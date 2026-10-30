Milei criticó a periodistas, cruzó a Cavallo y prometió bajar impuestos si es reelecto

En una exposición ante universitarios, el presidente intensificó su arremetida contra la prensa, cuestionó adversarios e hizo nuevas promesas

Javier Milei dio este viernes una charla en la Universidad Torcuato Di Tella que estuvo marcada porfuertes ataques a periodistas y políticos. El mandatario llamó a la prensa "seres cargados de maldad" y criticó a dirigentes que "mienten para ganar elecciones".

La charla ante estudiantes también sirvió para que el Presidente anunciara su próximo libro. Prometió además u$s500 millones en baja de impuestos si gobierna hasta 2031.

"Si esos seres cargados de maldad, los periodistas, se tomaran un segundo para escuchar, no dirían las estupideces que dicen", abrió Milei la clase frente a un auditorio repleto de estudiantes.

El ataque a la prensa se repitió minutos después, cuando el mandatario señaló: "Me odian porque les corté la pauta oficial y porque son de izquierda, que no vendría a ser mi posición ideológica".

Un libro de tres tomos y 400 hojas sobre el gobierno

El Presidente reveló que "la política como moral" será el tema de su próximo trabajo editorial. La obra verá la luz en noviembre próximo.

"Va a tener tres tomos; lo interesante es el tercero: la bitácora que hicimos durante los primeros 30 meses de gobierno, un punteo de 400 hojas", precisó Milei ante los alumnos.

La disertación estuvo dirigida exclusivamente a estudiantes de la universidad. En ese marco, el mandatario dijo que era "raro" hablar con "alguien que no sea un ministro".

Críticas a a los políticos y promesa de baja de impuestos

Milei no ahorró munición contra la dirigencia política convencional. Acusó a los políticos de pensar que lo principal "es ganar elecciones".

"Son capaces de mentir con tal de ganar elecciones, en el fondo lo que están viendo es un ser detestable, ególatra", ahondó el Presidente sobre la clase política.

El mandatario también cuestionó el concepto de "contribuyente". Se negó a usar ese término para referirse a los pagadores de impuestos.

"Los impuestos son un robo y lo digo como jefe de Estado", enfatizó Milei ante los estudiantes, en una declaración que sintetiza su visión sobre el sistema tributario argentino.

El Presidente prometió que si los argentinos lo votan y le permiten gobernar hasta 2031, "les estaríamos devolviendo u$s500 millones en baja de impuestos".

"¡Vaya que eso es liberarlos!", exclamó ante el auditorio estudiantil.

Luego anticipó cambios profundos para el futuro. "Vamos a seguir desregulando mucho, no saben lo que se viene el 11 de diciembre de 2027, si reelegimos", advirtió.

"Hay gente que no va a reconocer más a la Argentina con todo lo que vamos a hacer", completó el mandatario sobre sus planes de transformación.

Cruce con Domingo Cavallo por el cepo cambiario

El Presidente dedicó parte de su exposición a responderle al exministro de Economía Domingo Cavallo. Éste había calificado de "burrada" cómo el Gobierno desmontó el cepo cambiario.

"Este impresentable nacionalizó la deuda en 1982, usó a los argentinos para pagar lo que se habían timbeado", disparó Milei contra el exfuncionario.

Continuó con su crítica histórica: "Le exigió a Erman González hacer el Plan Bonex, así estabiliza cualquiera".

"Nosotros, en cambio, estuvimos remando para limpiar el balance del Banco Central", contrastó el Presidente sobre su gestión económica.

Cuando Milei comenzó a desarrollar sus críticas al óptimo de Pareto, algunos alumnos se levantaron de sus asientos. Se retiraron del auditorio en silencio.

Operativo de seguridad y restricciones de ingreso

Una hora antes de la charla, móviles de la Policía Federal rodeaban la entrada a la universidad. El dispositivo de seguridad fue importante.

Adentro, el playón central estaba custodiado por efectivos de Casa Militar que revisaban con escáneres a dos filas de decenas de alumnos que aguardaban para ingresar al aula del nuevo taller de diseño, sitio elegido para la clase magistral.

En la entrada al aula, miembros de la universidad revisaban la lista de inscriptos. Quienes intentaban ingresar sin inscripción previa recibían un escueto: "No estás".

Y eran invitados a retirarse del lugar.

"Tendría que haber sido en el patio para que lo vea quien quiera, es un presidente y tiene que ser algo multitudinario", se quejó un grupo de alumnas mientras esperaban bajo la lluvia.

El salón del taller de diseño es largo y disponía de varias entradas. A medida que más estudiantes querían ingresar, se trajeron sillas de otras aulas.

Varios asistentes tuvieron que quedarse parados detrás de una cinta. La universidad dejó un pasillo liberado para la circulación.

Con un código QR los organizadores invitaban: "Hacé tu pregunta".

Se trató de la reaparición pública del Presidente tras el discurso en la Fundación Faro. Aquel evento también se caracterizó por un fuerte ataque al periodismo.