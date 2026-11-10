El Comité de DD.HH. cerró sus sesiones sin tratar el reclamo contra la condena en la causa Vialidad. La defensa espera una respuesta anticipada

El pedido de Cristina Kirchner para recuperar sus derechos políticos y volver a competir en elecciones quedó sin una respuesta inmediata de Naciones Unidas. El Comité de Derechos Humanos de la ONU cerró su calendario ordinario de sesiones sin tratar la presentación de la defensa de la expresidenta, que busca revisar la condena en la causa Vialidad y suspender la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El organismo tiene previsto volver a reunirse en marzo de 2027. Sin embargo, los abogados de la exmandataria confían en que las tres medidas cautelares incluidas en el planteo puedan recibir una respuesta antes de esa fecha.

La presentación internacional representa una de las principales apuestas judiciales de Cristina Kirchner para intentar revertir las consecuencias políticas de su condena y mantener abierta la posibilidad de presentarse en las próximas elecciones presidenciales.

La sentencia en la causa Vialidad quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la pena de seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Actualmente, la expresidenta cumple la condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

Además, la Cámara Nacional Electoral dispuso su exclusión del padrón para las elecciones legislativas de octubre de 2025. A ese escenario se suman los procesos judiciales vinculados con las causas Cuadernos y Hotesur-Los Sauces.

Qué le pidió Cristina Kirchner a la ONU

El reclamo ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas fue presentado por los abogados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego Borrego. En el escrito, la defensa denunció presuntas violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sostuvo que se agotaron las instancias judiciales disponibles en la Argentina y solicitó la intervención urgente del organismo.

El planteo se concentra en tres ejes: el derecho a votar y ser elegida, las garantías de un juicio justo y la posibilidad de contar con una revisión amplia de la condena.

En relación con los derechos políticos, los abogados sostienen que el proceso penal tuvo como finalidad última la "proscripción electoral de la expresidenta para impedir futuras candidaturas electorales". También consideran que la inhabilitación perpetua constituye una restricción ilegítima y desproporcionada.

Por ese motivo, solicitan que el Comité intervenga para suspender esa sanción. Según la defensa, la condena no solamente afecta el derecho de Cristina Kirchner a participar en elecciones, sino también el de los ciudadanos a elegirla.

El segundo eje cuestiona el desarrollo del juicio. Los abogados afirman que los tribunales le atribuyeron responsabilidad penal por "actos de gestión administrativa que no le correspondían en el marco constitucional", lo que, según su interpretación, perjudicó su derecho a una defensa adecuada.

También denuncian una presunta violación de la garantía del juez natural, posibles maniobras de asignación irregular de expedientes —conocidas como forum shopping— y supuestos vínculos personales entre jueces, fiscales y dirigentes políticos opositores que, de acuerdo con el planteo, habrían afectado la imparcialidad del tribunal.

El tercer cuestionamiento apunta al derecho a una revisión amplia de la sentencia. La defensa sostiene que la Cámara Federal de Casación Penal no examinó de manera efectiva los argumentos presentados durante el proceso.

Además, cuestiona que la Corte Suprema resolviera con una integración de tres ministros y que un magistrado recusado participara en la resolución de su propia recusación.

Para los abogados de la expresidenta, la vía judicial quedó agotada el 10 de junio de 2025, cuando el máximo tribunal confirmó la condena. Esa decisión, sostienen, habilitó la presentación ante el organismo internacional.

Qué puede resolver la ONU sobre la condena de Cristina Kirchner

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas está integrado por expertos independientes y tiene como función supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo ratificaron.

Sin embargo, no funciona como una instancia de apelación de los fallos judiciales argentinos. Es decir, no puede anular directamente una condena ni modificar por sí mismo una sentencia de la Corte Suprema.

El procedimiento contempla que el reclamo sea trasladado al Estado denunciado para que presente sus observaciones sobre la admisibilidad y el fondo de la presentación. Luego, la defensa tiene la posibilidad de responder.

El volumen de casos pendientes del organismo hace que las decisiones sobre estas cuestiones puedan demorar varios años. Por eso, una resolución definitiva sobre el planteo de Cristina Kirchner no aparece como inminente.

La presentación, de todos modos, incluye tres pedidos cautelares sobre los que la defensa espera una definición anticipada:

Suspender la inhabilitación perpetua: el objetivo central es recuperar la posibilidad de competir en elecciones y ejercer cargos públicos.

Flexibilizar las condiciones de la prisión domiciliaria: los abogados también cuestionan las restricciones que debe cumplir la expresidenta durante el arresto domiciliario.

Normalizar la integración de la Corte Suprema: el planteo incluye un pedido relacionado con la composición del máximo tribunal, que actualmente funciona con tres miembros.

Una eventual respuesta favorable del Comité a esas medidas no modificaría automáticamente la situación judicial de la expresidenta. El alcance de sus pronunciamientos y sus efectos dentro del ordenamiento jurídico argentino son cuestiones que también involucran una discusión legal.

En el ámbito judicial argentino, fuentes citadas por Clarín sostuvieron que la inhabilitación constituye una "consecuencia directa del delito cometido y corroborado por todas las instancias judiciales". También señalaron que la defensa no apeló específicamente esa sanción durante las distintas etapas de revisión.

La campaña internacional para reclamar por Cristina Kirchner

Mientras espera una respuesta de Naciones Unidas, el kirchnerismo también despliega una estrategia internacional para cuestionar la condena de la expresidenta.

Una delegación del Comité Internacional Cristina Libre viajó a Estados Unidos para presentar sus argumentos sobre el proceso judicial en Washington y Nueva York.

La comitiva está integrada por el diputado nacional y excanciller Jorge Taiana, la diputada y dirigente sindical Vanesa Siley, el legislador del Parlasur Franco Metaza y la economista Delfina Rossi.

"Llevamos al mundo la denuncia por la proscripción de Cristina: una inhabilitación perpetua que los precedentes internacionales rechazan, porque lo que está en juego es el derecho a elegir y ser elegido", afirmó Siley desde Washington.

La delegación sostiene que la próxima elección presidencial podría desarrollarse sin la participación de una de las principales figuras de la oposición y advierte sobre un supuesto debilitamiento del sistema democrático.

En paralelo, Cristina Kirchner mantiene abierta la posibilidad de regresar a la competencia electoral si consigue revertir la inhabilitación.

En una entrevista con The Washington Post, la expresidenta dejó en claro que no descarta una candidatura en 2027. "Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?", respondió al ser consultada sobre esa posibilidad.

Por ahora, la falta de tratamiento de su presentación en la ONU prolonga la incertidumbre. La próxima instancia ordinaria del Comité será en marzo de 2027, aunque la defensa todavía apuesta a conseguir antes una respuesta sobre las medidas cautelares que considera centrales para su futuro político.