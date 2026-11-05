Advertencia por la venta libre de remedios: ¿puede generar otro caso como el fentanilo?

El gremio de Farmacéuticos y Bioquímicos cargó contra Sturzenegger y reclamó que se recupere la ANMAT para "volver a tener medicamentos seguros"

El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB) volvió a apuntar contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en esta oportunidad por el caso de fentanilo adulterado, donde la justicia admitió que "aún no es definitivo el número de víctimas fatales".

La organización gremial reiteró su rechazo al plan de desregulaciones de medicamentos, ya que "vender remedios en cualquier comercio sin ningún tipo de control, permite que situaciones lamentables como la del fentanilo se puedan repetir", agregando que "son varias las razones por las cuales no puede darse un número definitivo de víctimas".

Por qué nunca se sabrá el número real de víctimas del fentanilo adulterado

El secretario General del gremio, Marcelo Peretta, denunció que "no se retiraron la totalidad de los lotes denunciados y es que estos medicamentos no se vendían solamente en el circuito 'regular' con factura, remitos y cierta trazabilidad, sino también sin regularidad", subrayando que "quienes advirtieron tener en sus centros de salud esos lotes denunciados probablemente no los usaron más, pero difícilmente los van a devolver o vayan a reconocer que los tienen".

Afirmó que "por eso nunca vamos a saber el número de víctimas" y planteó que "muchos otros pacientes no recurrieron a la Justicia para saber si la causa de muerte se debió a este fentanilo contaminado o a otra razón".

El dirigente sostuvo que "desde la organización exhortamos a la gente a hacer las denuncias e insistimos en la necesidad de procedimientos de venta legal, controlada y facturada y terminar con el disparate de Sturzenegger de la desregulación que pretende poner este y otros tantos medicamentos en Mercado Libre".

Planteó que "este hecho prueba que es un disparate el proyecto de Sturzenegger de vender medicamentos en cualquier lado", exhortó a "recuperar la ANMAT que hoy está muerta técnicamente después del encarcelamiento y procesamiento de las ex directivas por sus vínculos con los laboratorios" y advirtió que "va llevar años recuperar la ANMAT y así tal vez volvamos a tener medicamentos seguros".

La Justicia le dio la razón al sindicato farmacéutico contra Sturzenegger

Peretta recordó que "la Procuración General de la Nación ya declaró inadmisible la flexibilización de la dirección técnica farmacéutica" y apuntó que el fallo fue producto de una demanda impulsada y presentada por el gremio. Según el expediente CNT 59/2024/CS1, denominado "Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos SAFYB c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ acción de amparo", la Procuración General de la Nación dispuso que corresponde declarar formalmente inadmisible el recurso extraordinario presentado por el Estado Nacional contra la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que había suspendido la aplicación de los artículos 319, 320 y 321 del DNU 70/2023.

Con ese fallo, se debe mantener la exigencia de un director técnico farmacéutico en las farmacias, droguerías y herboristerías; la exclusividad de un profesional farmacéutico como director técnico de cada farmacia; y la obligación de contar con dirección técnica farmacéutica en las droguerías y herboristerías.

El decreto impulsado por Sturzenegger y el Ejecutivo había modificado la Ley 17.565 para permitir, entre otras cuestiones: