Le prohíben salir de Brasil a Flávio Bolsonaro por una investigación por blanqueo

Tras el balotaje, la Justicia dispuso la retención del pasaporte de Flávio Bolsonaro mientras avanzan indagaciones por lavado de dinero

Flávio Bolsonaro, derrotado el domingo en el balotaje presidencial de Brasil frente a Luiz Inácio Lula da Silva, denunció este lunes que la Policía Federal le exigió entregar su pasaporte y le prohibió abandonar el país. El hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro calificó la medida de intento de intimidación.

El senador recibió la notificación cuando salía de la casa de su padre en Brasilia. Según relató en un video difundido en redes sociales, agentes de la Policía Federal lo interceptaron en plena calle para comunicarle la decisión judicial.

"Me ordenaron allí mismo, en la calle, que entregara mis pasaportes, y además tengo prohibido salir del país", declaró Bolsonaro. La resolución partió del juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, instructor del juicio contra su padre y a cargo de dos investigaciones en las que el senador figura como citado.

El timing de la medida no pasó inadvertido. La orden judicial fue adoptada el domingo por la noche, inmediatamente después de confirmarse la derrota electoral del 25 de octubre de 2026.

Por qué le quitaron el pasaporte a Flávio Bolsonaro

La medida tiene relación con una investigación por blanqueo de capitales. La Justicia brasileña apunta a las relaciones de Flávio Bolsonaro con el abogado Willer Tomaz, a su vez objeto de pesquisas iniciadas en torno a movimientos de capitales en el sector de las apuestas.

El senador es investigado por sospechas de corrupción y lavado de dinero vinculadas a la financiación de la película biográfica sobre su padre, titulada Dark Horse. A esa causa se suma una segunda investigación en el Supremo por presunto blanqueo de capitales relacionado con Willer Tomaz, abogado y amigo cercano del senador.

Ambas pesquisas fueron reveladas por los diarios O Estado de S. Paulo y O Globo en vísperas del balotaje. Bolsonaro niega cualquier irregularidad en los dos casos.

El Tribunal Supremo y la Policía Federal no respondieron de inmediato a las consultas sobre el caso. Bolsonaro tampoco precisó en cuál de las investigaciones judiciales que enfrenta se enmarca la nueva medida.

El argumento de Bolsonaro para cuestionar la orden judicial

Flávio cuestionó el fundamento de la decisión y lo atribuyó a comentarios de su hermano menor, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, radicado en Estados Unidos. Según el senador, Moraes se basó en una declaración de Eduardo en un podcast la semana pasada.

En ese episodio, Eduardo sugirió que Flávio debería abandonar el país si perdía la segunda vuelta frente a Lula. "Yo nunca dije eso. ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte?", cuestionó Bolsonaro, quien negó haber tenido intención de huir tras conocerse el resultado electoral.

El contexto familiar agrava la situación. Jair Bolsonaro cumple en Brasilia una condena de 27 años de prisión domiciliaria por el intento de golpe de Estado. Su hijo salía precisamente de visitarlo cuando fue abordado por los agentes federales.

Los resultados del balotaje en Brasil y la reacción de Flávio Bolsonaro

Lula da Silva se impuso en los comicios del domingo 25 de octubre de 2026 con el 51,79% de los votos frente al 48,21% obtenido por Bolsonaro. Una diferencia de casi cuatro puntos porcentuales le permitió al mandatario asegurarse un nuevo mandato.

El resultado desafió el pronóstico de buena parte de las encuestas previas a la votación. Varios sondeos habían anticipado una elección más reñida.

Bolsonaro se negó a reconocer la derrota. Anticipó que pedirá la anulación de los comicios, al considerar que la extensión del horario de votación durante la jornada del domingo favoreció al candidato oficialista.

Pese a ese cuestionamiento, el senador aseguró que encabezará la resistencia política al nuevo gobierno. "Para resistir al caos, voy a organizar la oposición", afirmó Bolsonaro en el mismo video en el que relató la orden judicial sobre su pasaporte.

"Voy a entregar mis pasaportes y voy a defenderme de esta aberración, que es un claro intento de intimidarme. Pero nadie va a callarme", agregó el senador. La frase resume la postura desafiante que adoptó frente a la medida judicial.

El caso de Flávio Bolsonaro concentra ahora la atención en Brasil. Un candidato presidencial derrotado, con su padre preso, bajo investigación por corrupción y blanqueo, y ahora retenido en el país por orden judicial. El escenario político brasileño acumula tensiones.