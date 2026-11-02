El futuro de la agenda presidencial se juega en las urnas: la votación definirá si la oposición logra condicionar los próximos dos años de gestión

Las elecciones legislativas de medio término de Estados Unidos, conocidas como midterms, se realizarán este martes 3 de noviembre y definirán la composición del Congreso para los próximos dos años. Aunque Donald Trump no figura en la boleta y no está en juego la continuidad de su mandato, el resultado determinará cuánto margen tendrá para avanzar con su programa de gobierno durante la segunda mitad de su presidencia.

Los comicios enfrentan al Partido Republicano, que actualmente controla las dos cámaras legislativas, con los demócratas, que buscan recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes, el Senado o ambos. Una modificación en el equilibrio parlamentario podría limitar la aprobación de nuevas leyes impulsadas por la Casa Blanca y ampliar la capacidad de la oposición para investigar las decisiones del Ejecutivo.

La elección también funcionará como una evaluación de los primeros dos años de Trump en el poder. La economía, el costo de vida, la inflación, la inmigración, los aranceles y la regulación de la inteligencia artificial figuran entre los principales factores que pueden influir en el voto.

Qué se elige en las elecciones de Estados Unidos

Los estadounidenses elegirán a los 435 integrantes de la Cámara de Representantes, cuyos mandatos duran dos años. Esta cámara tiene un papel central en la presentación y el debate de proyectos de ley, además de intervenir en la aprobación del presupuesto federal.

También se renovarán 35 de las 100 bancas del Senado. Los senadores tienen mandatos de seis años y sus escaños se renuevan de manera escalonada. La Cámara alta analiza los proyectos aprobados por Diputados y tiene atribuciones para aprobar o bloquear iniciativas legislativas y determinados nombramientos del Poder Ejecutivo.

La jornada electoral incluirá, además, elecciones para gobernadores, legislaturas estatales y distintas iniciativas locales. En 36 estados se elegirán gobernadores y habrá votaciones para renovar cargos en los poderes legislativos locales y decidir sobre medidas de alcance estatal.

Por lo tanto, los resultados definirán no solamente la composición del Congreso federal, sino también parte del escenario político de los estados durante los próximos años.

Economía, inflación e inmigración: los factores que pueden definir el voto

El costo de vida aparece entre las principales preocupaciones de los votantes. Los precios de los alimentos, los combustibles, la vivienda y la atención médica forman parte del debate electoral, en un contexto en el que la inflación estadounidense continúa por encima del objetivo de la Reserva Federal.

La evolución de los precios también está atravesada por el conflicto iniciado en febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán. Los demócratas, por su parte, sostienen que los aranceles aplicados por Trump contribuyeron a encarecer productos para los consumidores estadounidenses.

La política migratoria constituye otro de los ejes de la campaña. Los republicanos presentan el refuerzo de la seguridad fronteriza y las restricciones migratorias como parte del cumplimiento de las promesas electorales de Trump en 2024. Los demócratas cuestionan distintos aspectos de esas medidas y sus mecanismos de implementación.

A estos temas se sumó la discusión sobre la inteligencia artificial. Dirigentes de ambos partidos plantearon la necesidad de establecer regulaciones para el desarrollo de esta tecnología, mientras que Trump manifestó su rechazo a la aprobación de leyes que limiten su expansión.

La combinación de estos factores será relevante para determinar si los votantes respaldan la gestión republicana o si optan por darle mayor representación a la oposición en el Congreso.

Qué está en juego para Donald Trump si los demócratas ganan el Congreso

Actualmente, los republicanos cuentan con 218 bancas en la Cámara de Representantes, frente a 214 demócratas y un escaño independiente que vota con los republicanos. En el Senado tienen 53 representantes, mientras que los demócratas reúnen 47.

Las mayorías oficialistas son ajustadas, por lo que los resultados en un grupo de distritos y estados competitivos pueden modificar el control legislativo.

Si los demócratas recuperan la Cámara de Representantes, el Senado o ambas instituciones, tendrán capacidad para impulsar sus propios proyectos y dificultar la aprobación de iniciativas de Trump. También podrán utilizar las comisiones parlamentarias para investigar decisiones de la administración, solicitar documentación y citar a funcionarios.

Entre los asuntos que podrían quedar bajo mayor supervisión figuran las políticas migratorias, las acusaciones de corrupción y las decisiones relacionadas con las obras en la Casa Blanca.

La pérdida de una de las cámaras no impediría automáticamente que Trump continúe gobernando, pero reduciría su margen para conseguir respaldo legislativo. En cambio, si los republicanos mantienen ambas mayorías, el Presidente conservará un escenario parlamentario más favorable para avanzar con su agenda.

Cómo piensa gobernar Trump si pierde el control del Congreso

La Casa Blanca también contempla la posibilidad de enfrentar un Congreso con mayoría demócrata. Según informó Reuters, funcionarios como el vicejefe de Gabinete Stephen Miller y el director de presupuesto Russell Vought trabajan desde abril en alternativas para implementar medidas mediante facultades ejecutivas, sin depender de nuevas leyes aprobadas por el Parlamento.

Entre las áreas consideradas figuran inmigración, aranceles, vivienda y gasto público. Trump también anticipó que recurrirá al veto frente a iniciativas impulsadas por la oposición. En una entrevista con el podcast Pod Force One, del New York Post, afirmó: "Supongo que me convertiré en el señor del veto".

Sin embargo, las facultades presidenciales tienen límites. Un Congreso controlado por los demócratas podría avanzar con investigaciones parlamentarias, citaciones y pedidos de información. Además, las decisiones ejecutivas que excedan las atribuciones del Presidente pueden ser cuestionadas ante la Justicia.

Cuáles son los estados clave en la disputa electoral

Aunque no todas las contiendas tienen el mismo nivel de competencia, siete estados concentran especial atención por su potencial incidencia en la composición del Senado.

Texas: el fiscal general republicano Ken Paxton enfrenta al demócrata James Talarico. Los republicanos buscan conservar una banca en un estado que Donald Trump ganó por 14 puntos en 2024. Sin embargo, la candidatura de Paxton recibió cuestionamientos de sectores de su propio partido

el fiscal general republicano Ken Paxton enfrenta al demócrata James Talarico. Los republicanos buscan conservar una banca en un estado que Donald Trump ganó por 14 puntos en 2024. Sin embargo, la candidatura de Paxton recibió cuestionamientos de sectores de su propio partido Michigan: el demócrata Abdul El-Sayed compite con el republicano Mike Rogers. Trump participó de actos para respaldar a Rogers, mientras que el expresidente Barack Obama hizo campaña por el candidato demócrata

el demócrata Abdul El-Sayed compite con el republicano Mike Rogers. Trump participó de actos para respaldar a Rogers, mientras que el expresidente Barack Obama hizo campaña por el candidato demócrata Ohio: el exsenador demócrata Sherrod Brown busca recuperar su banca frente al republicano Jon Husted, quien ocupó el escaño que dejó vacante JD Vance al asumir la vicepresidencia. La campaña se ubicó entre las más costosas de la elección

el exsenador demócrata Sherrod Brown busca recuperar su banca frente al republicano Jon Husted, quien ocupó el escaño que dejó vacante JD Vance al asumir la vicepresidencia. La campaña se ubicó entre las más costosas de la elección Maine: la republicana Susan Collins busca renovar su mandato por sexta vez frente al demócrata Troy Jackson. La contienda presenta una competencia más ajustada que en elecciones anteriores

la republicana Susan Collins busca renovar su mandato por sexta vez frente al demócrata Troy Jackson. La contienda presenta una competencia más ajustada que en elecciones anteriores Iowa: la republicana Ashley Hinson enfrenta al demócrata Josh Turek, luego de que la senadora Joni Ernst decidiera no buscar la reelección. Las encuestas citadas muestran una ventaja estrecha para Hinson

la republicana Ashley Hinson enfrenta al demócrata Josh Turek, luego de que la senadora Joni Ernst decidiera no buscar la reelección. Las encuestas citadas muestran una ventaja estrecha para Hinson Kansas: el senador republicano Roger Marshall compite con el demócrata Adam Hamilton. Aunque el estado tiene una tradición electoral conservadora, la disputa se presenta más competitiva de lo previsto

el senador republicano Roger Marshall compite con el demócrata Adam Hamilton. Aunque el estado tiene una tradición electoral conservadora, la disputa se presenta más competitiva de lo previsto Alaska: el republicano Dan Sullivan busca la reelección frente a la demócrata Mary Peltola. La campaña también quedó atravesada por la presencia de un candidato independiente con el mismo nombre que el senador

En la Cámara de Representantes también habrá distritos competitivos, especialmente en estados como Arizona y Ohio. La distribución de las bancas podría verse influida por las modificaciones en los mapas electorales impulsadas por republicanos y demócratas en distintos estados.

Qué impacto pueden tener las elecciones de Estados Unidos para Javier Milei

El resultado también será seguido por el Gobierno argentino debido al vínculo político y económico que Javier Milei construyó con Donald Trump.

La relación con Washington es uno de los ejes de la política exterior argentina. En ese marco, el respaldo de la administración estadounidense tuvo relevancia para el Gobierno, tanto por su dimensión política como por las iniciativas económicas y comerciales impulsadas entre ambos países.

Uno de los antecedentes fue el respaldo financiero anunciado por el Tesoro estadounidense en octubre de 2025, que incluyó una línea de swap por u$s20.000 millones. La iniciativa generó cuestionamientos de legisladores estadounidenses, que plantearon dudas sobre el uso de recursos públicos y sus posibles efectos para los contribuyentes de ese país.

El Congreso tiene atribuciones para supervisar las decisiones del Ejecutivo en materia financiera y de política exterior. Por eso, un eventual cambio en su composición podría incrementar el control parlamentario sobre futuras iniciativas de asistencia a la Argentina.

También está en juego la agenda comercial. En febrero de 2026, ambos gobiernos anunciaron un acuerdo de comercio e inversiones recíprocos, orientado a reducir barreras y promover proyectos en sectores como energía, minerales críticos, infraestructura y tecnología.

Una mayoría demócrata podría introducir mayores controles y discusiones sobre las prioridades comerciales de la administración Trump. Sin embargo, un cambio en el Congreso no implica por sí mismo que los compromisos bilaterales vayan a modificarse.

Por qué las elecciones de medio término también anticipan el escenario de 2028

Aunque Trump no puede presentarse para un tercer mandato presidencial, los resultados de noviembre serán utilizados como referencia para analizar el respaldo electoral a su gestión y las perspectivas de los dos partidos para 2028.

Históricamente, las elecciones de medio término suelen representar una instancia en la que el partido del Presidente pierde bancas en el Congreso. En este caso, las encuestas también reflejan un nivel de desaprobación elevado hacia Trump: según los datos citados de Silver Bulletin, su índice de aprobación pasó de poco más del 50% al comienzo de su segundo mandato a alrededor del 37% a principios de octubre, mientras que la desaprobación alcanzaba el 61%.

El resultado podría influir en la definición de los futuros liderazgos republicanos y demócratas. Después de los comicios comenzará a tomar forma la discusión sobre quiénes podrían competir por la candidatura presidencial de cada partido en 2028.