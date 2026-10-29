Flávio Bolsonaro se reunió con su hermano Eduardo en Miami tras la fuga de Brasil

Flávio y Eduardo Bolsonaro se reunieron en Miami tras la derrota frente a Lula, entre cuestionamientos al resultado y causas judiciales en Brasil

La familia Bolsonaro busca mantener su protagonismo en la política brasileña en medio de una serie de reveses electorales y judiciales. En ese escenario, Flávio y Eduardo volvieron a mostrarse juntos en Estados Unidos, donde el primero pretende reorganizar a la oposición tras perder las elecciones frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

El encuentro se produjo en Miami, ciudad a la que Flávio llegó el miércoles acompañado por su esposa y sus dos hijas. El senador había salido de Brasil y pasó por Argentina y Ecuador antes de arribar a territorio estadounidense.

Su traslado coincidió con una investigación por presunto lavado de dinero. La Justicia brasileña le había ordenado entregar sus pasaportes, pero el senador no cumplió dentro del plazo establecido y las autoridades avanzaron con la cancelación de los documentos.

Eduardo, por su parte, reside en Texas y mantiene vínculos con referentes del entorno de Donald Trump. Desde Estados Unidos realizó gestiones para conseguir respaldo político frente a los procesos judiciales que involucran a su familia, en particular el que derivó en la condena de su padre.

Las acusaciones de Flávio Bolsonaro tras perder las elecciones

La disputa electoral con Lula se convirtió en otro frente de conflicto para Flávio Bolsonaro. En el balotaje, el actual presidente obtuvo el 51,78% de los votos, mientras que el senador alcanzó el 48,22%.

Después de la derrota, Flávio puso en duda la legitimidad del resultado y denunció un supuesto fraude electoral, aunque no presentó pruebas que respaldaran sus afirmaciones. Los observadores internacionales consideraron que los comicios se desarrollaron de manera regular.

Desde Estados Unidos, el senador difundió una carta en la que inicialmente se autodenominó "verdadero presidente electo de Brasil". Posteriormente, rectificó esa expresión y pasó a presentarse como "líder de Brasil".

En el mismo documento acusó a Lula y al Supremo Tribunal Federal de haber organizado un supuesto golpe electoral. También agradeció al presidente argentino, Javier Milei, y a Donald Trump por la ayuda y la recepción en Estados Unidos.

La decisión de abandonar Brasil generó cuestionamientos por haberse producido después de una orden judicial destinada a impedir que dejara el país. Lula calificó la partida como "vergonzosa" y criticó que el senador se marchara en lugar de permanecer en territorio brasileño para defenderse en las investigaciones que enfrenta.

Eduardo Bolsonaro buscó apoyo del Gobierno estadounidense

La residencia de Eduardo en Texas forma parte de una estrategia de presión política desplegada fuera de Brasil. El dirigente mantuvo contactos con representantes vinculados a Trump para intentar influir en la posición de Washington frente al proceso judicial contra su padre.

Esas gestiones tuvieron consecuencias judiciales: Eduardo fue condenado en Brasil por realizar acciones ilegales ante el Gobierno estadounidense con el objetivo de presionar a las autoridades brasileñas. Su situación se suma a las causas que afectan a otros integrantes de la familia.

Los vínculos con el entorno republicano también constituyen una herramienta para conservar relaciones políticas internacionales mientras los Bolsonaro intentan sostener su influencia entre los sectores de derecha de Brasil.

La condena de Jair agrava la situación familiar

El expresidente Jair Bolsonaro cumple una pena de 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado después de perder las elecciones de 2022 frente a Lula. Tras aquellos comicios, viajó a Estados Unidos y regresó a Brasil meses más tarde.

La condena de su padre y los problemas judiciales que involucran a sus hijos conforman el trasfondo del reencuentro en Miami. Mientras Flávio intenta consolidarse como una figura de la oposición y mantiene sus cuestionamientos a las elecciones, Eduardo continúa sus gestiones políticas desde el exterior.

La reunión de los hermanos vuelve a exhibir los esfuerzos de la familia por preservar su peso político en un período marcado por la derrota electoral, las denuncias contra el Gobierno de Lula y las consecuencias judiciales que enfrentan sus integrantes.

Cómo fue la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil y qué rol tuvo Argentina

La salida de Flávio Bolsonaro de Brasil rumbo a Estados Unidos quedó envuelta en interrogantes sobre el recorrido que realizó y la presunta ayuda que recibió de funcionarios argentinos. Según la reconstrucción publicada por iProfesional, el Gobierno de Javier Milei habría intervenido en la logística del traslado, que incluyó una escala en Puerto Iguazú antes de continuar hacia Miami.

El senador brasileño viajó acompañado por su esposa y sus dos hijas. De acuerdo con la información difundida por las autoridades migratorias argentinas, los cuatro ingresaron al país el 27 de octubre por el paso fronterizo Tancredo Neves, en Misiones. Horas después, la familia partió rumbo a Estados Unidos en un avión privado de la empresa Baires Fly.

La investigación también puso el foco en el papel que habría desempeñado Santiago Caputo, asesor presidencial de Milei, y en la posible participación de agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), junto con exintegrantes de organismos estadounidenses como la DEA y el ICE. Sin embargo, distintos aspectos de esa presunta coordinación todavía debían ser esclarecidos.

Uno de los puntos centrales es el trayecto que Flávio habría realizado para llegar a Misiones. La Policía Federal brasileña investigaba si el senador había viajado primero desde Brasilia hasta San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, en un avión privado vinculado con el abogado Willer Tomaz. La Policía de Seguridad Aeroportuaria argentina negó esa versión.

También surgieron dudas sobre la documentación utilizada. Según la reconstrucción periodística, Flávio habría viajado con pasaporte italiano, mientras que su esposa y sus hijas habrían presentado documentos brasileños.

El traslado se produjo mientras el senador enfrentaba investigaciones judiciales en Brasil, entre ellas una por presunto lavado de dinero. La secuencia de vuelos, los registros migratorios y la documentación presentada ante las autoridades son algunos de los elementos que podrían ayudar a esclarecer cómo se organizó su salida del país.