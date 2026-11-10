Quien es la dirigente que llevó el reclamo laboral y sindical al Papa

El encuentro del Papa con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) dejó mucha tela para cortar, teniendo en cuenta las expectativas puestas por las centrales obreras sobre la postura de León XIV frente al modelo económico del gobierno de Javier Milei, con el que tienen un fuerte enfrentamiento y hasta prevén profundizar el plan de lucha para la primera semana de diciembre.

Sin embargo, ninguno de los máximos referentes sindicales fueron los que expusieron su postura, dejando los reclamos en nuevos actores, como la delegada Sabrina Soledad Sapone, quien cuestionó que el empleo sea considerado un gasto o una pérdida y recordó que detrás de cada puesto hay personas y familias.

Sapone desarrolló su exposición apuntando: "Vengo a dar testimonio como trabajadora y delegada sindical, rol que asumo con compromiso social y vocación política", y planteó que su experiencia junto a otros trabajadores le permitió comprender que la representación gremial "no es un cargo, sino un camino de escucha, empatía y abrazo a la persona que está detrás de cada puesto de trabajo".

Alertó sobre la inteligencia artificial

Afirmó además que, en un contexto de incertidumbre y transformaciones, la tarea sindical implica defender el sustento y los derechos de las familias, además de construir respuestas para que nadie quede solo frente a las injusticias.

Asimismo, expresó su preocupación por el avance de la inteligencia artificial sin garantías para la dignidad humana, subrayando que "se levantan las banderas de la inteligencia artificial sin custodia de la dignidad humana, exiliando a las personas de la vida laboral y alejándolas del bien común".

Sapone es abogada delegada sindical de la Asociación de Empleados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AEFIP, hoy ARCA) de Avellaneda, organización que a nivel nacional conduce Pablo Flores.

"No vivimos para trabajar, sino para vivir dignamente"

En su alocución frente al Sumo Pontífice, convocó a recuperar el sentido de la organización gremial y manifestó: "Volvamos hoy al origen de la palabra sindicato, aquel que hace justicia en conjunto", afirmando que "no vivimos para trabajar, sino que trabajamos para vivir dignamente".

Por último, reconoció a la Iglesia como una referencia de acompañamiento para los sectores vulnerables y puso en manos del Pontífice la esperanza de los trabajadores argentinos, afirmando que "le pedimos una palabra que nos ilumine y guíe para recuperar la dignidad sagrada del trabajo y reavivar el fuego interno como fuente de vida y esperanza".

Las dos CTA (de los Trabajadores y Autónoma) participaron del encuentro con sus respectivas conducciones a pleno, en tanto que la Confederación General del Trabajo (CGT) dijo presente con los integrantes de su triunvirato -Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello- y referentes como Gerardo Martínez (Construcción, UOCRA), Armando Cavalieri (Empleados de Comercio), Víctor Santa María (Encargados de Edificios), Sergio Palazzo (Bancarios), Luis Barrionuevo (Gastronómicos), Julio Estévez (h) (Jerárquicos de ARCA) y Omar "Caballo" Suárez, ex dirigente de los obreros marítimos (SOMU), entre otros.

La CGT recordó a León XIII y al Papa Francisco

En el día de la llegada del Papa, la central obrera recordó el legado de León XIII y su encíclica Rerum Novarum, publicada en 1891, que sentó las bases de la doctrina social de la Iglesia y reconoció la importancia de la organización de los trabajadores. "Hoy llega el Papa que eligió su mismo nombre, en una tierra donde esa semilla se convirtió en historia de lucha, de fábricas y de barrios de trabajadores".

También destacó la relación que mantuvo el papa Francisco con el sindicalismo argentino, señalando que "Francisco caminó junto al movimiento obrero y reivindicó a los sindicatos como trinchera de las y los trabajadores", destacando que León XIV continúa ese legado y refuerza un mensaje central: "La dignidad de las y los trabajadores no puede quedar subordinada a los intereses económicos".

Por último, la CGT aprovechó la visita del Sumo Pontífice para convocar a la unidad y organización del movimiento obrero en el actual contexto económico y laboral, expresando "que su visita nos encuentre unidos, organizados y con la fortaleza que demandan estos tiempos".