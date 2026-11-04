Trump reconoció que la guerra con Irán incidió en las elecciones: "Valió la pena"

Admitiendo el peso del conflicto con Irán en los resultados electorales, el líder reafirmó que priorizar la seguridad nacional fue inevitable

Donald Trump admitió este miércoles que la guerra con Irán costó votos republicanos en las elecciones legislativas. El presidente estadounidense le dio la razón públicamente a su vicepresidente JD Vance, quien había señalado a la intervención militar como causa directa de la derrota del partido.

Sin embargo, Trump defendió con firmeza su decisión estratégica. Descartó cualquier arrepentimiento y aseguró que, de tener que elegir nuevamente, actuaría exactamente igual.

El mandatario respondió a periodistas en el sitio donde se construye el salón de baile de la Casa Blanca. Las declaraciones llegaron horas después de que Vance publicara un extenso mensaje en redes sociales atribuyendo las pérdidas republicanas directamente a la guerra contra Irán.

Consultado sobre el mensaje de su vicepresidente, Trump no esquivó la pregunta. "Creo que es mayormente cierto porque subió un poco el precio de la gasolina a corto plazo", afirmó.

El presidente precisó que no fue el conflicto en sí lo que generó rechazo entre los votantes. Según su análisis, fue el efecto inmediato en los precios de los combustibles lo que realmente afectó el ánimo del electorado.

El mensaje que desafió a Trump desde adentro del Gobierno

En su publicación, Vance había sido contundente y directo. "La razón real por la que perdimos es obvia para casi todos", señaló el vicepresidente, apuntando sin rodeos a la guerra en Irán como causa de las pérdidas del Partido Republicano.

Pero fue más allá. Vance lanzó un desafío explícito a quienes respaldaron la intervención militar, incluido su propio jefe. "Si quieren argumentar que valió la pena, que perder el Senado por los próximos seis años valió la pena, entonces háganlo", escribió.

El vicepresidente planteó la cuestión en términos crudos. "Argumenten que fue un costo que valía la pena pagar. De acuerdo o en desacuerdo, eso al menos es honesto", agregó.

El mensaje de Vance expuso una grieta interna en el liderazgo republicano. La crítica pública de un vicepresidente a la decisión estratégica de su presidente es inusual en la política estadounidense.

La respuesta de Trump: sin arrepentimientos y sin cambios

Trump recogió el guante planteado por Vance. Al ser consultado de manera directa sobre si la guerra valió la pena, el presidente no titubeó: "Sí lo creo. Sí", respondió.

"O sea, bueno, no tienes otra opción", agregó el mandatario, justificando la intervención como una decisión inevitable desde el punto de vista estratégico.

Trump fue más allá y aseguró que repetiría exactamente la misma decisión. "Al mismo tiempo, si tuviera que volver a hacerlo, tendría que volver a hacerlo porque a largo plazo es la única respuesta", sostuvo.

La explicación del presidente se centró en un objetivo estratégico que considera innegociable: "No se le puede permitir a Irán tener un arma nuclear", afirmó Trump, defendiendo la decisión tomada pese a su costo político inmediato.

La guerra entre Estados Unidos e Irán, según el planteo del mandatario, respondió a una prioridad de seguridad nacional que supera cualquier consideración electoral.

Trump reconoció el impacto económico que tuvo la intervención militar en los precios de los combustibles durante la campaña. Pero sostuvo que ese costo temporal no puede compararse con el riesgo de que Teherán desarrolle capacidad nuclear.

La campaña que no logró trasladar entusiasmo en votos

Trump también fue consultado sobre si tenía arrepentimientos respecto a cómo cerró la campaña por las elecciones legislativas. Su respuesta fue negativa: "Si yo hubiera estado en la boleta, habríamos ganado", afirmó.

El presidente explicó que el problema no estuvo en su estrategia personal. Según su análisis, la dificultad fue trasladar el entusiasmo generado en sus actos hacia los candidatos republicanos que sí figuraban en las boletas.

"Esa fue un amor tremendo, fue bastante increíble", dijo Trump sobre la recepción en sus mítines. Sin embargo, reconoció que ese respaldo no se tradujo en votos para el resto del partido.

Trump defendió además su decisión de dar un discurso en el estanque reflectante del Lincoln Memorial la víspera de las elecciones. Muchos interpretaron ese acto como un cierre de campaña desconectado de las preocupaciones del electorado.

El mandatario sostuvo que no estaba pensado como un discurso electoral, sino como una suerte de "corte de cinta" inaugural. La explicación no convenció a varios analistas republicanos.

Qué relación tendrá Trump con el Congreso demócrata

Sobre su futura relación con el Congreso, ahora bajo control demócrata tras las elecciones, Trump se mostró ambiguo. "Probablemente me lleve bien con los demócratas a menos que quieran ser destructivos", señaló.

El presidente remarcó que cuenta con "el poder de veto", dejando claro que tiene herramientas para bloquear cualquier iniciativa legislativa que no le convenga.

Trump había repetido un mensaje similar la noche anterior en una entrevista con The Times. Allí dijo esperar poder trabajar con los demócratas en temas de interés común.

Sin embargo, poco después publicó en redes sociales una imagen con la palabra "VETO". El gesto contrastó con el tono conciliador de sus declaraciones públicas y dejó dudas sobre su verdadera disposición al diálogo.

La tensión entre el discurso conciliador y las amenazas de veto refleja la posición compleja de Trump. Debe lidiar con un Congreso hostil durante los próximos seis años, según admitió el propio Vance.