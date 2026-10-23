Renunció un funcionario del Ministerio de Seguridad cercano a Patricia Bullrich

Tras recibir un severo apercibimiento, el ahora exfuncionario decidió alejarse, en medio de tensiones por la competencia de la Justicia

Julián Curi renunció como subsecretario de Asuntos Penitenciarios. El funcionario cercano a Patricia Bullrich presentó este viernes su renuncia indeclinable ante Javier Milei y pidió que sea aceptada de inmediato.

La carta de renuncia tiene como destinatario directo a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Pero el mensaje político apunta a otro lado.

Curi argumentó que su salida responde a la defensa del carácter federal del Servicio Penitenciario Federal. Cuestionó duramente lo que consideró una intromisión de la Justicia porteña sobre resoluciones adoptadas por jueces federales.

Según confirmaron fuentes del ministerio, todavía no hay un reemplazo designado para el cargo. La salida se suma a la lista de movimientos en el gabinete de Milei.

El conflicto judicial que desató la renuncia

El subsecretario fue apercibido por un tribunal de la Ciudad de Buenos Aires. La Justicia porteña lo señaló por presunta desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Curi sostiene que el tribunal local se metió en asuntos que son exclusivamente federales. El Servicio Penitenciario Federal depende de la órbita nacional, no de la Ciudad.

En su presentación, Curi detalló que la Justicia porteña dispuso sanciones económicas diarias sobre su patrimonio. Una medida que consideró desproporcionada e incorrecta desde lo jurisdiccional.

El funcionario contrapuso estas decisiones con las que habían adoptado distintos jueces federales. Según su criterio, existía una contradicción directa entre ambas jurisdicciones.

La controversia gira en torno a quién tiene competencia para intervenir en decisiones vinculadas con el sistema penitenciario federal: si los tribunales porteños o los jueces federales que tienen la última palabra sobre estos temas.

Quién es Julián Curi y su vínculo con Patricia Bullrich

Curi fue abogado de Patricia Bullrich durante años. La acompañó cuando ella estuvo al frente del Ministerio de Seguridad Nacional en el gobierno anterior.

Su ingreso al gobierno de Milei se dio de la mano de Bullrich. El vínculo político entre ambos es público y conocido dentro del ministerio.

En el escrito de renuncia, Curi agradeció explícitamente a Javier Milei, Karina Milei y Patricia Bullrich por el respaldo recibido durante su gestión.

Lo llamativo: no mencionó a la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Un dato que no pasó inadvertido en el análisis político de la carta.

"Deseo expresar mi agradecimiento al presidente de la Nación, Javier Milei; a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei y, especialmente, a la señora senadora nacional Patricia Bullrich", escribió Curi en su renuncia.

Qué implica esta salida para el Gobierno

La renuncia de Curi pone sobre la mesa un debate más amplio: el conflicto entre jurisdicciones en asuntos sensibles como el sistema penitenciario.

El subsecretario presentó su dimisión como una defensa del federalismo establecido por la Constitución Nacional. Una postura que tiene implicancias políticas y legales.

El caso podría sentar un precedente sobre hasta dónde puede llegar la Justicia porteña en asuntos que tradicionalmente son competencia federal, especialmente en áreas como seguridad y penitenciarías.

Dentro del Ministerio de Seguridad aún no hay definiciones sobre quién ocupará el cargo vacante. La salida se produce en un momento de reorganización del área tras la llegada de Monteoliva.

El eje de la carta de Curi fue claro: defender las competencias del fuero federal y cuestionar la intervención de la Justicia porteña en un conflicto que, según su interpretación, compromete el funcionamiento del Servicio Penitenciario Federal.