bajo el control del oficialismo en las comisiones.

Un detalle que todos miran es que los diputados de Jalil firmaron el pedido de sesión para el 9 de septiembre, a diferencia de los otros referentes provinciales que solo votaron con la oposición pero no acompañaron la nota de convocatoria al recinto.

El plan de la oposición y la jugada de La Libertad Avanza

La estrategia de Unión por la Patria, Provincias Unidas y el resto de los bloques opositores para no perder el apoyo de los provinciales es enfocarse en los proyectos que no tengan costo fiscal. Lo anticiparon el miércoles pasado. Con eso le quitarían al oficialismo un argumento que suele persuadir a los gobernadores, siempre preocupados por los fondos que debe o puede girarles la Nación.

Además, remarcan que hay "6 millones de personas" en una situación de endeudamiento compleja y presionan a los bloques provinciales con el impacto social del tema. "Se van a comer críticas en sus provincias y encima por un emplazamiento, porque lo del 9 ni siquiera es media sanción. Hay que ver si eso les importa", deslizaron a este medio cerca de otro diputado opositor.

El oficialismo espera que la invitación de especialistas a la Comisión de Finanzas ofrezca otros argumentos para convencer a los bloques provinciales de no apoyar ninguno de los proyectos de la oposición. La línea sería la misma que ya le bajó Milei a su propia tropa: que los niveles de morosidad no son de "crisis" y que, si hay más endeudados, es porque volvió el crédito, un elemento dinamizador de la economía.

Días atrás Milei celebró y reposteó un informe publicado en la red X del usuario Mati Fernández, que le quita dramatismo a la mora. Al respecto, remarcó que "la mayoría de la gente debe poco y el 15% debe mucho". En ese universo de deudores, la morosidad en volumen de dinero "está en los bancos tradicionales" mientras que medida en cantidad de gente está en "las fintech serias" pero con "montos bajos".

La Libertad Avanza quiere invitar a ese usario de X a la comisión, así como a otros economistas o especialistas en la materia cuyas explicaciones ayuden a desarmar el escenario de crisis sobre el que advierte la oposición.

En el polo opositor saben que aún si lograran aprobar eventualmente una ley que ayude a los endeudados en mora, Milei la vetará. Ya demostró que no le importa pagar el costo político, si lo hubiera. Pero entienden que la discusión sobre el tema pone sobre la mesa un problema de fondo, más inconveniente para el Gobierno: que los ingresos familiares no alcanzan.