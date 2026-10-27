El Gobierno respondió a ATE por su pedido de un examen médico a Javier Milei

ATE destacó la respuesta, pero sostuvo que es "incompleta y evasiva". Insistirá con su pedido. Propone examen médico preocupacional para funcionarios

ATE exigió pruebas de salud del presidente, pero el Gobierno respondió con un informe que el gremio considera evasivo e incompleto.

Después de que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimara al gobierno para que brinde precisiones sobre el estado de salud mental y psicofísico de Javier Milei, la secretaría General de la Presidencia respondió al reclamo señalando que "ostenta un cargo de elección popular, conforme los términos y requisitos previstos en la Constitución Nacional" y "se encuentra competente" en relación a la Ley de Empleo Público.

La organización gremial valoró la respuesta oficial, pero sostuvo que "es incompleta y evasiva", considerando que "no cumple con los requisitos legales mínimos". Subrayó que "debieran adjuntarse estudios complementarios o certificados firmados por los profesionales intervinientes" y agregó que "la salud del presidente no es un asunto privado, es un asunto de Estado",

El gremio hizo referencia a las últimas apariciones de Milei

El secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, afirmó que "nosotros no alentamos especulaciones, pero una respuesta incompleta genera más rumores que certezas. Nuestro pedido es básico y razonable. Si la salud del presidente está bien, que lo demuestren".

Sostuvo que "además de la demanda de información inicial, durante las últimas horas lo hemos visto inestable y con un aspecto preocupante en más de un acto oficial como los han sido el de Neuquén o los desarrollados en Madrid", en referencia a las últimas apariciones públicas del jefe de Estado.

El dirigente advirtió que "es preocupante la ausencia de frenos inhibitorios en sus discursos públicos. Las amenazas de quemar en la hoguera a periodistas, muestra una notoria ausencia de capacidad para actuar racionalmente, requisito fundamental de quien ostenta la investidura presidencial".

Reclaman documentación a la secretaría de la Presidencia

Aguiar manifestó que "cuando Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner o Mauricio Macri tuvieron afecciones, existieron partes médicos oficiales firmados por los equipos del Hospital Otamendi, del Austral o de la Fundación Favaloro con diagnóstico, tratamiento y pronóstico" y añadió que "no nos pueden responder con un papelito",

El titular de ATE resaltó la respuesta de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei sobre el estado físico y psíquico del jefe de Estado, pero expresó que "si el presidente está bien, que empiece a ir a la Casa Rosada a cumplir con su función".

El sindicato recordó que la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional 25.164 en su artículo 4, inciso c), detalla que "el ingreso a la Administración Pública Nacional estará sujeto a la previa acreditación de (...) aptitud psicofísica para el cargo". Sin embargo, dicha documentación no fue enviada como parte de la respuesta de la oficina que conduce Karina Milei bajo el número de expediente IF-2026-97081415-APN-SSL#SGP, ni en su informe adjunto NO-2026-96003891-APN-DGRRHH#SGP.

Proyecto de examen médico preocupacional

La conducción de ATE adelantó que en las próximas horas enviará un pedido adicional para que publiquen la documentación probatoria firmada por un profesional con matrícula y título habilitante que certifique la aptitud psicofísica de Javier Milei.

El pedido inicial del gremio se ampara en el artículo 88 de la Constitución Nacional, haciendo saber que conocer el estado de salud del presidente no responde a una mera curiosidad particular, sino a una cuestión de notorio interés público e institucional que hace a la transparencia y a la confianza ciudadana en el ejercicio regular de la primera magistratura. El mismo fue remitido inicialmente a la jefatura de Gabinete de Ministros con copia a Presidencia de la Nación. La misma, siguiendo los cursos legales y administrativos del pedido, fue derivada a la secretaría General de Presidencia.

Además de insistir en el acceso a la información de importancia para el común de la ciudadanía, la organización gremial impulsará una iniciativa para que, a partir del año próximo, quienes se postulen a cargos electivos deban realizar un examen médico preocupacional y presentar un apto psicofísico para ejercer sus cargos.