La Justicia federal activó el protocolo de emergencia y realizó dos detenciones clave a horas del inicio del operativo especial en la ciudad

En la antesala de la llegada del papa León XIV a la Argentina, las fuerzas de seguridad detuvieron a dos personas por distintos hechos vinculados con la protección del pontífice. Uno de los sospechosos fue arrestado por presuntas amenazas de muerte contra el Papa, mientras que otro fue interceptado este domingo en Palermo cuando intentaba ingresar a una zona restringida con documentación falsa y haciéndose pasar por bombero voluntario.

Los procedimientos se conocieron entre el sábado y este domingo, en medio del amplio despliegue organizado para recibir al líder de la Iglesia católica, cuyo arribo a Buenos Aires está previsto para las 16.30. La visita contempla distintas actividades y concentraciones de fieles, por lo que las autoridades establecieron perímetros especiales, controles de circulación y un esquema de custodia con participación de fuerzas federales y porteñas.

El primer caso fue informado por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que comunicó la detención de una persona acusada de haber realizado amenazas de muerte contra León XIV. Según el organismo, el procedimiento se concretó en menos de 24 horas desde que se obtuvo información sobre el hecho y fue ordenado por la Justicia federal de Campana.

La causa está a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, conducido por Adrián González Charvay. La SIDE difundió el resultado del operativo a través de una publicación en su cuenta oficial, un día antes del arribo del pontífice al país.

En tanto, este domingo, alrededor de las 11.30, efectivos de la Policía de la Ciudad detuvieron a un hombre de 27 años que circulaba en una motocicleta Kawasaki y habría intentado ingresar al perímetro de seguridad montado en Palermo para las actividades del Papa. El sospechoso presentó una autorización apócrifa, documentación falsa y distintos elementos que utilizó para justificar su presencia en el sector restringido.

Se trata de dos investigaciones diferentes, que tramitan ante juzgados federales distintos y que tienen como objeto esclarecer hechos también distintos: por un lado, las amenazas contra el pontífice y, por otro, la presunta falsificación de documentación para atravesar los controles de seguridad.

Cómo fue la detención del hombre que se hizo pasar por bombero

El segundo procedimiento tuvo lugar en el cruce de la calle John F. Kennedy y la avenida del Libertador, en las inmediaciones de la Embajada de los Estados Unidos y del escenario central preparado para recibir al pontífice.

Según fuentes del caso, el hombre fue interceptado durante un control de identificación mientras circulaba en una motocicleta Kawasaki. Cuando los efectivos le solicitaron la documentación, aseguró que era bombero voluntario de Vuelta de Rocha y presentó credenciales que resultaron ser apócrifas.

Además, exhibió una autorización falsa para circular por el sector de acceso restringido, donde se encuentra montada parte de la infraestructura destinada a las actividades oficiales de León XIV. La motocicleta también presentaba particularidades: su patente simulaba corresponder a un vehículo oficial y el conductor llevaba cuatro equipos de comunicación.

Otras fuentes consultadas por LA NACION señalaron que, durante el procedimiento, el sospechoso también habría intentado justificar su presencia en el lugar diciendo que era periodista. Sin embargo, los elementos presentados no permitieron acreditar que contara con autorización para circular por esa zona.

La investigación quedó en manos del Juzgado Federal N° 1, a cargo de María Servini, que dispuso la detención del hombre en calidad de incomunicado por los presuntos delitos de falsificación de documento público e intimidación pública. También ordenó el secuestro de la motocicleta para avanzar con las medidas correspondientes.

La intervención judicial deberá establecer el origen de la documentación presentada, las circunstancias en las que fue confeccionada y cuál era el objetivo del hombre al intentar acceder al perímetro restringido. También será materia de investigación la utilización de una patente que simulaba identificar a un vehículo oficial y la presencia de los cuatro equipos de comunicación.

El caso adquirió relevancia por el lugar en el que se produjo: uno de los sectores especialmente preparados para recibir al Papa y en el que se concentran controles de acceso y tareas de custodia.

La SIDE informó la detención de una persona por amenazas de muerte

El otro procedimiento se conoció el sábado, cuando la Secretaría de Inteligencia de Estado comunicó que una persona había sido detenida por presuntas amenazas de muerte contra León XIV.

De acuerdo con la información difundida por el organismo, la detención se concretó en menos de 24 horas desde que se obtuvo información sobre las amenazas. La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.

La causa quedó bajo la órbita de ese tribunal, que deberá determinar las circunstancias en las que se produjeron las amenazas y la eventual responsabilidad de la persona detenida.

La SIDE no difundió mayores precisiones sobre la identidad del sospechoso ni sobre el contenido específico de las amenazas. Tampoco se informaron detalles adicionales sobre las medidas de prueba realizadas durante el procedimiento.

La comunicación oficial se produjo en la víspera de la llegada del pontífice y se sumó a los controles preventivos establecidos para las actividades previstas en Buenos Aires.

Más de 19.000 efectivos en el operativo por la visita de León XIV

Los dos procedimientos se produjeron en el marco de un amplio despliegue de seguridad organizado para la visita de León XIV a la Argentina. El dispositivo contempla la participación de más de 19.000 efectivos entre policías, personal médico y agentes de tránsito, en un esquema coordinado entre el Gobierno de la Ciudad y el Ministerio de Seguridad de la Nación.

La planificación contempla tres anillos concéntricos de seguridad, con diferentes responsabilidades según la cercanía con el pontífice y las tareas asignadas a cada organismo.

El primer anillo estará destinado a la custodia directa e inmediata del Papa. Allí participarán integrantes de la Guardia Suiza, la Gendarmería Vaticana y personal de Asuntos Internacionales de la Policía Federal

y personal de Asuntos Internacionales de la Policía Federal El segundo cordón estará integrado por fuerzas federales, entre ellas la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval. Su función será reforzar la protección en los sectores próximos al dispositivo de custodia directa

El tercer anillo quedará bajo responsabilidad de las fuerzas porteñas, con un despliegue informado de 16.680 efectivos. Dentro de ese número se prevé la participación de más de 15.000 policías destinados al patrullaje urbano, 700 cadetes y 450 agentes de prevención

El esquema también contempla la intervención de personal médico y de tránsito, debido a la cantidad de personas que se espera que concurran a los distintos puntos de encuentro. La organización requiere coordinar la circulación vehicular, los accesos peatonales y las restricciones establecidas en las inmediaciones de los lugares donde se desarrollarán los actos.

En particular, el sector de Palermo concentra parte de la infraestructura preparada para recibir al pontífice, con un escenario central y espacios destinados a las actividades programadas. Por ese motivo, los controles de identificación y las autorizaciones especiales forman parte del dispositivo para impedir el ingreso de personas o vehículos que no estén habilitados.

La detención del hombre que intentó ingresar con documentación falsa se produjo precisamente en uno de esos puntos de control. En paralelo, la investigación por las amenazas de muerte quedó bajo intervención de la Justicia federal de Campana.