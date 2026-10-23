Trastienda del poder: Milei culpa a Karina y a los Menem del fracaso con las PASO

El Presidente quiere el acuerdo con los gobernadores para eliminar las PASO pero los Menem quieren enfrentarlos para fortalecer LLA para 2031

La tensión se agrava por el desgaste de gestión y el choque ideológico sobre el islam, forzando a Milei a apoyarse en Bullrich y su círculo más cercano para intentar recuperar gobernabilidad.

El Presidente busca alianzas con gobernadores para eliminar las PASO y asegurar su continuidad, mientras que el sector de los Menem resiste buscando candidatos propios para blindarse judicialmente.

Milei enfrenta una fuerte crisis interna con Karina y los Menem, a quienes culpa por la inestabilidad económica y el riesgo país, al priorizar su propio proyecto electoral 2031 sobre la reelección 2027.

El correr de las horas desnudó nuevas razones de la irascibilidad que Javier Milei mostró en España. En su entorno aseguran que está "furioso" con Karina Milei porque considera que la estrategia política diseñada por los operadores karinistas Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem pone en riesgo su reelección en 2027 y ello alimenta la incertidumbre en los mercados sobre el "riesgo kuka", el fantasma del regreso del peronismo. Milei les atribuye que eso provocó desde julio último la suba del riesgo país de 402 puntos a 710 de este viernes.

"Milei está enloquecido por la suba del riesgo país y se lo atribuye al armado político de Karina Milei con los Menem", dijo a iProfesional una alta fuente del oficialismo. También está muy tenso por la falta de resultados de la economía.

El subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, no quieren el acuerdo con los gobernadores aliados a cambio de eliminar las PASO en 2027. Quieren enfrentarlos con candidatos propios para fortalecer La Libertad Avanza (LLA) y tener gobernadores, senadores y diputados propios.

En cambio, Milei, su asesor presidencial Santiago Caputo, el jefe del Gabinete, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo" y la senadora Patricia Bullrich, quieren acordar con los gobernadores lo siguiente: votos para eliminar las PASO en el Senado y Diputados a cambio de no competir contra ellos en las provincias.

"El acuerdo con los gobernadores aseguraría eliminar las PASO y la reelección de Milei en 2027. Romper con los gobernadores mantendría las PASO y Milei pierde la reelección pero los Menem tendrían gobernadores, diputados y senadores aunque pierda Milei", señaló una fuente oficial.

Por qué Milei está enojado con Karina y los Menem

Lule Menem le dice a Karina Milei que ella necesita fueros y no se descarta que sea candidata a diputada en una lista. Las causas judiciales por el Andis, las compras de Olivos y otras, podrían complicarla si no tiene fueros.

"Menem le dice que eso le asegura no ir en cana", señalaron dentro del Gobierno. En ese escenario, Martin Menem podría ser candidato a gobernador de La Rioja y si gana intentaría ser candidato a presidente en 2031.

"En ese punto está la discusión, el acuerdo con los gobernadores le garantiza a Milei la reelección; sin acuerdo, Milei perdería, pero Martín Menem buscará ser presidente en 2031 con LLA más fortalecida", aseguran fuentes oficiales.

"Es por eso que Milei está enojadísimo con Karina y sus operadores los Menem", aseguraron fuentes oficialistas. Sospecha que los Menem no trabajan para la reelección de Milei sino para ellos mismos. Karina Milei quiere satisfacer a ambas partes pero está muy condicionada por los Menem.

Ademas, en la interna libertaria estalló otro enfrentamiento entre Santiago Caputo y los Menem: el asesor presidencial y el diputado Luis Petri lanzaron ataques contra al islamismo como amenaza para Occidente y los Menem son descendientes de sirios y la familia profesa el islam. Caputo llegó a decir en la red X que urge recuperar las Islas Malvinas para salvarlas del islam y para defender Occidente.

Petri lanzó diatribas contra el islamismo radical en la última sesión de Diputados y Menem lo quiso frenar en su discurso. Se armó un escándalo en el recinto. Luego el economista Alberto Benegas Lynch (h) hizo un tuit en defensa del islam, que fue reposteado por Menem, y ello mereció una agresión del tuitero Daniel Parisini, alias El Gordo Dán, que les respondió "me chupan un huevo" a ambos. La guerra santa de Irán se coló en la Casa Rosada.

Según pudo saber iProfesional de fuentes oficiales, "Milei observa alteradísimo cómo se le está yendo el capital golondrina y caen los bonos soberanos". Tambien tuvo que admitir que "los resultados económicos no son los esperados" en su última aparición radial. La suba de la actividad de agosto fue de sólo 0,1%, con caídas en casi todos los sectores, y con un amenazante septiembre que decretaría la recesión técnica según los índices del JP Morgan.

"Está enfurecido con eso y parte de la culpa se la atribuye a la estrategia política de Karina Milei y de los Menem", señalaron a iProfesional altas fuentes del oficialismo.

Los aliados de Javier Milei y el posicionamiento de Bullrich

Milei cerró filas con el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, su asesor Santiago Caputo, con Santilli y con Bullrich. La jefa del bloque de senadores de LLA lanzó este viernes un video sugestivo de 28 segundos con fondo musical en un tuit que decía "Patricia sabe de la fuerza de los argentinos. Patricia conoce Argentina". Termina con una imagen de ella mirando a cámara en su despacho.

"Es parte de su estrategia de posicionamiento político", dicen en su entorno. ¿Posicionamiento para qué? "Para lo que sea", agregan enigmáticos. Bullrich acordó con Milei en una charla privada de dos horas que se posicionará para cualquiera de los escenarios convenientes para LLA en 2027.

Podrían integrar una fórmula presidencial Milei-Bullrich, con condiciones de autonomía para ella.

Si Milei no puede reelegir por caída de imagen, Bullrich podría reemplazarlo como la continuidad más moderada.

"Santigao Caputo, Karina Milei y los Menem quieren instalar que Patricia va a romper con Milei, pero lo mantendrá unido incluso quiere incorporar al PRO en todo el país y acordar con los gobernadores. Ella es socia de Milei: son los dos que tienen los votos, pero ella hará lo que sea para mantener unido al electorado de centroderecha, sea como vice o como presidenta, el lugar que le toque", señalan en el bullrichismo.

En el oficialismo algunos señalan que Bullrich tiene mensajes del "círculo rojo" que consideran que Milei está desgastado y que la apoyarían a ella como continuidad. Milei lo sabe. Todo se conversó entre ambos a solas en Olivos.

"Quieren instalar que hay contradicciones entre ambos, pero Milei y Bullrich son una coalición. Si no va el, va ella", dicen. Los dos consideran necesario además avanzar en acuerdos políticos con los gobernadores para garantizar la gobernabilidad en el Congreso, sancionar leyes económicas, y reducir la incertidumbre. Es lo contrario a lo que opinan Lule Menem y Martín Menem: quieren presentar candidatos de LLA en el 70% de las provincias y disputar contra los gobernadores todos los cargos, incluso contra los aliados.

Las PASO y la reelección presidencial, dos temas clave para Milei

De este modo no están hoy los apoyos y votos de sus senadores y diputados para eliminar las PASO. Santilli, que intenta convencerlos, le dijo a Karina que el Congreso depende de la voluntad de las provincias.

Por ahora, Karina acata los consejos de Lule Menem, con quien podría quedar complicado en causas judiciales: tener gobernadores, diputados y senadores propios de LLA en todas las provincias para el caso en que Milei no sea reelegido y resistir los embates de la Justicia en casos de corrupción.

Los Menem piensan en realidad en una estructura más grande de LLA para 2031 y en el proyecto Martín Menem presidente 2031. Pero eso alejaría la eliminación de las PASO que quiere Milei para no dejar crecer a la oposicion.

Un acuerdo con los gobernadores implicaría que LLA evitaría presentar candidatos propios las provincias aliadas para eliminar las PASO. "Ahí está la discusión, con el pensamiento de Lule Menem no hay Milei 2027. La pelea es entre Milei 2027 o Martín Menem 2031. Pero sin Milei 2027 no hay Menem 2031", resumió un funcionario. Es casi una pelea entre hermanos por una herencia familiar.

Menem le dice a Karina Milei que "si Milei pierde la reelección presidencial, necesitamos tener diputados y senadores propios que nos defiendan de ir en cana". Esto llevaría a pensar que Lule Menem y Karina Milei piensan en integrar las listas de diputados de LLA para obtener fueros, pero todavía no se habló de esto en la intimidad.

Los tiempos políticos se acortan y se termina octubre sin avanzar en los votos necesarios en el Senado para la eliminación de las primarias. "Esto es Milei 2027 contra Menem 2031", sintetizó un funcionario. En esa lectura se inscribe parte de la irritación que el Presidente viene exhibiendo en sus apariciones públicas y en España. A eso se suman los malos resultados económicos en cuanto a la actividad, la recesión, el desempleo, los morosos, el cierre de 34.000 pymes, la caída del consumo, de la recaudación y el debate de que "la gente no llego a fin de mes".

"Milei dice en la intimidad que el desastre financiero es consecuencia del desastre político, porque no generan certezas sobre la reelección y, sin eliminar las PASO, Milei podría perder en 2027. Está cansado de los problemas que generan las personas que ella elige para gobernar, como los Menem", describió una fuente oficial.

"La mesa política, en su conjunto, considera que donde no hay candidatos hay que acordar y donde los hay, hay que competir. Así está planteado el mapa electoral: La Libertad Avanza tendrá candidatos propios en el 70% de la República Argentina. En algunas provincias puntuales, como ocurrió en 2025, irá junto con los gobernadores. Pero donde haya que competir, se competirá", afirmó una fuente de la mesa. En realidad, ese es el planteo de los Menem.

En ese escenario, el oficialismo también encuentra obstáculos para avanzar con iniciativas como el denominado RIGI II, la ley de sociedades, el Presupuesto 2027, la ley de discapacidad, y la de morosidad. "El dominio en el Congreso que perdió lo tiene muy mal. Le sale cada vez más caro hacer sentar a los aliados para que no pierdan por goleada", señalaron en oficinas oficiales.

Tambien la Ley de Soberanía sobre las Islas Malvinas quedó frenada. Solo la empujan ahora Santiago Caputo y el canciller Pablo Quirno aunque Milei puso el freno por las presiones de Estados Unidos que manifestó a través de su subsecretario de Estado, Christopher Landau, que a Washington le preocupan las consecuencias de las sanciones sobre las empresas norteamericanas en el proyecto Sea Lion, de explotación de petróleo sobre las aguas de Malvinas. "Es una ley mal redactada por la gente de Caputo y se tendría que haber desdoblado entre un Consejo de Seguridad y por separado las sanciones para empresas. Está estancada", dijo una fuente del Gobierno a iProfesional.

La fórmula Milei-Bullrich o Bullrich con otro se conocerá recién en marzo próximo. Lo importante para Milei es hoy que el Gobierno muestre muñeca para darle gobernabilidad en sus leyes en el Congreso, entre ellas la eliminación de las PASO, porque eso miran los mercados.