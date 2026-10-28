Legisladores buscan respuestas oficiales sobre los pasos fronterizos y el rol de funcionarios en la salida del senador bolsonarista

El diputado nacional Pablo Juliano presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de resolución para interpelar al canciller Pablo Quirno por el ingreso a la Argentina del senador brasileño Flávio Bolsonaro y su posterior salida en un avión privado desde Puerto Iguazú, Misiones, rumbo a Estados Unidos.

La iniciativa solicita que el titular del Palacio San Martín comparezca personalmente ante la Cámara baja y responda 91 preguntas sobre el desplazamiento del dirigente brasileño, su esposa y sus dos hijas. El pedido busca determinar si las autoridades argentinas conocían las restricciones judiciales que pesaban sobre el senador en Brasil y si funcionarios del Gobierno de Javier Milei intervinieron en la organización del traslado.

El episodio quedó bajo análisis después de que se conociera que la aeronave privada utilizada por Bolsonaro permaneció cerca de 24 horas en el aeropuerto internacional Cataratas del Iguazú antes de despegar con un plan de vuelo hacia Guayaquil, Ecuador, desde donde continuó su recorrido hacia Estados Unidos.

Por qué el avión estuvo demorado en el aeropuerto de Iguazú

La aeronave utilizada para el traslado fue un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly S.A. Según reconstrucciones periodísticas, el avión había llegado desde Aeroparque con un vuelo previsto inicialmente hacia Miami, pero no consiguió la autorización necesaria para realizar ese trayecto.

La aeronave permaneció entonces en el aeropuerto de Puerto Iguazú mientras se gestionaba una alternativa para completar el viaje. Posteriormente, se presentó un nuevo plan de vuelo con destino a Guayaquil, Ecuador, y se realizaron los trámites aeroportuarios y migratorios correspondientes.

Durante esa espera, las autoridades habrían tomado conocimiento de que Flávio Bolsonaro y su familia serían los pasajeros. Según reconstrucciones periodísticas, la comitiva llegó al aeropuerto durante la noche del martes y fue trasladada hasta la plataforma donde se encontraba el avión en una camioneta escoltada por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

La aeronave despegó durante la noche del martes 27 de octubre, con destino declarado a Guayaquil, antes de continuar hacia Estados Unidos. La secuencia de la operación, las razones de la demora y la intervención de los organismos aeroportuarios forman parte de los puntos que Juliano pretende esclarecer mediante la interpelación.

La restricción judicial que pesaba sobre Flávio Bolsonaro

El viaje se produjo en medio de una controversia judicial en Brasil. Según las informaciones difundidas sobre el caso, el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), había ordenado a Bolsonaro entregar sus pasaportes en un plazo de 24 horas y le había prohibido salir del país.

La medida se vinculaba con una investigación por presuntas irregularidades financieras. Ante el incumplimiento de la orden, la Policía Federal brasileña dispuso la cancelación de sus pasaportes e informó que comunicaría la situación al magistrado.

En ese contexto, el paso del senador por territorio argentino abrió interrogantes sobre el conocimiento que tenían las autoridades nacionales de las restricciones impuestas en Brasil y sobre la existencia de eventuales comunicaciones diplomáticas o pedidos de cooperación judicial.

El proyecto de Juliano solicita que Quirno informe si el Gobierno argentino recibió notificaciones oficiales de las autoridades brasileñas, si hubo consultas sobre la situación judicial del legislador y qué organismos nacionales intervinieron en los controles migratorios y aeroportuarios.

Qué busca esclarecer sobre Santiago Caputo

Uno de los principales ejes de la iniciativa apunta al asesor presidencial Santiago Caputo, cuya presunta presencia en Puerto Iguazú durante los preparativos del viaje fue mencionada en distintas reconstrucciones periodísticas.

El diputado pide que el canciller informe si Caputo mantuvo contactos con Bolsonaro, con representantes de Baires Fly o con intermediarios que participaron en la contratación del vuelo. También busca establecer si el funcionario intervino en la coordinación del traslado o recibió instrucciones de otros integrantes del Poder Ejecutivo.

Las preguntas se extienden a la eventual participación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y al posible uso de vehículos, personal u otros recursos públicos para facilitar los movimientos del senador brasileño y su familia.

La presentación no implica que esas intervenciones hayan sido comprobadas. Se trata de aspectos sobre los cuales el legislador solicita información y documentación oficial para establecer cómo se desarrolló la operación.

El rol de Baires Fly y quién financió el traslado

Otro de los puntos del proyecto se refiere a Baires Fly S.A., la empresa propietaria de la aeronave utilizada para el viaje. Juliano reclama identificar a quienes contrataron y financiaron el servicio, así como conocer los términos de la operación y las comunicaciones entre la compañía y los organismos estatales.

La iniciativa también menciona al empresario Sergio Daniel Mastropietro, vinculado con la firma y mencionado en investigaciones judiciales relacionadas con presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El diputado solicita información sobre el plan de vuelo original, las modificaciones realizadas, las autorizaciones otorgadas y los registros migratorios de los pasajeros. También reclama copias de las comunicaciones diplomáticas y de cualquier documentación oficial vinculada con el desplazamiento.

El objetivo es determinar si el viaje se desarrolló mediante los procedimientos habituales o si existió alguna intervención excepcional de funcionarios argentinos.

La relación entre Milei y Lula, otro de los puntos del pedido

El proyecto también incluye preguntas sobre el vínculo diplomático entre la Argentina y Brasil, en particular sobre la relación entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva.

En ese apartado, Juliano solicita explicaciones sobre la decisión del Gobierno argentino de no felicitar al mandatario brasileño por su reelección y sobre las posibles consecuencias diplomáticas del episodio de Puerto Iguazú.

La iniciativa plantea así dos líneas de análisis: por un lado, la actuación de los organismos argentinos durante el ingreso y la salida de Bolsonaro; por otro, las comunicaciones oficiales y el estado de las relaciones bilaterales en medio de las diferencias políticas entre ambos presidentes.

El pedido de interpelación constituye una solicitud formal para que el canciller brinde explicaciones ante la Cámara de Diputados. Su presentación no implica que Quirno deba comparecer automáticamente: la convocatoria deberá avanzar mediante el procedimiento legislativo correspondiente.