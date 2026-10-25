Bullrich volvió a diferenciarse de Milei tras sus dichos sobre los periodistas

La senadora nacional y jefa de la bancada oficialista en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, volvió a marcar un contrapunto público con la conducción del presidente Javier Milei. En el marco de una entrevista televisiva otorgada a la señal LN+, la legisladora se refirió a las duras descalificaciones vertidas por el mandatario contra los profesionales de la prensa durante la gala anual de la Fundación Faro en el Yacht Club Argentino de Puerto Madero, donde el jefe de Estado afirmó que los cronistas que investigaron la causa $LIBRA "se tienen que quemar en la hoguera".

Si bien Bullrich defendió la potestad del Presidente para retrucar las coberturas periodísticas que considere erróneas o malintencionadas, remarcó la importancia de moderar el tono del debate institucional: "Creo que la libertad de expresión protege a la prensa cuando critica al poder y también protege al Presidente cuando responde. Pero hay que responder con argumentos. Se deben cuidar las palabras y tratar de no cruzar un límite, como con esta frase tan fuerte de quemarlos en la hoguera". Sus dichos se dan en consonancia con el repudio generalizado emitido por entidades del sector como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), la Academia Nacional de Periodismo y diversos bloques de la oposición.

Bullrich: reclamos por la economía doméstica y la carrera hacia 2027

Los cuestionamientos de la senadora se produjeron a pocas horas de haber compartido en sus redes sociales una fotografía oficial abrazada a Milei en el evento liberal, gesto que había sido interpretado en el arco político como un acercamiento tras semanas de frialdad institucional. Sin embargo, la dirigente dejó en claro que mantiene su independencia de criterio dentro de la coalición y que no descarta sus propias aspiraciones de cara a los próximos turnos electorales.

Al evaluar la situación socioeconómica y ser consultada por los acuerdos políticos del oficialismo, la legisladora fue tajante: "Estamos en un momento muy importante en el que la economía argentina no tiene que ser solo de grandes datos, sino también de pequeños datos para las familias. Hay que hacer cambios este año y se necesitan ciertos correctivos para que los beneficios lleguen a los hogares".

Al ser indagada sobre la conformación de la fórmula gubernamental para las elecciones presidenciales de 2027, la senadora señaló que "es algo que no está decidido en este momento", reavivando las especulaciones en torno a su candidatura.