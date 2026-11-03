Cerró la votación en once estados y los demócratas se anotan los primeros triunfos

Kentucky, Georgia, Virginia e Indiana fueron algunos de los primeros estados en cerrar la votación. Participación récord y duro desafío para Trump

Las elecciones de medio término en EE. UU. definen el poder de Trump y el control del Congreso.

Estados Unidos celebró unas elecciones de medio término que ponden a prueba el poder de Donald Trump y el control republicano del Congreso. En una jornada clave para la segunda presidencia del mandatario, se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 de las 100 bancas del Senado y las gobernaciones de 36 estados.

Expectativa por las elecciones legislativas en Estados Unidos

Los comicios se desarrollan en un contexto marcado por el malestar de los votantes ante el costo de vida, la inflación y el conflicto con Irán. Los demócratas buscan recuperar la Cámara baja y también aspiran a disputar el Senado, donde actualmente los republicanos tienen una mayoría de 53 a 47.

Para quedarse con el control de ambas cámaras, la oposición necesita sumar tres bancas en Representantes y lograr una ganancia neta de cuatro escaños en el Senado. Una derrota republicana limitaría la agenda legislativa de Trump y podría habilitar investigaciones parlamentarias sobre su administración.

La campaña estuvo marcada por una inversión publicitaria superior a u$s11.000 millones y por más de 57 millones de votantes anticipados antes de la jornada electoral. Las proyecciones de Decision Desk HQ anticipan una Cámara de Representantes con 241 demócratas y 194 republicanos, y un Senado con mayoría demócrata de 52 a 48. Sin embargo, varias contiendas siguen abiertas en estados como Texas, Kansas, Iowa, Ohio y Alaska.

También está en el centro de la atención la aceptación de los resultados, luego de que Trump cuestionara sin pruebas la integridad de elecciones anteriores. El presidente seguirá el escrutinio desde la Casa Blanca a partir de las 19, hora local, después de una gira de campaña por territorios republicanos en los que los demócratas buscan ampliar su presencia.

Cerró la votación en once estados y comenzó el recuento

Los centros de votación ya cerraron en once estados de Estados Unidos: Indiana, Kentucky, Florida, Georgia, New Hampshire, Carolina del Sur, Vermont, Virginia, Carolina del Norte, Ohio y Virginia Occidental. En todos ellos, las urnas dejaron de recibir sufragios a las 21 (hora argentina) y comenzó el recuento de votos para definir los resultados de las elecciones.

A medida que avance el escrutinio, se conocerán nuevas tendencias sobre la disputa electoral en los distintos estados.

A esos números se agregan unos 136.000 votos enviados por correo, en un estado que cuenta con más de 7,5 millones de electores registrados. El secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, afirmó que la jornada transcurrió sin inconvenientes y que las esperas en los centros de votación fueron, en promedio, inferiores a cinco minutos.

Demócratas anotan sus primeros triunfos

El Partido Demócrata consiguió un triunfo en la carrera por el Senado de Estados Unidos. El senador Mark Warner logró la reelección en Virginia tras derrotar al candidato republicano Bert Mizusawa y obtuvo así un cuarto mandato en la Cámara alta. La agencia Associated Press (AP) lo declaró ganador a las 19 (hora del Este).

Warner se desempeña como vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, mientras que su rival es un general de división retirado del Ejército y veterano de la guerra de Afganistán. La victoria demócrata se produjo en Virginia, uno de los estados con mayor concentración de empleados federales, un sector afectado por los recortes de personal impulsados por el presidente Donald Trump al comienzo de su segundo mandato.

En Florida, la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz derrotó al republicano Brent Andersen y consiguió renovar su banca en la Cámara baja por el distrito 20. Se trata de su duodécima reelección. La dirigente, que presidió el Comité Nacional Demócrata, llegó por primera vez al Congreso en 2004 y se convirtió en la primera mujer judía de Florida en ocupar un escaño en la Cámara de Representantes.

Su rival republicano había centrado parte de su campaña en los elevados costos de los seguros para viviendas y propiedades, uno de los principales problemas que enfrentan los residentes de Florida.

Ohio confirmó la continuidad de Joyce Beatty, quien se impuso en los comicios y conservará su escaño por el tercer distrito.

En Vermont, Becca Balint también obtuvo un nuevo mandato al ganar la elección por el único distrito electoral del estado, por lo que continuará representando a toda esa jurisdicción en la Cámara baja.

En Georgia, Jasmine Clark se impuso en las elecciones del martes en el distrito congresional número 13 y obtuvo una banca en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. A su vez, la demócrata Nikema Williams logró la reelección por el quinto distrito del estado y continuará en el Congreso con un nuevo mandato.

Duro desafío para Donald Trump y la mira en las encuestas

Trump dijo que sigue de cerca la cobertura de las elecciones de medio término

Donald Trump aseguró este martes que sigue por Fox News los resultados "previos a las elecciones", que definirán el control del Congreso. El mandatario publicó un mensaje en su red Truth Social, aunque no se refirió a las primeras tendencias electorales ni al desempeño de los candidatos republicanos.

En medio de la jornada electoral en Estados Unidos, además, Trump volvió a cuestionar las encuestas de Fox News. A través de una publicación en su red social Truth Social, calificó uno de los sondeos del canal como "el peor de todos" y acusó al medio de formular preguntas ofensivas y sesgadas en su contra. "Cada pregunta es un ataque, y cada respuesta es ‘¡MENTIRA!’", escribió, y sostuvo que se trata de una situación que se repite desde hace años.

Las críticas del mandatario se producen en un contexto de fuerte descontento con la situación del país y su gestión. Según una encuesta de Associated Press (AP) entre los votantes, alrededor de tres cuartas partes de los consultados dijeron sentirse "enojados" o "insatisfechos" con el rumbo de Estados Unidos, mientras que seis de cada diez desaprobaron el desempeño de Trump. Además, el 60% atribuyó los precios elevados principalmente a las políticas del Presidente y no a factores ajenos a su control.

La economía apareció como la principal preocupación para cuatro de cada diez votantes, seguida por la democracia, mencionada por tres de cada diez. El relevamiento también reflejó un reclamo extendido para que el Congreso ejerza un mayor control sobre el Poder Ejecutivo: cerca del 70% consideró que los legisladores no hacen lo suficiente para garantizar los mecanismos de contrapeso al poder presidencial. A su vez, alrededor de tres cuartas partes desaprobaron el desempeño del Senado en esa función.

El rechazo también alcanza a la política exterior de la Casa Blanca. Aproximadamente seis de cada diez estadounidenses consideraron que fue una decisión equivocada emprender acciones militares contra Irán, en un conflicto cuyo costo superó los 47.100 millones de dólares, según una estimación reciente del Pentágono. Además, alrededor de un tercio de los votantes afirmó que la guerra fue un factor crucial al momento de decidir su voto para el Congreso.

Participación récord en Georgia y Carolina del Sur

Carolina del Sur también registró una concurrencia histórica. A las 16:30, hora del Este, habían votado 1.797.335 personas, equivalentes al 52,3% del padrón electoral, un nivel que superó la marca previa para este tipo de comicios.

Georgia también mostró una tendencia similar en las elecciones de medio mandato y ya superó la marca de voto anticipado de 2022. Según datos de las autoridades electorales estatales, casi 1,1 millones de personas votaron presencialmente durante este martes, que se suman a los más de 2,7 millones de sufragios emitidos de manera anticipada. Además, se contabilizaron unos 136.000 votos enviados por correo, en un estado que cuenta con más de 7,5 millones de electores registrados.

El secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, destacó que la jornada electoral se desarrolló sin inconvenientes. También señaló que los tiempos de espera en los centros de votación fueron, en promedio, inferiores a cinco minutos. La elevada concurrencia convirtió a Georgia en uno de los focos de atención de estos comicios, por el volumen de votantes que participaron antes y durante la jornada electoral.