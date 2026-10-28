Con el 66,2% de los votos escrutados, el oficialismo suma 56 bancas y la oposición 49. Los partidos árabes podrían inclinar la balanza

La definición del próximo Gobierno de Israel quedó abierta tras las elecciones legislativas. Ninguno de los principales bloques alcanza por ahora los 61 escaños necesarios para obtener la mayoría absoluta en la Knéset, el Parlamento de 120 miembros. En este escenario, las fuerzas árabes podrían convertirse en protagonistas de las negociaciones políticas.

Con el 66,2% del escrutinio completado, la coalición encabezada por el primer ministro Benjamin Netanyahu reúne 56 bancas, frente a las 48 del espacio opositor liderado por Gadi Eisenkot, exjefe del Estado Mayor militar. La falta de apoyos suficientes abre la posibilidad de prolongadas conversaciones entre partidos e incluso de una nueva convocatoria electoral.

Qué partidos obtuvieron más bancas en Israel

El Likud, la fuerza de Netanyahu, encabeza los resultados individuales con 27 escaños y el 20,7% de los votos. Sin embargo, sus aliados no le garantizan una mayoría parlamentaria.

El reparto provisional informado por el Comité Electoral Central es el siguiente:

Bloque de Netanyahu: 56 escaños

56 escaños Likud: 27 bancas (20,7% de los votos).

27 bancas (20,7% de los votos). Judaísmo Unido de la Torá: 8.

8. Shas : 7.

: 7. Poder Judío (Otzma Yehudit): 7.

7. Sionismo Religioso: 6.

6. Bloque opositor: 49 escaños

49 escaños Yashar!, encabezado por Gadi Eisenkot: 21 bancas (16,9% de los votos).

21 bancas (16,9% de los votos). B'Yachad, coalición de Naftali Bennett y Yair Lapid: 11.

11. Los Demócratas, liderado por Yair Golan: 8.

8. Yisrael Beiteinu, de Avigdor Lieberman: 8.

8. Partidos árabes: 16 escaños

16 escaños Lista Conjunta, liderada por Yousef Jabareen: 12.

12. Raam, Lista Árabe Unida, encabezada por Mansour Abbas: 4.

La distribución puede modificarse cuando termine el recuento. Mientras tanto, los partidos deberán definir si respaldan alguna de las alternativas de Gobierno o mantienen su independencia.

La participación electoral y el papel de la minoría árabe

La participación alcanzó el 78%, la cifra más alta en elecciones israelíes desde 1999. La movilización de los votantes árabes fue uno de los aspectos destacados de la jornada. Esta comunidad representa alrededor del 21% de la población del país.

Las dos formaciones árabes reunieron el 11,9% de los sufragios, equivalentes a 338.865 votos, y consiguieron 16 escaños en el recuento provisional. Las proyecciones a pie de urna habían estimado que podían obtener entre 18 y 19 bancas.

Mansour Abbas, líder de Raam, sostuvo que la derecha había sufrido un revés y manifestó su disposición a dialogar con la oposición. Una de las alternativas que podría discutirse es que los diputados árabes apoyen desde fuera un eventual Gobierno de Eisenkot, sin incorporarse formalmente a una coalición.

Qué dijeron Netanyahu y Eisenkot tras los resultados

Netanyahu continuará como primer ministro interino mientras no se resuelva el escenario parlamentario. El dirigente, de 77 años, llamó a unir a las fuerzas de derecha y sionistas. "Debemos formar un Gobierno de derecha fuerte. La mayoría judía y sionista debe unirse".

Eisenkot, en cambio, rechazó la posibilidad de convocar de inmediato a nuevas elecciones y reclamó un cambio de conducción.

"El pueblo ha votado por el cambio. Ni se intente utilizar la seguridad de Israel con fines políticos; un líder digno aceptaría el voto de censura y anunciaría hoy mismo su retiro".

La definición dependerá también de los votos que todavía faltan contabilizar, incluidos los depositados en los llamados "dobles sobres", que comprenden los sufragios de integrantes de las Fuerzas Armadas israelíes. La Comisión Electoral Central prevé difundir los resultados definitivos entre el jueves por la noche y la mañana del viernes.

Donald Trump se atribuyó un papel en el resultado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su respaldo a Netanyahu contribuyó a evitar una derrota más amplia de la derecha tradicional. Su intervención se produjo en medio de las tensiones internacionales que atraviesa Israel por la guerra en Gaza y la situación en Cisjordania.

Eisenkot coincide con el Ejecutivo en la importancia de la seguridad nacional tras los ataques del 7 de octubre de 2023, aunque propone frenar la violencia en Cisjordania y adoptar una política interna más inclusiva.

Con el recuento aún abierto, el futuro político del país dependerá de la distribución definitiva de las bancas y de la capacidad de los distintos sectores para reunir apoyos parlamentarios.