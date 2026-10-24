Milei, confiado de cara a la reelección y consciente de que la inflación baja más lento

El Presidente brindó una entrevista radial esta tarde donde habló de las elecciones del año que viene, el rumbo económico del país y la causa $Libra

El presidente Javier Milei volvió a dar definiciones de fondo sobre la coyuntura política y económica del país durante una extensa entrevista radial brindada este sábado a Radio Mitre. En un diálogo en el que repasó los principales ejes de su gestión y el panorama internacional, el jefe de Estado se mostró altamente confiado en el respaldo popular para las elecciones presidenciales del año próximo y reconoció con franqueza que la inflación se desacelera a un ritmo más pausado del previsto debido a factores externos.

Al abordar el escenario político, Milei remarcó su tranquilidad respecto de las próximas citas electorales. "Estoy supertranquilo. No veo a los argentinos votando para atrás, no veo que los argentinos, con matices de caras más nuevas o más viejas, adhieran a las ideas de cien años de decadencia", sentenció el mandatario, vinculando su confianza a la baja de la inflación y la mejora de los indicadores sociales en comparación con el inicio de su gestión.

El Presidente enfatizó la importancia del próximo turno electoral como una prueba clave ante los mercados globales y estimó que, tras superar el próximo examen en las urnas, el riesgo país podría perforar el piso de los 200 puntos básicos. Además, auguró tasas de expansión del PBI de entre el 7% y el 8% anual, proyectando que en una década la Argentina podría duplicar su producto bruto y cuadruplicar el PBI per cápita en 20 años.

"En este país, el kirchnerismo hizo un daño cultural enorme, y por eso es tan importante derrotarlo en las urnas para que la Argentina se saque de encima la peste roja del socialismo", agregó.

Milei en Radio Mitre: la economía real, la desaceleración y la defensa de las reformas

En materia económica, el jefe de Estado defendió el rumbo de su programa y se atribuyó el mérito del proceso de desaceleración de precios, aunque admitió las complicaciones del contexto. "No me pueden decir que no he bajado la inflación. Lo que se esperaba que la economía crezca, está creciendo menos. La economía se desaceleró en la Argentina y la inflación está bajando más lento por un shock externo negativo. Nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos", explicó.

Frente a los reclamos por la demora en la recuperación de los ingresos reales, pidió prudencia y tiempo a la ciudadanía: "No me pida milagros. Soy un ser humano. Hago lo mejor que se puede con los recursos que tengo. Esto se construye con trabajo y con tiempo". Asimismo, el Presidente destacó herramientas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) —al que catalogó como "la política industrial más importante de la historia argentina"— y ponderó que el sector informal muestra ingresos un 60% superiores respecto al inicio de su mandato.

Milei, el vínculo con Patricia Bullrich y la relación con Mauricio Macri

Consultado sobre la dinámica interna de La Libertad Avanza de cara a la reelección y el armado de las futuras listas, Milei calificó a la senadora y referente del bloque como "un soldado de este gobierno" y "uno de los grandes referentes del espacio".

Aunque evitó dar definiciones sobre una eventual fórmula presidencial para 2027 sosteniendo que "no es el momento para discutir ese tema", dejó abierta la puerta al señalar que "obviamente, si es parte del espacio, claramente podría serlo". Respecto del diálogo con otros aliados políticos, admitió que actualmente "no está dialogando" con el expresidente Mauricio Macri, si bien aclaró que mantiene la sintonía estratégica en los temas institucionales clave.

El descargo de Milei tras el sobreseimiento en la causa $Libra y la embestida judicial

En otro tramo de la entrevista, el Presidente analizó la resolución judicial que decretó su sobreseimiento y el de su hermana Karina en la investigación vinculada a la criptomoneda $Libra. Milei tildó lo sucedido como "un escándalo de proporciones mayúsculas" y una "operación" diseñada para desgastar la figura presidencial.

"Cuando usted tiene enfrente a un hombre íntegro, ensúcielo con una mentira. Me estuvieron ensuciando un año, ocho meses y nueve días", manifestó visiblemente molesto, apuntando de forma directa contra directivos y periodistas del Grupo La Nación. Tras deslizar que el episodio rozó un intento de ruptura institucional ("No estuvo tan lejos de buscar la caída del gobierno"), confirmó que evaluará junto a sus abogados el inicio de acciones legales contra los responsables y arremetió contra el Congreso por la creación de la comisión investigadora: "Es una irregularidad institucional enorme, es un avance de los poderes respecto a la Justicia".

La salud del Papa León XIV y su eventual visita a la Argentina

En el plano institucional y religioso, el Presidente se refirió al estado de salud del papa León XIV y las expectativas en torno a su viaje al país. Milei afirmó que antepone la cuestión humana por encima de cualquier otra consideración: "Lo importante es que el Papa se recupere y esté bien. Si se recupera y puede viajar, su visita representará una alegría y una bendición para toda la Argentina".

Cuestionó duramente a los sectores que politizan la llegada del Santo Padre calificando esa actitud de "miserabilidad", y recordó que la gran mayoría de la población profesa la fe católica. Asimismo, al repasar la figura del fallecido papa Francisco, sostuvo que evitó visitar su tierra natal "para no generar un terremoto político", gesto que interpretó como una muestra de afecto, y lo definió como "el argentino más importante de la historia en el plano espiritual".

Milei: posicionamiento sobre el balotaje en Brasil y la gira por España

Sobre el panorama político regional, Milei reafirmó su apoyo explícito al senador Flávio Bolsonaro de cara al balotaje presidencial en Brasil y lanzó fuertes descalificaciones contra el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, a quien volvió a llamar "ladrón, mentiroso y corrupto". Sostuvo que un triunfo de la oposición en el país vecino "va a indicar que la apertura de la agenda liberal en el Mercosur se va a profundizar".

Por último, al evaluar su reciente paso por España y su participación en foros internacionales, desestimó las críticas de la oposición porteña. "Solo un imbécil cree que fui a buscar una foto", aseveró, señalando que el objetivo de su viaje fue expandir las ideas de la libertad. En esa línea, dirigió duras críticas al presidente de Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien calificó de "tiranuelo y ladrón", sintetizando su postura con una comparación directa: "(Pedro) Sánchez es como un kirchnerista pero con las restricciones de la Unión Europea".