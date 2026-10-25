Brasil: Bolsonaro aventaja a Lula por medio punto con el 42% escrutado

El balotaje entre el actual mandatario y Flávio Bolsonaro se extendió por problemas de logística que se reportaron en algunos estados

El candidato opositor Flávio Bolsonaro le saca una pequeña ventaja al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el balotaje para determinuar quién ocupará la silla del Ejecutivo durante los próximos cuatro años. El actual mandatario recibe el 49,83% de los votos, contra el 50,17% del actual senador del Partido Liberal, con el 41,58% de las urnas escrutadas.

Tras las dos horas de prórroga solicitada por Lula y el visto del bolsonarismo cerró la votación del balotaje. La jornada electoral se desarrolló en un escenario de polarización política y con una disputa ajustada entre los dos candidatos, cuyas diferencias en materia económica, social y de relaciones internacionales marcan proyectos políticos opuestos.

Poco antes del cierre de urnas, el presidente solicitó ante el Tribunal Electoral extender el horario de votación por dos horas. El pedido fue aceptado por el sector bolsonarista, por lo que el tribunal hizo lugar al pedido, cuando algunas escuelas ya habían cerrado las urnas y no recibían votantes. La atención quedó puesta en el escrutinio oficial para conocer la diferencia definitiva entre ambos postulantes. El senador del Partido Liberal se había impuesto en la primera vuelta del 4 de octubre, con el 47% de los votos, frente al 45% del actual mandatario.

Pese a la prórroga, el tribunal electoral ya había comenzado a difundir los primeros resultados poco después de las 17 horas. Con el 0,25% de los votos escrutados, Lula recibía el apoyo del 57,66% de los sufragios válidamente emitidos, mientras que Bolsonaro tenía el 42,34% de las adhesiones. Luego, la carga se pospuso hasta el cierre de los comicios.

Lula y Flávio Bolsonaro votaron durante la mañana

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva emitió su voto durante la mañana en San Pablo. Después de sufragar, agradeció el respaldo recibido durante la campaña electoral.

"Voy a votar agradecido al pueblo brasileño. Lo que el pueblo ha hecho conmigo en estos días es muchísimo, no hay forma de pagarlo", afirmó. También sostuvo que sería "eternamente agradecido" por el apoyo recibido.

Por su parte, Flávio Bolsonaro votó a las 8.22 en la Escuela Municipal Barão Homem de Mello, en Río de Janeiro, acompañado por su esposa, Fernanda Bolsonaro. Tras emitir su sufragio, el senador afirmó que había llegado "el momento del cambio".

Ambos candidatos buscaron ampliar su respaldo entre los electores que habían votado por otras fuerzas políticas en la primera vuelta, en una elección en la que el voto en blanco, el nulo y la participación electoral también forman parte de las variables observadas.

Una elección marcada por la polarización

En la primera vuelta, Lula y Flávio Bolsonaro concentraron cerca del 92% de los votos, mientras que los otros 11 candidatos quedaron fuera de la definición presidencial.

La disputa enfrenta dos proyectos políticos con diferencias en materia económica, social y de relaciones internacionales: Lula defiende el multilateralismo y los vínculos comerciales con distintos socios, entre ellos China, mientras que Flávio Bolsonaro se identifica con la derecha regional y cuenta con el respaldo del presidente argentino, Javier Milei, y del mandatario estadounidense, Donald Trump.

El resultado definirá el rumbo político de Brasil, la principal economía de Sudamérica, y tendrá implicancias para sus relaciones con los países de la región y las principales potencias internacionales.

El voto brasileño en Argentina y en el exterior

La elección también convocó a ciudadanos brasileños residentes fuera del país. En Argentina, alrededor de 13.000 personas estaban habilitadas para votar en centros ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Paso de los Libres y Puerto Iguazú.

El principal punto de votación funcionó en la Embajada de Brasil, en la Ciudad de Buenos Aires, donde se registró una concurrencia superior a la de la primera vuelta, según la información difundida durante la jornada.

En paralelo, los primeros resultados de algunos países comenzaron a mostrar diferencias entre los candidatos. En Japón, uno de los primeros lugares en informar sus cifras, Flávio Bolsonaro obtuvo 47.306 votos frente a los 11.201 de Lula, según datos publicados por el portal G1. Ese resultado parcial no definía el desenlace general de la elección.

Con el cierre de la votación, la expectativa quedó centrada en el avance del escrutinio oficial y en la confirmación de quién será el próximo presidente de Brasil.