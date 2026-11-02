A días de la votación, la Casa Blanca analiza endurecer la negociación y bloquear iniciativas rivales si los escaños cambian de mayoría

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que podría utilizar el veto presidencial para bloquear iniciativas legislativas si el Partido Demócrata consigue la mayoría en la Cámara de Representantes o en el Senado en las elecciones de medio término de este martes 3 de noviembre. El mandatario explicó que buscaría utilizar esa herramienta para abrir negociaciones con la oposición y alcanzar acuerdos legislativos, rechazando inicialmente los proyectos impulsados por los demócratas.

"Supongo que me convertiré en el 'señor Veto'", sostuvo Trump en una entrevista con Fox News, al ser consultado sobre cómo actuaría si los republicanos pierden el control de alguna de las cámaras del Congreso.

El Presidente explicó que su estrategia sería rechazar inicialmente los proyectos impulsados por los demócratas. "Tienes un presidente que no cuenta con la Cámara de Representantes o el Senado, ellos envían propuestas, las vetas y, finalmente, después de un mes o dos de vetarlo todo, se acercan y cierras un acuerdo", señaló en el video difundido por la cadena.

Trump manifestó, de todos modos, su expectativa de que el Partido Republicano conserve la mayoría legislativa y no tenga que recurrir a ese mecanismo.

Qué se define en las elecciones legislativas de Estados Unidos

Los comicios renovarán las 435 bancas de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 escaños del Senado. Actualmente, los republicanos tienen 53 representantes en la Cámara alta, frente a 47 demócratas, y controlan la Cámara de Representantes por una diferencia reducida.

Las elecciones determinarán la composición del Congreso durante los próximos dos años y la capacidad del gobierno de Trump para conseguir respaldo legislativo para sus iniciativas.

Las encuestas nacionales citadas en los informes electorales muestran una ventaja demócrata de entre 7 y 12 puntos porcentuales. Las proyecciones de Silver Bulletin y Decision Desk ubican entre el 85% y el 92% las probabilidades de que los republicanos pierdan la Cámara de Representantes, y entre el 66% y el 77% las posibilidades de que pierdan el Senado.

Entre los estados que concentran la atención por la competencia para el Senado figuran Michigan, Texas, Maine y Kansas.

El costo de vida, la inflación, los precios de los alimentos, la vivienda y los combustibles forman parte de los principales temas de la campaña. Trump pidió a los votantes republicanos que participen de los comicios como si su nombre estuviera en las boletas.

Las declaraciones de Trump sobre la aceptación de los resultados

Además de anticipar cómo actuaría ante un Congreso con mayoría demócrata, Trump se refirió a la posibilidad de que los resultados electorales sean cuestionados.

Cuando le preguntaron si aceptaría el resultado de las elecciones, respondió: "Lo haré si son elecciones honestas".

La declaración se produjo en un contexto marcado por el antecedente de las elecciones presidenciales de 2020, cuando Trump denunció irregularidades y un supuesto fraude generalizado después de perder frente a Joe Biden. La Justicia desestimó las denuncias presentadas entonces.

En aquel proceso, sus cuestionamientos a los resultados continuaron después de la votación y tuvieron como uno de sus episodios el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando manifestantes ingresaron al edificio durante la sesión de certificación de la victoria de Biden.

Las acciones judiciales del gobierno sobre los procedimientos electorales

Antes de las elecciones de medio término, el gobierno de Trump impulsó distintas acciones judiciales relacionadas con los registros de votantes, el voto por correo y los procedimientos de certificación de resultados.

Entre las medidas se encuentran:

Demandas para acceder a padrones electorales

Investigaciones sobre presuntas irregularidades

El despliegue de observadores federales

Advertencias a funcionarios electorales sobre posibles responsabilidades penales si permiten votar a personas que no tienen ciudadanía estadounidense

Según un relevamiento de Reuters que incluyó entrevistas a funcionarios electorales, abogados y especialistas, entre las posibles medidas que podría impulsar la administración figuran:

Impugnaciones de votos por correo

Cuestionamientos a máquinas de votación

Pedidos de revisión de sufragios de personas cuya ciudadanía sea objetada

Presiones sobre funcionarios estatales para demorar o rechazar la certificación de resultados

Pedidos judiciales para acceder a urnas y equipos electorales

Cómo podría gobernar Trump con un Congreso demócrata

Si los demócratas obtienen la mayoría en una o ambas cámaras, podrán intervenir en la agenda legislativa y ejercer el control de las comisiones parlamentarias. La Cámara de Representantes también tiene atribuciones para impulsar investigaciones sobre las decisiones del Poder Ejecutivo.

En ese escenario, Trump podría utilizar el veto presidencial para rechazar proyectos aprobados por el Congreso. Para superar un veto, ambas cámaras necesitan reunir una mayoría de dos tercios de sus integrantes, lo que convierte al veto presidencial en una herramienta de bloqueo extremadamente poderosa.

El Presidente también puede recurrir a determinadas facultades ejecutivas para implementar políticas dentro de las atribuciones que le otorga la legislación vigente. Esas decisiones pueden quedar sujetas al control de los tribunales.

La elección del martes definirá, por lo tanto, la composición del Congreso para los próximos dos años y el marco legislativo en el que se desarrollará la segunda mitad del mandato de Trump.