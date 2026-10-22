Sugestivo posteo de Bullrich mientras Milei dice que el "círculo rojo" lo quiere correr

"Se vienen cositas", publicó la senadora, que juega con el misterio sobre su candidatura a la vez que el Presidente dejó una inquietante frase

En un nuevo coqueteo con la posibilidad de ser candidata en las elecciones de 2027, Patricia Bullrich apeló al juego de las redes sociales y avisó que "se vienen cositas". La publicación podría haber sido un "viral" más si no se hubiera dado casi al mismo tiempo en que el presidente Javier Milei afirmaba que "el círculo rojo quiere inventar el ‘mileísmo sin Milei’".

La coincidencia entre ambas cosas es notable porque se da en un contexto de debate intenso dentro de la "mesa política" sobre la estrategia rumbo al inicio del año electoral y donde Bullrich hace gala de su autonomía para expresar públicamente sus sugerencias, mientras al mismo tiempo juega al misterio sobre una posible candidatura presidencial.

"No comments", respondió con humor en la entrevista con Infobae cuando le preguntaron si quiere ser candidata, aunque al mismo tiempo señaló: "No es que quiera serlo, estoy preparada para serlo". La primera sorpresa tras esa frase fue que Milei respondió al rato que "es cierto" y que Bullrich "no es una persona improvisada".

El sugestivo posteo de Patricia Bullrich en redes

De esta forma, el Presidente buscó desdramatizar el asunto, negar la tensión que genera el juego de la senadora en sus propios planes de ir por la reelección. Bullrich también le baja el tono, a veces usando el humor. Pero en su respuesta Milei fue un paso más allá y apuntó al establishment empresarial (el "círculo rojo") como supuesto promotor de una eventual candidatura de su socia.

El sugestivo tuit de Bullrich y la acusación de Milei al "círculo rojo"

Bullrich entendió hace rato que el código de los "memes", los "virales" y el humor ácido de las redes sociales pueden ser una valiosa herramienta de promoción política. El "Se vienen cositas" que escribió en X junto a una foto suya de espaldas tiene que ver con eso: aprovechó la repercusión que generó su entrevista y su respuesta a las preguntas sobre la candidatura.

La publicación se dio casi al mismo tiempo en que Milei concedía una entrevista radial donde le reconocía a su socia política la capacidad y la trayectoria, aunque al mismo tiempo consideró que la expectativa sobre una posible candidatura de Bullrich es una "elucubración por parte del círculo rojo que siente un profundo desprecio" por él, sus políticas y sus modos.

"Efectivamente, ella compitió en las elecciones de 2023, ha sido parte de muchos gobiernos. Sí, es cierto (que Bullrich está preparada como para ser presidenta), pero yo entiendo el odio visceral que me tiene el círculo rojo y que quieren inventar el ‘mielísmo sin Milei’", agregó el Presidente.

Con o sin intención, esa frase recargó aún más las especulaciones que efectivamente existen sobre el futuro de la sociedad política entre Milei y Bullrich. En el oficialismo algunos señalan que ambos podrían integrar la fórmula presidencial en 2027 y otros desconfían de la senadora porque creen que trata de instalarse como una alternativa al libertario, más amigable para el sistema político-empresarial.

Bullrich negó tajantemente que el Presidente le haya ofrecido ser su candidata a vice. Evitó confirmar si aceptaría en caso de que se lo proponga. En tanto, la frase de Milei sobre el "círculo rojo" (donde se suele ubicar a empresarios como Paolo Rocca de Techint o Héctor Magnetto de Clarín, dos blancos habituales del libertario) encaja con la segunda posibilidad: la de una candidata "alternativa", que ratifique el rumbo económico y cambie el estilo.

Además, esto se da pocas horas después de que Milei fuera tapa de todos los medios de España por su virulencia con la prensa y el presidente de ese país, Pedro Sánchez, durante su reciente visita a Madrid. También después de que negara que sea cierto que "la gente no llega a fin de mes" con una interpretación de literalidad extrema.

Tensión electoral en el Gobierno: ¿Milei-Bullrich o Milei vs. Bullrich?

Más allá de toda especulación, la opción de una fórmula con Bullrich está hoy sobre la mesa de Milei, así como la idea de una candidatura propia está en la de ella. Bullrich no quiere romper con el libertario para enfrentarlo, pero mide los tiempos. Pide acelerar la definición sobre la reforma electoral (si habrá o no PASO) y a la vez habla de "esperar" para confirmar candidaturas. Lo dice por el Gobierno, pero la espera corre también para ella y su propia decisión.

En tanto, Karina Milei recela de la autonomía de la exministra pero procura no escalar la tensión. Nadie en el Gobierno hoy quiere confrontar con Bullrich, que mantiene una base electoral propia muy valiosa para La Libertad Avanza (LLA). En ese marco, la posibilidad de una fórmula no es descabella. Eso sí: la senadora pondría sus condiciones llegado el caso.

La interna entre otras figuras del oficialismo también juega. El nombre de Martín Menem, protegido de Karina, también circula a veces como posible vice de Milei para 2027 y Bullrich intercambió algún guiño con el asesor presidencial Santiago Caputo, enemigo del riojano.

Por ahora, lo único concreto es que la tensión en el seno del Gobierno existe y crece a medida que se acerca la campaña electoral y, sobre todo, que la economía no da señales de repunte. Javier Milei empezó a reconocer este jueves que el ritmo no es el deseado. Patricia Bullrich ya había advertido esto antes. Entre ambos se juega la verdadera clave de las elecciones de 2027.