Brasil cancela pasaportes de Flávio Bolsonaro y aparece su nombre en un vuelo en Iguazú

Un piloto afirmó que el senador figuraba en la lista de pasajeros de un avión que pasó por Puerto Iguazú, pero no hay pruebas de que haya viajado

La Justicia de Brasil dispuso cancelar los pasaportes ordinario y diplomático de Flávio Bolsonaro, en una medida que busca impedir que el senador salga del país mientras avanza una investigación judicial. La decisión del juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF), se conoció el lunes 26 de octubre y coincidió con la difusión de versiones sobre un posible viaje del legislador a Estados Unidos desde la Argentina.

El caso sumó un nuevo elemento este martes, cuando trascendió el testimonio del piloto Mauro Mattosinho. Según publicó el diario brasileño Folha de San Pablo, el piloto recibió de un empleado del aeropuerto de Puerto Iguazú la información de que el nombre de Flávio aparecía en la lista de pasajeros de un vuelo privado. Sin embargo, Mattosinho no aseguró haber visto al senador en el lugar.

La versión todavía no fue corroborada por las autoridades. Las verificaciones migratorias argentinas no encontraron constancias de que el legislador haya ingresado al país, mientras que la Policía Federal brasileña revisa los registros fronterizos para determinar si salió de Brasil.

Qué se sabe del vuelo que pasó por Puerto Iguazú

La aeronave mencionada en las versiones periodísticas es un Gulfstream G400 con matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa argentina Baires Fly. Según los datos difundidos, el avión había partido de Buenos Aires el lunes por la noche y aterrizado en Puerto Iguazú antes de la medianoche.

El testimonio atribuido a Mattosinho indica que el despegue estaba previsto para las 2 de la madrugada, aunque a las 7 el avión todavía permanecía en la pista. También señaló que había cuatro pasajeros previstos para el trayecto. La información sobre la presunta presencia de Flávio en la lista fue transmitida al piloto por un trabajador del aeropuerto. Por ese motivo, el relato no permite confirmar que el senador haya estado en la terminal, abordado el avión o viajado hacia Estados Unidos.

Las versiones sobre un eventual traslado al exterior habían circulado antes de que se conociera este testimonio. Frente a esas informaciones, Migraciones de la Argentina indicó que no pudo establecer un vínculo entre la aeronave y el senador ni encontró un registro de ingreso del legislador al país.

Desde el entorno político de Flávio también rechazaron la posibilidad de que hubiera abandonado Brasil. Rogério Marinho, senador del Partido Liberal (PL) y responsable de la campaña presidencial, negó la versión ante el periodista Igor Gadelha, del sitio Metrópoles: "No salió".

La orden judicial contra Flávio Bolsonaro

Mientras se investigaban las versiones sobre el avión, la Justicia brasileña avanzó con restricciones sobre los movimientos del senador. De Moraes ordenó que entregara sus pasaportes ordinario y diplomático, además de cualquier otro documento de viaje correspondiente a una eventual nacionalidad extranjera.

Flávio fue notificado por la Policía Federal el lunes, cuando salía de visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en Brasilia. El magistrado le concedió un plazo de hasta 24 horas para presentar la documentación, que vencía este martes a las 11. Hasta ese momento, no había confirmación de que los documentos físicos hubieran sido entregados.

Aunque la defensa todavía no había presentado los pasaportes, la cancelación ya figuraba en el sistema de la fuerza de seguridad, según informó CNN Brasil. De Moraes también dispuso incorporar una alerta migratoria en Sonar, la plataforma utilizada para controlar desplazamientos internacionales, con el objetivo de reforzar los controles e impedir una eventual salida del territorio brasileño.

La resolución incluyó otra restricción: Flávio no puede comunicarse, ni directamente ni a través de terceros, con el abogado y empresario Willer Tomaz. El letrado es investigado en el mismo expediente por presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal.

La investigación sigue sin confirmar una salida de Brasil

Las medidas se adoptaron en medio de la incertidumbre sobre el paradero del senador y de las versiones que apuntaban a un posible traslado desde Puerto Iguazú. El Gobierno brasileño alertó a las autoridades argentinas sobre el riesgo de que abandonara el país, mientras la Policía Federal comenzó a revisar los pasos fronterizos habituales entre ambos territorios.

Hasta el momento, las comprobaciones oficiales no confirmaron que Flávio Bolsonaro haya cruzado la frontera, ingresado a la Argentina o embarcado en el avión señalado. Tampoco se había informado de manera concluyente cuál era su ubicación.

El episodio adquirió relevancia política después de que el senador perdiera el balotaje presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT). La investigación deberá determinar si existió algún desplazamiento y si la información sobre la lista de pasajeros corresponde efectivamente al vuelo mencionado.