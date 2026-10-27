El Gobierno descartó felicitar a Lula por su triunfo y aseguró que el comercio bilateral con Brasil y el trabajo en el Mercosur seguirán sin cambios

La relación entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva atraviesa otro momento de tensión tras la decisión del Gobierno argentino de no enviar una felicitación formal por el resultado electoral en Brasil. La postura quedó expuesta este martes en la Casa Rosada, donde el vocero presidencial, Adrián Ravier, descartó que vaya a difundirse un mensaje institucional.

El funcionario, sin embargo, buscó separar el vínculo político entre los presidentes de la relación entre ambos países. Según afirmó, las diferencias ideológicas no impedirán que continúen las operaciones comerciales ni el trabajo conjunto dentro del Mercosur.

"Para el presidente es mucho más importante el pueblo que las diferencias, y digamos, los dos pueblos y el comercio y las relaciones que puedan generarse, que las diferencias ideológicas que pueda haber entre los dos mandatarios. El canciller lo ha dicho cantidad de veces. Del lado argentino, la diplomacia continúa, las relaciones comerciales continúan. No esperamos que nada de todo esto pueda afectar el trabajo que llevamos adelante dentro del Mercosur".

La explicación de la Casa Rosada por el triunfo de Lula

Al ser consultado sobre el reconocimiento del resultado electoral, Ravier confirmó que la administración nacional ya estaba al tanto de la victoria, aunque no tenía previsto emitir un saludo oficial. "No va a haber un comunicado oficial", respondió.

Para justificar la decisión, el vocero recordó que Lula tampoco había saludado personalmente a Milei cuando el libertario ganó las elecciones presidenciales argentinas en 2023. En ese contexto, defendió la postura del mandatario y sostuvo: "No es un hipócrita, hay una diferencia ideológica entre los dos mandatarios que es real".

La definición se conoció dos días después de la votación brasileña. De acuerdo con una publicación de Infobae, la Argentina era entonces el único país sudamericano que no había formalizado un reconocimiento de la victoria de Lula.

Ravier volvió a insistir en que la decisión no modificará el vínculo comercial. "Ya hemos tomado nota del resultado electoral y seguimos trabajando como siempre dentro del Mercosur y todas las personas y las empresas que desde Argentina y desde Brasil quieran comerciar y relacionarse lo van a poder seguir haciendo con total normalidad".

Embajadas sin titulares y una investigación sobre Flávio Bolsonaro

El distanciamiento entre los gobiernos no se limita al saludo electoral. Desde agosto, Argentina y Brasil mantienen sus embajadas sin titulares y la relación quedó atravesada por diferencias públicas entre ambos presidentes.

A ese escenario se agregó una investigación de la Policía Federal brasileña para determinar si Flávio Bolsonaro intentó abandonar Brasil a través de la frontera con Misiones. Infobae informó sobre el caso a partir de la presencia de un avión en Iguazú en el que se creía que viajaría el senador opositor.

La posibilidad de que el Gobierno argentino le otorgara asilo político también fue planteada durante la conferencia de prensa. Ravier negó que hubiera una solicitud en curso y contestó: "No hay ningún pedido de asilo, con lo cual no hay nada más que agregar".

Así, la Casa Rosada mantiene su decisión de no felicitar formalmente a Lula, mientras sostiene que las diferencias políticas no modificarán el intercambio comercial ni la participación de ambos países en el Mercosur.

Argentina y Brasil mantienen un comercio clave pese a la tensión entre Milei y Lul a

Las diferencias entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva conviven con una relación económica que sigue siendo relevante para ambos países. Brasil es el principal destino de las exportaciones argentinas y un socio estratégico para sectores industriales que dependen del mercado regional, en especial el automotor.

Los últimos datos muestran un escenario con resultados dispares. En septiembre, el intercambio comercial entre Argentina y Brasil alcanzó los u$s2.662 millones, una caída del 12,7% interanual. Las exportaciones argentinas llegaron a u$s1.305 millones, con una suba del 5,7% respecto del mismo mes de 2025, mientras que las importaciones desde el país vecino retrocedieron un 25,2%, hasta los u$s1.357 millones. Los datos corresponden al informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

El resultado dejó un déficit comercial argentino de u$s51 millones. La reducción del saldo negativo estuvo vinculada principalmente con la disminución de las compras a Brasil, más que con un crecimiento extraordinario de las ventas nacionales.

La industria automotriz, en el centro del intercambio

La relación comercial entre ambos mercados está estrechamente vinculada con las cadenas de producción industriales. El sector automotor ocupa un lugar destacado, tanto por los vehículos y las autopartes que Argentina vende a Brasil como por las unidades y los insumos que importa desde ese país.

Esa integración hace que las decisiones económicas de ambos gobiernos y la evolución de sus mercados internos tengan consecuencias para las empresas. Una menor actividad industrial o una caída de la demanda puede afectar los volúmenes comercializados, mientras que los cambios en los costos y los tipos de cambio inciden sobre la competitividad de los productos.

Aun en un escenario de tensión política, las compañías mantienen intereses vinculados con la continuidad de las operaciones y el acceso al mercado regional. En ese contexto, el comercio bilateral no depende únicamente del vínculo personal entre los presidentes, sino también de las necesidades productivas de cada economía.