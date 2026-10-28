Trump respaldó un eventual asilo de Flávio Bolsonaro en EE.UU.: "Creo que es buena gente"

Migraciones confirmó el ingreso del senador brasileño con su familia. Trump aceptaría darle asilo en EE.UU. y criticó las elecciones en Brasil

La llegada de Flávio Bolsonaro a la Argentina y la posterior partida de un avión privado desde Puerto Iguazú se produjeron en medio de la incertidumbre sobre el destino del senador brasileño. En ese contexto, Donald Trump manifestó que estaría dispuesto a recibirlo en Estados Unidos junto a su familia y señaló que había escuchado que el dirigente se encontraba en territorio argentino.

La Dirección Nacional de Migraciones informó que Bolsonaro ingresó al país el martes a las 22:50, acompañado por su esposa y sus hijas. Según el organismo, el procedimiento se completó con "documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país".

Poco después, la familia abordó un vuelo privado de Baires Fly en el aeropuerto de Puerto Iguazú. El destino declarado del viaje era Guayaquil, Ecuador. La aeronave utilizada fue un Gulfstream G400, identificado con la matrícula argentina LV-JQW, que había aterrizado en Misiones el lunes por la noche, tras partir del Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires.

Los registros consignan que el avión salió de Puerto Iguazú a las 23:30 y volvió a despegar este miércoles a las 00:21. Los movimientos de la aeronave se sumaron a las incógnitas que rodean la salida de Brasil del dirigente.

Qué dijo Trump sobre el posible asilo de Bolsonaro

La postura del presidente estadounidense se conoció durante la madrugada del miércoles, cuando llegó a la Base Conjunta Andrews, en Maryland, después de una visita a Texas.

Ante una consulta sobre la posibilidad de que Flávio Bolsonaro se trasladara a Estados Unidos con su familia, Trump respondió: "Lo aprobaría. Yo creo que son buena gente". También manifestó su conformidad con la posibilidad de concederle asilo: "Me parecería bien".

El mandatario reconoció que no tenía información confirmada sobre la ubicación del senador, aunque mencionó a la Argentina como posible destino. "No sé dónde está, escuché que estaba en Argentina", dijo ante los periodistas.

Las declaraciones coincidieron con la confirmación oficial de la entrada de Bolsonaro al país, aunque no permiten establecer por sí solas dónde se encontraba el dirigente al momento de la entrevista.

Las críticas de Trump al resultado electoral en Brasil

Además de referirse al eventual traslado del senador, Trump cuestionó las elecciones brasileñas en las que Luiz Inácio Lula da Silva se impuso frente a Bolsonaro en el balotaje del domingo.

"La elección fue realmente extraña y creo que fue terrible", afirmó. Luego insistió en sus objeciones al proceso electoral: "El resultado final está bien, pero la forma en que llegaron a ese resultado final fue terrible".

Pese a sus críticas, el presidente estadounidense sostuvo que no intervino en la disputa entre los candidatos. Para explicar su posición, mencionó sus vínculos con Lula y con la familia Bolsonaro, en particular con el padre de Flávio.

"Conozco a Lula, conozco un poco a Flávio. Conozco muy bien al padre. El padre fue tratado muy mal, pensé. Pero no estuve involucrado. Eso es Brasil. Es un país diferente", señaló.

En paralelo, el Gobierno argentino aseguró que no colaboró con la salida de Bolsonaro de Brasil y que mantendría silencio sobre la posibilidad de que recibiera asilo en Estados Unidos.

La hipótesis de una maniobra para sacar a Flávio Bolsonaro de Brasil

La salida de Flávio Bolsonaro quedó atravesada por versiones contrapuestas sobre cómo abandonó Brasil y qué papel pudo haber tenido la Argentina en el recorrido. Una de las hipótesis que circuló en las primeras horas fue que la información sobre un vuelo desde Puerto Iguazú habría servido para desviar la atención del verdadero trayecto del senador.

La posibilidad fue mencionada en una reconstrucción publicada por iProfesional, que recogió versiones sobre una eventual operación coordinada para facilitar su traslado a Estados Unidos. Sin embargo, los detalles sobre el recorrido y la participación de distintos actores no estaban acreditados de manera independiente en los primeros reportes.

Uno de los testimonios difundidos fue el de Simón Levy, presidente de The Americas Council, quien sostuvo en una entrevista con A24 que el senador ya se encontraba en territorio estadounidense. Según su versión, el operativo habría contado con autorización del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y habría buscado evitar que Bolsonaro quedara detenido en Brasil.

Levy también afirmó que la información sobre la frontera argentina habría funcionado como un señuelo. Se trató de una versión atribuida al dirigente, que no constituía por sí misma una confirmación oficial sobre el desarrollo de la operación.

La controversia tuvo, además, un componente judicial. El lunes, el juez de la Corte Suprema brasileña Alexandre de Moraes había dispuesto que Flávio Bolsonaro no saliera del país y solicitado la retención de su pasaporte, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. La medida convirtió las versiones sobre su posible traslado al exterior en un asunto de especial sensibilidad política y judicial.

En ese contexto, también llamó la atención una publicación de Santiago Caputo, asesor presidencial argentino, quien compartió en X una ilustración vinculada con la película El gran truco, de Christopher Nolan. La referencia fue interpretada en medio de las especulaciones sobre una posible maniobra de distracción, aunque no probaba por sí sola que el funcionario conociera o hubiera participado de un operativo.

La información inicial dejó planteados interrogantes sobre la ruta utilizada, el alcance de los contactos políticos y las circunstancias en que el senador habría salido de Brasil. Para reconstruir el episodio, resulta necesario distinguir entre los datos confirmados sobre los movimientos de la aeronave y las versiones que circularon sobre una eventual operación internacion