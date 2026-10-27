Flávio Bolsonaro habría viajado a Estados Unidos desde Argentina pese a una orden judicial

El senador brasileño Flávio Bolsonaro habría salido de Brasil y tendría previsto viajar a Estados Unidos desde Puerto Iguazú, Misiones, en un vuelo privado cuya partida estaba programada para las 2 de la madrugada de este martes. El posible traslado se conoció después de que el legislador denunciara que la Justicia brasileña le ordenó entregar sus pasaportes y le prohibió abandonar el país.

Según la información publicada por Infobae, el senador habría cruzado la frontera hacia la Argentina con su documento nacional de identidad. Desde Puerto Iguazú, su viaje continuaría a bordo de un avión Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly S.A.

La compañía habría iniciado los trámites ante la Aduana y Migraciones para cuatro pasajeros y tres tripulantes. La información disponible no permite confirmar de manera independiente si Flávio Bolsonaro abordó la aeronave ni si el vuelo despegó efectivamente con destino a Estados Unidos.

El posible traslado se produce en medio de las investigaciones judiciales que involucran al senador y de la controversia generada por la presunta restricción para salir de Brasil. El legislador atribuyó la decisión al juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF), aunque no precisó en cuál de las causas que lo involucran se habría dispuesto la medida.

Cómo es el avión privado que habría utilizado Flávio Bolsonaro

La aeronave señalada en la información sobre el posible viaje es un Gulfstream G400 fabricado en 2004 por Gulfstream Aerospace. El avión está registrado en la Argentina desde el 25 de septiembre de 2020 a nombre de Baires Fly S.A., la compañía que figura como titular.

El aparato tiene capacidad para 14 pasajeros, cuenta con dos motores Rolls-Royce Tay y dispone de una autonomía estimada de entre 7.000 y 7.800 kilómetros. Estas características le permiten realizar vuelos de media y larga distancia, aunque el alcance efectivo depende de las condiciones operativas, la carga y la configuración del viaje.

Antes de su registro en la Argentina, la aeronave utilizó distintas matrículas vinculadas con Estados Unidos y México. Entre ellas figuran N524GA, N522AC, N522AG, XA-CHG y N152GA.

En cuanto a la estructura directiva de Baires Fly S.A., Luis Grande aparece como presidente de la sociedad. María Belén Grande Ratti figura como vicepresidenta, mientras que María Florencia Grande Ratti ocupa el cargo de directora suplente.

La información sobre los trámites migratorios y aduaneros contempla cuatro pasajeros y tres tripulantes. Sin embargo, ese dato, por sí solo, no permite establecer la identidad de todas las personas que integrarían el vuelo ni confirmar que el senador brasileño estuviera entre ellas.

Flávio Bolsonaro denunció una orden judicial para entregar sus pasaportes

El lunes, Flávio Bolsonaro afirmó que agentes de la Policía Federal brasileña lo interceptaron cuando salía de la casa de su padre, en Brasilia. Según su relato, los funcionarios le comunicaron una decisión atribuida a Alexandre de Moraes que le impediría salir del territorio brasileño.

"Me ordenaron allí mismo, en la calle, que entregara mis pasaportes, y además tengo prohibido salir del país", declaró el senador en un video difundido en sus redes sociales.

El legislador sostuvo que la medida habría sido adoptada el domingo por la noche, después de la segunda vuelta electoral en la que se enfrentó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No obstante, no identificó el expediente judicial en el que se habría dictado la resolución.

Bolsonaro también cuestionó los motivos de la decisión y rechazó que sus declaraciones públicas justificaran una restricción de esa naturaleza.

"Yo nunca dije eso. ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte?", planteó el senador.

La frase hizo referencia a comentarios de su hermano, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, quien reside en Estados Unidos y había hablado sobre la posibilidad de abandonar Brasil si su hermano perdía las elecciones.

Flávio Bolsonaro negó que sus propias declaraciones justificaran una prohibición de salida del país y afirmó que cumpliría con la entrega de los documentos, al tiempo que anticipó que continuaría con su actividad política.

"Voy a entregar mis pasaportes y voy a defenderme de esta aberración, que es un claro intento de intimidarme. Pero nadie va a callarme", sostuvo.

Hasta la información difundida sobre el caso, el Supremo Tribunal Federal y la Policía Federal no habían respondido a las consultas periodísticas sobre la presunta orden. Por ese motivo, los detalles de la resolución, su alcance y su relación con las investigaciones en curso no estaban confirmados oficialmente.

Las investigaciones judiciales que involucran al senador brasileño

El posible viaje a Estados Unidos coincide con dos investigaciones que, según informaciones publicadas por medios brasileños, involucran a Flávio Bolsonaro.

Una de ellas está relacionada con sospechas de corrupción y lavado de dinero en torno a la financiación de Dark Horse, una película biográfica sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. La pesquisa busca esclarecer los movimientos de fondos vinculados con ese proyecto y las posibles irregularidades que se investigan.

El senador también enfrenta una segunda investigación en el Supremo Tribunal Federal por presunto blanqueo de capitales. Esta causa estaría relacionada con sus vínculos con el abogado Willer Tomaz, quien también aparece mencionado en pesquisas sobre movimientos de dinero vinculados con el sector de las apuestas.

Los diarios brasileños O Estado de S. Paulo y O Globo informaron sobre esta segunda investigación en vísperas de la segunda vuelta electoral.

Bolsonaro niega haber cometido irregularidades en ambos casos. Hasta el momento, la información difundida no permite establecer si la supuesta prohibición de salida del país está vinculada con una de estas investigaciones o con otro expediente judicial.

La distinción resulta relevante para determinar el alcance de la medida que denunció el senador. Sin una comunicación oficial del tribunal o el acceso a la resolución correspondiente, tampoco es posible precisar si la restricción se encuentra vigente en los términos que describió el legislador.

La derrota electoral frente a Lula y el futuro de la oposición

El episodio se produjo después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, en la que Lula da Silva obtuvo el 51,79% de los votos, frente al 48,21% de Flávio Bolsonaro.

La diferencia permitió al mandatario asegurarse un nuevo mandato. El resultado se conoció después de una campaña electoral en la que las encuestas previas habían anticipado un escenario más ajustado y en la que ambos sectores buscaron movilizar a sus votantes.

Tras conocerse los resultados, Bolsonaro cuestionó el desarrollo de la jornada electoral y anunció que pediría la anulación de los comicios. Entre sus argumentos, sostuvo que la extensión del horario de votación durante el domingo habría favorecido al candidato oficialista.

Sin embargo, el senador no reconoció la derrota y afirmó que mantendría su participación política frente al próximo gobierno.

"Para resistir al caos, voy a organizar la oposición", declaró en el mismo video en el que denunció la supuesta orden judicial sobre sus pasaportes.

Sus declaraciones anticipan una disputa política que continuará después de la asunción del nuevo mandato de Lula da Silva. Al mismo tiempo, las investigaciones judiciales y la presunta restricción para salir de Brasil agregan un frente legal a la situación del senador.

Qué se sabe sobre el posible traslado desde Puerto Iguazú

La información sobre el vuelo privado abrió interrogantes acerca de cómo Flávio Bolsonaro habría llegado a la Argentina y de qué manera podría continuar su viaje a Estados Unidos, en caso de confirmarse su presencia en la aeronave.

De acuerdo con los datos difundidos, el senador habría cruzado la frontera con su documento nacional de identidad y se habría trasladado hasta Puerto Iguazú para abordar el Gulfstream G400 de Baires Fly S.A.

La partida estaba prevista para las 2 de la madrugada de este martes, hora local. Los trámites solicitados ante los organismos de control argentinos contemplaban cuatro pasajeros y tres tripulantes, aunque no se difundió una lista que permitiera verificar quiénes integrarían el vuelo.

Tampoco se informó oficialmente si las autoridades brasileñas emitieron una alerta internacional, si la medida judicial fue comunicada a organismos migratorios de otros países o si existió alguna intervención de las autoridades argentinas.

Por ahora, el posible traslado y la presunta salida de Brasil deben distinguirse de los hechos que el senador comunicó públicamente sobre la orden de entregar sus pasaportes. La confirmación del itinerario, la identidad de los pasajeros y el alcance de la resolución judicial dependen de información oficial que no había sido difundida al momento de conocerse el caso.