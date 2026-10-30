Quirno y el canciller brasileño se cruzaron en el G20 en medio de la tensión por Bolsonaro

Mientras la delegación argentina se muestra distante, la falta de un gesto diplomático expone el fondo de la relación con Brasil y el caso Bolsonaro

Los cancilleres de Argentina y Brasil compartieron este viernes la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 en Atlanta, Estados Unidos. Pablo Quirno y Mauro Vieira coincidieron por primera vez en un encuentro internacional desde que Flávio Bolsonaro atravesó territorio argentino para llegar a Miami tras perder el balotaje presidencial del domingo pasado.

El encuentro, encabezado por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, se extiende hasta el sábado. Sin embargo, la presencia de ambos funcionarios no garantiza un diálogo bilateral.

Ninguna de las dos administraciones confirmó una reunión cara a cara para abordar las diferencias diplomáticas que crecen entre Buenos Aires y Brasilia, agravadas por el respaldo explícito que Javier Milei brindó al candidato opositor durante la campaña brasileña.

Pablo Quirno y el canciller de Brasil en la reunión del G20

La Casa Rosada todavía no felicitó a Lula por su reelección

La tensión diplomática escaló esta semana cuando el vocero presidencial Adrián Ravier evitó felicitar a Luiz Inácio Lula da Silva por su reelección. Durante su conferencia de prensa del martes, el funcionario se limitó a una frase protocolar.

"Se tomó nota del resultado electoral de Brasil", afirmó. Ante la insistencia de periodistas, agregó: "Por lo menos, por ahora, no hay ningún comunicado que vayamos a realizar".

Ravier también recordó un antecedente reciente. Lula no había felicitado personalmente a Milei cuando ganó las elecciones presidenciales argentinas de 2023. El dato circuló en Casa Rosada como justificación del silencio oficial.

Desde el Gobierno argentino sostienen que las diferencias ideológicas entre ambos mandatarios no deberían perjudicar las relaciones comerciales ni el funcionamiento del Mercosur, aunque los gestos diplomáticos siguen pendientes.

Cómo fue la fuga de Flávio Bolsonaro por territorio argentino

El encuentro entre Quirno y Vieira se produjo apenas dos días después de que el senador brasileño llegara a Estados Unidos. Flávio Bolsonaro abandonó Brasil a través de Argentina, pese a las restricciones judiciales que le impedían salir de su país.

El dirigente ingresó a territorio argentino el martes por la noche. Lo hizo a través del Puente Internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones.

Posteriormente, abordó un avión privado en Puerto Iguazú que, tras una escala técnica en Ecuador, aterrizó en Miami durante la mañana del miércoles. El trayecto completo tomó menos de 24 horas.

Una vez en suelo estadounidense, Bolsonaro difundió una carta pública donde agradeció a Milei "su coraje, su sentido de la justicia y la legalidad", sin precisar qué tipo de intervención tuvo el Gobierno argentino en su traslado.

El mensaje generó ruido en Brasilia y alimentó las especulaciones sobre una colaboración oficial argentina. Hasta el momento, la Casa Rosada no emitió declaraciones formales sobre el episodio.

La salida del senador brasileño también tuvo repercusiones judiciales inmediatas en Argentina. La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó una serie de medidas preliminares para esclarecer el caso.

Quirno defendió la estrategia económica argentina en el G20

Antes de participar en las actividades del G20, el canciller argentino publicó un extenso mensaje en su cuenta de X. En el texto destacó el potencial económico del país y su papel como proveedor internacional de recursos estratégicos.

"Llegamos a la reunión de Cancilleres del G20 para mostrar una Argentina que, bajo el liderazgo del Presidente Javier Milei, decidió volver a ser una nación próspera y poderosa", escribió Quirno.

El funcionario sostuvo que el Gobierno pretende aprovechar los recursos naturales para impulsar el desarrollo económico y fortalecer el posicionamiento internacional del país. La estrategia incluye energía, alimentos y minerales críticos.

"Que la Argentina se haga rica y desarrollada a partir de sus recursos críticos no solo es bueno para nosotros. El mundo libre necesita proveedores confiables de energía, alimentos y minerales críticos, capaces de garantizar el abastecimiento frente a la incertidumbre geopolítica y las amenazas a las principales rutas comerciales", señaló.

En ese sentido, aseguró que Argentina está decidida a convertirse en uno de esos proveedores estratégicos. Vinculó esa meta con el crecimiento explosivo de la inteligencia artificial y la demanda creciente de infraestructura tecnológica.

Quirno anticipó oportunidades concretas para la instalación de centros de datos y el desarrollo de actividades asociadas a esa industria, aprovechando las ventajas energéticas y climáticas del país, junto con la política de desregulación impulsada por Milei.

El canciller enfatizó que esos factores posicionan a Argentina para tener un papel destacado en la competencia tecnológica internacional. La reunión de ministros continuará el sábado en Atlanta.

Mientras tanto, Argentina y Brasil mantienen abierto el conflicto diplomático por el caso Bolsonaro. Hasta el momento, no se anunció un encuentro bilateral entre Quirno y Vieira para tratar la situación durante la cumbre del G20.