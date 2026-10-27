Dura crítica de Cavallo al Gobierno: "El problema para Caputo es que el ministro es Milei"

El exfuncionario cuestiona las actuales restricciones y advierte sobre la concentración de poder en las decisiones clave de la economía

Domingo Cavallo volvió a cargar contra el Gobierno de Javier Milei. El exministro de Economía apuntó directo al programa económico y lanzó una frase fuerte: "El problema para Luis Caputo es que él no es el ministro, sino que lo es Milei".

Las declaraciones llegaron este martes durante una entrevista en el streaming Ahora Play. Cavallo, quien supo conducir la economía durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando De la Rúa, no se guardó nada.

El exfuncionario sostuvo que el Presidente tiene "una confusión conceptual muy grande" entre su discurso liberal y las prácticas que aplica su equipo económico.

Las críticas no son nuevas. Cavallo ya había cuestionado el rumbo económico en otras oportunidades. Pero esta vez profundizó en las contradicciones que, según él, traban el despegue de la economía.

La contradicción entre discurso liberal y restricciones cambiarias

Cavallo puso el dedo en la llaga del modelo económico. "Milei habla de liberalismo y de respeto a los derechos de propiedad, pero los exportadores que no ingresen al RIGI no son propietarios de sus ingresos por exportación, porque están obligados a vender sus dólares al Banco Central", explicó el exministro.

La crítica apunta directamente al sistema de liquidación obligatoria de divisas. Los exportadores deben vender sus dólares al tipo de cambio que fija el BCRA, salvo que estén dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

"Lo mismo para las industrias que necesitan invertir en dólares, porque no pueden comprar tales divisas salvo para determinados usos y para usar en determinados mercados", agregó Cavallo.

El exfuncionario recordó haberle explicado personalmente a Milei que lo fundamental para un país es la organización económica. "Por supuesto que es muy importante la libertad económica y que hay que respetar los derechos de propiedad, pero todo eso se tiene que plasmar en todos los aspectos de la vida económica", remarcó.

El elogio a Sturzenegger que molestó a todos

Cavallo también aprovechó para recordar episodios anteriores que generaron rispideces con la Casa Rosada. Mencionó cuando elogió públicamente a Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación del Gobierno.

"Enojó tanto a Milei como al propio Sturzenegger", admitió. Según Cavallo, el funcionario es "muy coherente" en lo que sostiene sobre desregulación. Pero hay un problema de base.

"Todo lo que sucede en la parte monetaria y financiera se maneja con criterios totalmente distintos a esa desregulación que busca Sturzenegger", planteó el exministro.

La pregunta que lanzó fue directa: "¿Cómo vas a tener organización económica como la que quiere Sturzenegger si no tenés un mercado cambiario libre? Tiene que haber un mercado que lo comercie, y que el Banco Central solo compre para acumular reservas y venda cuando necesite mitigar tendencias".

También se refirió al momento cuando repitió palabras del propio Milei sobre Luis Caputo. "Fue ridículo, porque yo solo repetí lo que había dicho Milei sobre su ministro de Economía, respecto de que Caputo es un trader", recordó.

La crítica al manejo de reservas y la comparación con Moreno

Cavallo cuestionó la lógica que aplica el equipo económico para la acumulación de reservas. Según su visión, con un superávit comercial es el momento de acumular divisas.

"¿Pero cómo razonan? Piensan que para acumular reservas primero debe haber superávit fiscal, porque si no deberían emitir", planteó el exfuncionario.

Su argumento va en otra dirección. "Si emiten para comprar reservas, eso va a ayudar a que baje el riesgo país y si baja este, también bajarán las expectativas de una devaluación futura y la economía comenzará a funcionar", concluyó.

Pero la estocada más dura llegó cuando comparó algunas prácticas del gobierno libertario con la gestión kirchnerista. Específicamente, con Guillermo Moreno al frente de la Secretaría de Comercio.

"Manejan el tipo de cambio como manejaban los precios durante el kirchnerismo con Guillermo Moreno", lanzó sin filtro.

Cavallo propuso un método diferente: la compra de reservas debería ser constante todos los días. "El Gobierno debería comunicar cuánto comprará por día", sugirió.

Y cerró con una definición sobre el rol del ministro de Economía: "Caputo no está para manejar el mercado cambiario, sino para organizar bien la economía".