La Casa Rosada tuvo un rol clave en la salida del dirigente brasileño rumbo a Miami mientras se profundizan interrogantes por el proceso migratorio

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, defendió el procedimiento que permitió la salida de Flávio Bolsonaro de la Argentina rumbo a Estados Unidos y sostuvo que el senador brasileño no tenía impedimentos legales para viajar. Además, evitó pronunciarse sobre las consecuencias políticas de la derrota electoral del sector vinculado a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

"Como lo expresó la Dirección General de Migración: ingresó con la documentación correspondiente, en regla y terminó saliendo en avión, también en las mismas condiciones", afirmó este jueves durante su participación en la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), realizada en Rosario.

El funcionario insistió en que las autoridades migratorias actuaron de acuerdo con los registros disponibles. "Entró por Migraciones, no tenía impedimentos de Interpol. Esa es la conclusión clara. Viajó a EEUU vía Guayaquil", señaló. Y agregó: "Si un ciudadano ingresa sin ninguna limitación y se va sin ninguna limitación. Migraciones autorizó porque no había ningún impedimento".

El funcionario insistió en que las autoridades migratorias actuaron de acuerdo con los registros disponibles y que no existían impedimentos de Interpol registrados contra el senador brasileño al momento de su ingreso y salida del país.

La logística del traslado que generó polémica política

El senador brasileño viajó a Estados Unidos en un avión privado junto con su esposa y sus dos hijas. La aeronave siguió este recorrido:

Partió desde Puerto Iguazú, en Misiones

Hizo una escala en Guayaquil, Ecuador

Continuó hacia Miami, Estados Unidos

El traslado generó consultas por la intervención de funcionarios argentinos en la organización del viaje y por el contexto político y judicial en Brasil. Según publicó Infobae, la Casa Rosada ofreció la posibilidad de utilizar Puerto Iguazú como punto de salida. Además, trascendió que algunos integrantes del Poder Ejecutivo desconocían inicialmente los detalles del operativo.

Desde el Gobierno justificaron la actuación oficial en la necesidad de organizar el procedimiento bajo las condiciones correspondientes. Una fuente gubernamental resumió esa postura con la frase: "Queríamos hacerlo lo más prolijo posible".

La explicación de Santilli se concentró en la situación migratoria del senador y en la ausencia de restricciones registradas por las autoridades argentinas. Sin embargo, las preguntas sobre la coordinación del traslado y el grado de conocimiento que tenían los distintos funcionarios del Ejecutivo abrieron otro frente de cuestionamientos políticos.

Sectores de la oposición preparaban iniciativas para interpelar a funcionarios nacionales y obtener precisiones sobre la participación del Gobierno, las gestiones realizadas para facilitar la salida y las circunstancias en las que se definió utilizar el aeropuerto de Puerto Iguazú.

El contexto judicial y político que rodea al hijo de Bolsonaro

La salida de Flávio Bolsonaro se produjo en medio de la situación judicial que afecta al entorno del expresidente Jair Bolsonaro y de la disputa política abierta en Brasil. El viaje a Estados Unidos, con paso por la Argentina, puso el foco en los vínculos entre el Gobierno de Javier Milei y el sector político brasileño.

Flávio es senador e hijo del exmandatario, una de las principales figuras de la derecha brasileña. Su traslado generó preguntas tanto por las condiciones que le permitieron viajar como por la intervención de las autoridades argentinas en la logística.

En ese escenario, el Gobierno argentino sostuvo que el procedimiento migratorio se realizó sin impedimentos administrativos registrados. Santilli no detalló otras gestiones vinculadas con la organización del viaje ni amplió la información sobre la coordinación interna del operativo.

Santilli esquivó evaluar la derrota del bolsonarismo en Brasil

Durante la misma rueda de prensa, el jefe de Gabinete fue consultado sobre el resultado electoral en Brasil y sus posibles consecuencias para el escenario político regional. Sin embargo, evitó hacer una evaluación sobre el impacto de la derrota del espacio vinculado a Bolsonaro.

"Es un tema que lo tiene que analizar otro. El impacto de Brasil es de Brasil", respondió.

La declaración se produjo mientras el oficialismo argentino enfrentaba preguntas por el traslado del senador brasileño y por el alcance de la participación de la Casa Rosada. Santilli no avanzó en un análisis sobre las consecuencias del resultado electoral para la relación bilateral ni sobre una eventual reconfiguración de las alianzas políticas regionales.

De esta manera, el funcionario defendió la autorización migratoria para la salida de Flávio Bolsonaro, mientras permanecían los cuestionamientos opositores sobre la intervención del Gobierno argentino en la organización del viaje y los detalles del operativo.