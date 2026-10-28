Trump habló tras la llegada de Bolsonaro a EE.UU. y advirtió: "No voy a involucrarme"

El presidente estadounidense confirmó que autorizó el ingreso del senador brasileño y su familia. Afirmó que fueron tratados de manera injusta

El exmandatario evitó respaldar las pretensiones políticas del senador brasileño, pese a su afinidad.

Trump confirmó el ingreso de Bolsonaro a EE. UU. tras su derrota electoral en Brasil.

Donald Trump se refirió este miércoles a la llegada de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos, luego de que el senador brasileño abandonara su país tras perder las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva. El mandatario estadounidense confirmó que su gobierno permitió el ingreso del dirigente y su familia, pero evitó respaldar públicamente su decisión de proclamarse como el "verdadero presidente electo" de Brasil.

"No voy a hacer un comentario sobre eso, pero sé que le dimos permiso para entrar al país, así que ya veremos; pero yo no voy a involucrarme. Fue una elección muy extraña", afirmó Trump al ser consultado sobre las declaraciones de Bolsonaro.

El presidente estadounidense también justificó la autorización de ingreso al país al sostener que el senador y sus familiares habían recibido un trato injusto durante el proceso político brasileño.

"Me pareció que fueron tratados de manera muy injusta y no tomé partido en la elección; pero cuando veo algo que resulta inapropiado, lo señalo. Creo que él y su familia fueron tratados de manera muy injusta", agregó.

Por último, Trump aseguró que no había hablado con Bolsonaro desde su llegada a Estados Unidos, pese a la cercanía política que mantiene con la familia del dirigente brasileño.

Flávio Bolsonaro se proclamó presidente de Brasil desde Estados Unidos

Las declaraciones de Trump se produjeron después de que Flávio Bolsonaro difundiera un mensaje en el que se presentó como el "verdadero presidente" de Brasil. Sin embargo, posteriormente circuló otra versión del comunicado en la que se definía como el "líder" del país.

Flávio Bolsonaro se autoproclamó como el 'verdadero presidente' de Brasil.

El senador, que no reconoció su derrota electoral, también aseguró que encabezará la oposición desde Estados Unidos y se comparó con figuras como el venezolano Juan Guaidó y la dirigente opositora María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz.

Bolsonaro había liderado la primera vuelta electoral, pero Lula consiguió revertir el resultado en el balotaje del domingo. El actual mandatario brasileño se impuso por una diferencia superior a los cuatro millones de votos.

La derrota representó un revés para el dirigente conservador, que cuenta con el respaldo de sectores de la derecha brasileña y mantiene vínculos políticos con Trump y el presidente argentino Javier Milei.

Cómo llegó Bolsonaro a Estados Unidos

Flávio Bolsonaro aterrizó este miércoles en Miami junto con su esposa, Fernanda Bolsonaro, y sus dos hijas, después de abandonar Brasil y trasladarse a la Argentina para emprender el viaje hacia territorio estadounidense.

El vuelo privado partió desde Argentina, realizó una escala en Ecuador y finalmente llegó al aeropuerto de Miami-Opa Locka.

La salida del senador se produjo luego de que la Policía Federal brasileña le cancelara sus pasaportes ordinario y diplomático el martes. La medida se adoptó después de que incumpliera una orden judicial para entregar los documentos el lunes, en el marco de una investigación por presunta corrupción.

En ese contexto, el Gobierno estadounidense informó que concedería visados a Bolsonaro y a los integrantes de su familia, aunque no precisó qué tipo de permisos recibirían ni cuáles serían las condiciones de su estadía.

La llegada del senador a Miami y sus declaraciones sobre el resultado electoral abrieron un nuevo capítulo en la disputa política brasileña. Por ahora, Trump reconoció que su administración autorizó el ingreso de la familia, pero evitó comprometerse públicamente con las pretensiones políticas del dirigente.