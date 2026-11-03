La broma de Trump: "Si se cansan de mí, me mudaría a Israel y sería primer ministro"

Donald Trump acaparó titulares en la recta final de la campaña con declaraciones que sacudieron el tablero político. El expresidente destacó su vínculo con Israel pero anunció un giro radical en la ayuda militar estadounidense.

Durante una entrevista con Fox News el martes por la mañana, Trump afirmó que se mudaría a Israel y se convertiría en primer ministro si los votantes estadounidenses se cansaran de él. La frase sonó como elogio, pero vino con letra chica.

"Si alguna vez la gente se cansara de mí en Estados Unidos, me mudaría a Israel y me convertiría en primer ministro", señaló Trump.

En la misma conversación, el mandatario anticipó que Estados Unidos dejará de entregar u$s4.000 millones en ayuda militar anual a Tel Aviv a partir de 2027. En su lugar, Washington optará por vender armas a su principal aliado en Medio Oriente.

El anuncio marca un cambio profundo en la relación bilateral: Israel pasaría de recibir fondos estadounidenses sin cargo a comprar material bélico en el mercado, una transformación que alteraría décadas de política exterior.

Trump también defendió durante la entrevista el desempeño actual de la economía norteamericana. Los continuos ataques militares de Washington contra Irán fueron otro tema que el expresidente respaldó con firmeza.

Ambas cuestiones generaron controversia y complicaron los esfuerzos republicanos por conservar el control del Congreso. La Cámara de Representantes y el Senado están en juego.

Iowa define el Senado con una carrera ajustada

Las encuestas en Iowa muestran una contienda que se decidirá por centésimas. El último sondeo de New York Times/Siena le dio apenas un punto porcentual de ventaja a Josh Turek, el candidato demócrata, sobre la representante Ashley Hinson.

El dato es llamativo. Iowa es un estado que Trump ganó por más de 13 puntos porcentuales en 2024, una diferencia aplastante que parecía garantizar terreno seguro para los republicanos.

Hinson, la candidata del Partido Republicano, encabezó poco más de la mitad de las encuestas publicadas durante el mes previo a las elecciones. Sin embargo, la competencia se mantuvo ajustada en todos los sondeos.

Ninguna encuesta desde octubre mostró una ventaja superior a cuatro puntos para alguno de los dos candidatos. La volatilidad del electorado mantiene en vilo a ambos equipos de campaña.

La batalla por Iowa refleja un fenómeno más amplio: estados que parecían sólidos para Trump ahora presentan grietas, y los republicanos enfrentan el riesgo de perder el control del Senado incluso en territorios tradicionalmente rojos.

Washington DC tendrá una alcaldesa socialista bajo el mandato de Trump

Mientras espera resultados a nivel nacional que podrían derivar en un fuerte retroceso republicano en el Congreso, Trump ya tiene una certeza amarga. A partir de enero tendrá que convivir con una nueva alcaldesa en Washington DC denominada por muchos como "Mamdani 2.0".

La victoria este martes de la concejal Janeese Lewis George se da por descontada. Miembro de los Socialistas Democráticos de América (DSA) y ganadora de la interna demócrata, George arrasó en las encuestas previas.

El Distrito de Columbia está gobernado por los demócratas ininterrumpidamente desde 1975, cuando los alcaldes comenzaron a elegirse por voto popular. Ningún republicano ha ganado la alcaldía en casi medio siglo.

De confirmarse, George se convertiría en la más reciente figura del socialismo democrático en encabezar una gran ciudad estadounidense. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, es la figura estelar de ese movimiento.

Y George liderará ni más ni menos que el hogar del propio Trump. El expresidente, en forma recurrente, ha tildado a los candidatos del DSA de "comunistas" o "marxistas" en sus mítines y redes sociales.

"Janeese Lewis George, la comunista que casi con seguridad va a ser elegida alcaldesa de Washington, declaró que quiere vaciar las prisiones, convertir a DC en una Ciudad Santuario, oponerse a ICE", advirtió Trump en su red Truth Social meses atrás.

El expresidente agregó en ese mensaje: "Dar la bienvenida de nuevo a criminales inmigrantes ilegales en nuestra amada capital. Nunca funcionará, ni siquiera le daré una oportunidad".

Qué propone la candidata socialista que gobernará en las narices de Trump

Poco antes de los comicios, George adelantó en diversas entrevistas las primeras acciones que pretende llevar a cabo. Un "plan integral" en materia de vivienda encabeza su lista de prioridades.

La candidata también planteó medidas orientadas a establecer un sistema de cuidado infantil universal. Las propuestas están en línea con las ideas de Mamdani en Nueva York.

George busca implementar políticas que el DSA considera fundamentales: acceso universal a servicios básicos, regulación del mercado inmobiliario y reformas al sistema penitenciario que reduzcan la población carcelaria.

Los rivales de George, sin posibilidades según las encuestas, son la candidata independiente Rhonda Hamilton y Robert Gross del Partido Verde. Ambos quedaron rezagados en todos los sondeos publicados.

Washington DC se prepara así para un choque político inédito. Una alcaldesa socialista gobernará la capital mientras Trump ocupa la Casa Blanca, apenas a kilómetros de distancia.