En una entrevista con The Washington Post, la expresidenta cuestionó su condena, habló de Lula y anticipó un revés republicano en Estados Unidos

Además, criticó la gestión de Milei, la derrota peronista y predijo el fracaso electoral de Trump en EEUU.

Impugna su condena por corrupción ante la ONU, alegando motivación política y comparando su caso con el de Lula.

Cristina Kirchner no descarta una candidatura presidencial en 2027, condicionada a la recuperación de sus derechos políticos.

La posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner vuelva a disputar la Presidencia en 2027 quedó planteada en una entrevista con el diario estadounidense The Washington Post. La exmandataria no descartó esa alternativa, aunque la condicionó a recuperar sus derechos políticos. "Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?", contestó cuando le preguntaron por una eventual candidatura frente a un nuevo intento de reelección de Javier Milei.

El reclamo por su situación judicial ocupa un lugar central en esa perspectiva. Kirchner cumple seis años de arresto domiciliario en su departamento de Buenos Aires, una vivienda de 200 metros cuadrados, y tiene una inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. La conversación con el periódico fue su primera entrevista con un medio internacional desde la condena por corrupción.

La expresidenta busca que su caso sea revisado fuera de la Justicia argentina. Junto con su abogado, Rafael Valim, presentó un planteo ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La presentación sostiene que durante el proceso no se respetaron las garantías judiciales. Valim, quien fue asesor de Luiz Inácio Lula da Silva, explicó que el objetivo prioritario es que Kirchner recupere la posibilidad de ejercer cargos públicos.

El abogado también advirtió sobre la reacción que podría generar una respuesta negativa del Estado argentino al planteo: "Si Argentina no cumple, preveo una movilización social irresistible por parte del pueblo argentino", sostuvo.

Cristina Kirchner cuestionó a la Justicia y comparó su condena con el caso de Lula

A sus 73 años, Kirchner volvió a negar las acusaciones que derivaron en su condena. Afirmó que el proceso tuvo motivaciones políticas y cuestionó el funcionamiento de la Justicia argentina. Para defender su inocencia, sostuvo: "Dime dónde puse el dinero. Porque, sinceramente, si lo hubiera robado, no estaría en la cárcel. Sería libre, porque habría podido comprar al sistema judicial argentino, que es corrupto".

En la entrevista también recurrió a la experiencia de Lula para hablar de su situación personal. El actual presidente brasileño, aliado político de la exmandataria, estuvo 580 días preso antes de que sus condenas fueran anuladas. Más tarde logró regresar al máximo cargo ejecutivo de Brasil.

Kirchner recordó una conversación con él durante aquel período y reprodujo el consejo que recibió: "Me dijo: 'Haz ejercicio y no te deprimas'".

El pronóstico sobre Trump y el escenario electoral argentino

La política de Estados Unidos fue otro de los ejes de la charla. Kirchner anticipó que Donald Trump y los republicanos perderán las elecciones legislativas de mitad de mandato previstas para el martes. También expresó su deseo de que el electorado estadounidense impulse una corriente progresista.

En ese marco, cuestionó el respaldo que, a su entender, el presidente estadounidense brindó a gobiernos de derecha en América Latina: "Paradójicamente, el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina perderá las elecciones en su propio país", afirmó.

En cuanto a la disputa política local, la expresidenta señaló que la oposición todavía no consiguió cerrar filas detrás de un candidato. La eventual candidatura de Milei para buscar otro mandato en 2027 aparece, así, como parte del escenario electoral al que hizo referencia cuando dejó abierta la posibilidad de competir nuevamente.

Kirchner también cuestionó la situación económica y social durante el gobierno de Milei. Según planteó, una parte de la población no percibe mejoras en sus condiciones de vida y enfrenta dificultades para llegar a fin de mes. "Pero ahora muchos argentinos están frustrados porque sus vidas no han mejorado, su dinero no les alcanza hasta fin de mes y ven un gobierno que no solo no hace nada por los pobres, sino que los ataca activamente", expresó ante el diario.

El pronóstico de Kirchner contrasta con la posición que había expresado Milei en Washington durante octubre. Allí, el Presidente manifestó su respaldo a Trump y sostuvo que era importante que el mandatario estadounidense "salga fortalecido en las elecciones de noviembre".

La responsabilidad del peronismo en la derrota de 2023

Kirchner también hizo una evaluación crítica del desempeño del oficialismo peronista antes de la llegada de Milei al Gobierno. Reconoció que ese espacio contribuyó a su propia derrota electoral en 2023, cuando Alberto Fernández todavía estaba al frente del Ejecutivo y la inflación anual alcanzó el 211%.

Al referirse a las causas de aquel resultado, la expresidenta apuntó a un deterioro en la relación con el trabajo y resumió su diagnóstico con una frase: "Se produjo un colapso en la cultura laboral", dijo.