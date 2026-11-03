Pagni cambió el nombre de su programa para burlarse del furcio de Milei sobre La Odisea

Tras el insólito error presidencial en una clase universitaria, la reacción de Pagni en su ciclo televisivo desató debate y repercusiones políticas

El periodista Carlos Pagni encontró la forma perfecta de responderle a Javier Milei. El conductor de Odisea Argentina en LN+ aprovechó el error del Presidente durante su conferencia en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) para lanzar una burla que rápidamente se viralizó en redes.

La movida llegó después de semanas de tensión. Milei había arremetido públicamente contra Pagni y hasta pidió su salida del canal. Pero el periodista guardó silencio. Hasta ahora.

El error de Milei sobre La Odisea en una charla

El viernes pasado, el Presidente brindó una clase magistral en la UTDT. Quiso hablar de mitología griega para ilustrar un punto sobre moral y política.

Pero su charla se hizo viral porque confundió repetidamente a Odiseo con 'Eliseo'.

"Cuando Eliseo va a consultar con el oráculo, el oráculo le dice 'No podés ganar si no tenés a Filoctetes'", explicó Milei ante los estudiantes. Siguió: "El ego no lo permitía a Eliseo pedirle perdón a Filoctetes; se sentía como que frente al resto iba a perder autoridad".

La historia real cuenta otra cosa. El héroe de la Odisea de Homero es Odiseo (también conocido como Ulises en la tradición romana), no Eliseo.

Milei intentaba explicar cómo Odiseo abandonó a Filoctetes, el mejor arquero griego, en una isla desierta. Filoctetes había sido mordido por una serpiente camino a la guerra de Troya. Como sufría dolor constante y no podía ser curado, los líderes griegos lo dejaron atrás.

El Presidente usaba la anécdota para criticar al kirchnerismo: "Cometían un error e intentaban corregir el error con otro error, con tal de mantener el poder. Nosotros no somos así", afirmó.

Pero el furcio quedó registrado. Y Pagni no lo dejó pasar.

La irónica respuesta de Pagni en su programa

El conductor esperó hasta el final de su programa del lunes. Durante el "Momento Whisky", su tradicional cierre con Carola Gil, cambió las reglas.

En lugar del segmento habitual, estrenó una nueva sección: "Momentos literarios".

La pantalla mostró el error de Milei en la UTDT. Y entonces vino el golpe: Pagni rebautizó su programa como "Elisea Argentina".

El guiño irónico fue directo. El nombre del programa hace referencia a la Odisea homérica. Cambiarlo por "Elisea" era una forma de burlarse del error presidencial sin decir una palabra.

Pero la ironía no terminó ahí.

El equipo del programa preparó una imagen de Guillermo Francella caracterizado como Eliseo, su personaje en la serie "El Encargado". La foto mostraba al actor con un atuendo que mezclaba épocas: abrigo azul moderno, camisa sucia, pollera y sandalias de la antigua Roma.

"Héroe con manguera", bromeó Pagni al ver la imagen en pantalla. La referencia era doble: por un lado, el personaje de Francella; por otro, una burla directa a la confusión histórica de Milei.

"Esa es la imagen que tiene de Troya", cerró el conductor. La frase iba dirigida al productor que diseñó la imagen, pero el mensaje real apuntaba al Presidente.

La imagen del personaje Eliseo, de Guillermo Francella, y el juego con el nombre del programa

La jugada de Pagni funcionó como respuesta silenciosa pero contundente a las críticas que Milei le había hecho semanas atrás, cuando el mandatario cuestionó públicamente su trabajo periodístico.

El contexto de la pelea entre Milei y Pagni

La tensión entre ambos no es nueva. Milei había arremetido contra Pagni en redes sociales y entrevistas, cuestionando su línea editorial.

El conductor de LN+ se había mantenido al margen de la polémica. No respondió en su programa ni en redes.

Hasta que llegó este momento. La burla por el error mitológico se convirtió en su forma de devolverle el golpe sin entrar en una batalla directa.

Las redes sociales explotaron con el momento. Los usuarios compartieron clips del segmento y celebraron la ironía de Pagni.

El episodio marca un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno y ciertos medios, donde las tensiones se resuelven cada vez más en el terreno del humor y la ironía televisiva.

Por ahora, ni Milei ni su equipo respondieron públicamente a la burla de Pagni. El conductor logró su objetivo: darle una respuesta memorable sin necesidad de confrontación directa.