Con dictamen en comisiones, la nueva normativa limita la asistencia del Banco Central al gobierno y genera tensión por el caso Bolsonaro

Un plenario de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados firmó el dictamen del proyecto que modifica la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La iniciativa reunió 44 firmas sobre un total de 69 integrantes de ambas comisiones y quedó habilitada para llegar al recinto.

Durante el debate, la diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva aprovechó la reunión para cuestionar al Gobierno por el ingreso a la Argentina del dirigente brasileño Flávio Bolsonaro y las versiones sobre una eventual asistencia oficial para facilitar su salida hacia Estados Unidos. La legisladora apuntó contra el asesor presidencial Santiago Caputo y le pidió explicaciones al diputado libertario por Misiones Diego Hartfield.

El cruce se produjo mientras el oficialismo buscaba avanzar con la reforma, que establece como objetivo central del Banco Central preservar el valor de la moneda, elimina los adelantos transitorios al Tesoro y restringe las posibilidades de financiar al Estado mediante la emisión monetaria.

La intención de La Libertad Avanza es llevar el proyecto al recinto el próximo 12 de noviembre, junto con otras iniciativas que hayan completado su tratamiento en comisiones.

El cruce por Flávio Bolsonaro en plena reunión de comisión

Selva planteó que el debate no podía comenzar sin abordar los hechos vinculados con Flávio Bolsonaro. La diputada cuestionó el ingreso del dirigente brasileño al país y aludió a las versiones sobre una posible intervención del Gobierno argentino para facilitar su salida.

«Capaz nos puede contar si es verdad que Santiago Caputo le estaba abriendo las puertas de la frontera al excandidato presidencial Bolsonaro pasando a nuestro país, para que el gobierno de (Javier) Milei le garantice la fuga a Estados Unidos», expresó, al dirigirse a Hartfield.

La legisladora agregó que el Congreso debía discutir los acontecimientos que consideraba relevantes, en lugar de concentrarse exclusivamente en los temas previstos para la reunión.

Sus declaraciones generaron reacciones de legisladores oficialistas, entre ellas intervenciones de la diputada Lilia Lemoine, que respondió con referencias al expresidente boliviano Evo Morales. El intercambio no modificó el desarrollo del plenario y la reunión continuó con las exposiciones sobre la reforma del Banco Central.

El planteo de Selva se produjo en medio de las versiones sobre el paso de Bolsonaro por la Argentina y su posterior salida del país. Las afirmaciones sobre una eventual colaboración del Gobierno para facilitar ese recorrido fueron presentadas por la diputada como interrogantes dirigidos al oficialismo.

Qué dijeron sobre la reforma del Banco Central

Más allá del cruce político, los legisladores expusieron sus posiciones sobre los cambios a la Carta Orgánica del BCRA.

La diputada de La Libertad Avanza Silvana Giudici ratificó la voluntad del oficialismo de llevar al recinto la versión modificada por el Senado para completar el trámite legislativo. Su compañero de bloque Gino Visconti cuestionó las políticas monetarias de gobiernos anteriores y sostuvo que la emisión para financiar el gasto público contribuyó a la pérdida de valor de la moneda.

En la misma línea, el diputado Julio Moreno Ovalle vinculó las crisis económicas argentinas con los desequilibrios fiscales y defendió la necesidad de establecer límites al financiamiento monetario del Estado.

Desde Unión por la Patria, Kelly Olmos sostuvo que la estabilidad de la moneda es importante, pero planteó que la política monetaria también debe contemplar el bienestar de la población y los objetivos generales de la política económica.

El último orador fue Agustín Rossi, quien destacó los cambios introducidos por el Senado en el régimen de designación y remoción de las autoridades del Banco Central. El diputado cuestionó la redacción que había aprobado inicialmente Diputados y sostuvo que establecía una diferencia entre las mayorías necesarias para nombrar y desplazar a los funcionarios.

Qué cambió el Senado sobre las autoridades del BCRA

El proyecto original aprobado por Diputados establecía que el presidente y los directores del Banco Central serían designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado por mayoría simple. Para removerlos, en cambio, exigía la aprobación de ambas cámaras del Congreso por una mayoría de dos tercios de los presentes.

El Senado modificó ese esquema para que la destitución requiera el mismo nivel de respaldo legislativo que la designación. De esta manera, las autoridades podrán ser removidas con mayoría simple, según el mecanismo previsto en el texto revisado.

La modificación fue destacada por Rossi, quien consideró que el Senado corrigió una asimetría institucional. También señaló que, si la oposición gana las elecciones del año próximo, podría reunir los votos necesarios para desplazar al actual presidente del BCRA, Santiago Bausili.

La reforma, además, elimina la posibilidad de que el ministro de Economía participe en las reuniones del directorio y establece condiciones específicas para la remoción de sus integrantes.

Los principales puntos de la reforma

La iniciativa modifica distintos aspectos del funcionamiento del Banco Central y de su relación financiera con el Estado.

Un único objetivo: modifica el artículo 3 de la Carta Orgánica para establecer que la misión primaria y fundamental de la entidad será preservar el valor de la moneda. Elimina las referencias al empleo, el crecimiento económico y la equidad social como objetivos institucionales

modifica el artículo 3 de la Carta Orgánica para establecer que la misión primaria y fundamental de la entidad será preservar el valor de la moneda. Elimina las referencias al empleo, el crecimiento económico y la equidad social como objetivos institucionales Fin de los adelantos transitorios: deroga el mecanismo por el cual el BCRA puede asistir financieramente al Tesoro. También prohíbe otorgar préstamos al Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios

deroga el mecanismo por el cual el BCRA puede asistir financieramente al Tesoro. También prohíbe otorgar préstamos al Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios Restricciones a la compra de deuda pública: impide que la autoridad monetaria adquiera títulos del Estado directamente en el mercado primario

impide que la autoridad monetaria adquiera títulos del Estado directamente en el mercado primario Cambios en el uso de reservas: deroga el artículo 6 de la Ley de Convertibilidad, que habilitaba el uso de reservas de libre disponibilidad. las letras intransferibles entregadas al BCRA en el marco de ese mecanismo alcanzan un valor nominal cercano a los u$s69.400 M . Según los fundamentos del Poder Ejecutivo,en el marco de ese mecanismo alcanzan un valor nominal cercano a los

deroga el artículo 6 de la Ley de Convertibilidad, que habilitaba el uso de reservas de libre disponibilidad. Nuevas reglas para las utilidades: permite transferir al Tesoro únicamente ganancias efectivamente realizadas. Los resultados derivados de variaciones en el tipo de cambio o en el precio del oro deberán incorporarse al capital de la entidad o a reservas especiales

permite transferir al Tesoro únicamente ganancias efectivamente realizadas. Los resultados derivados de variaciones en el tipo de cambio o en el precio del oro deberán incorporarse al capital de la entidad o a reservas especiales Saneamiento del balance: establece que determinados resultados contables se destinen a cancelar las letras intransferibles y los adelantos transitorios pendientes entre el Tesoro y el Banco Central

establece que determinados resultados contables se destinen a cancelar las letras intransferibles y los adelantos transitorios pendientes entre el Tesoro y el Banco Central Cambios operativos: declara la inembargabilidad de las reservas internacionales, amplía determinadas facultades financieras y elimina la obligación de que el BCRA se pronuncie previamente sobre los efectos de ciertas operaciones de endeudamiento externo en la balanza de pagos

Con el dictamen firmado, el proyecto quedó en condiciones de ser tratado por la Cámara de Diputados. El oficialismo apunta a avanzar con la reforma en noviembre, mientras que el debate dejó expuestas diferencias sobre el alcance de la autonomía del Banco Central, el financiamiento del Estado y el régimen de permanencia de sus autoridades.