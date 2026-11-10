Inspirada por el discurso del papa Francisco, la CGT pide negociación entre sindicatos, empresarios y Estado para garantizar derechos laborales

La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su respaldo al mensaje del papa León XIV sobre el mundo del trabajo y la justicia social, durante su visita a la Argentina, y aprovechó la ocasión para reafirmar sus principales reclamos laborales y económicos. En un documento institucional difundido este martes 10 de noviembre, la central obrera destacó las coincidencias entre las palabras del Pontífice, el pensamiento de su antecesor Francisco y los principios históricos del movimiento obrero organizado.

Bajo el título "El mensaje de León XIV y el legado de Francisco: la cultura del encuentro, del trabajo, de la dignidad humana y de la justicia social", la CGT presentó una serie de definiciones sobre el papel del trabajo en la sociedad, la representación sindical, la negociación colectiva y las responsabilidades del Estado.

El pronunciamiento llegó después de la exposición que León XIV realizó el lunes en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde advirtió sobre el impacto del desempleo y sostuvo que la economía debe estar al servicio de las personas. En esa intervención, el Papa también reivindicó el papel de los sindicatos y los movimientos sociales, en continuidad con algunas de las principales definiciones de Francisco.

Una numerosa comitiva sindical participó del encuentro en la universidad. A partir de ese mensaje, la CGT planteó que existe una coincidencia entre la doctrina social de la Iglesia y las reivindicaciones históricas del sindicalismo argentino.

Qué dijo la CGT sobre el trabajo y la justicia social

Uno de los principales ejes del documento es la consideración del trabajo como fundamento de la dignidad humana. La central sindical retomó una de las definiciones centrales del mensaje papal: "La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía".

En esa línea, sostuvo que la degradación de las condiciones laborales también implica un deterioro de la dignidad de los trabajadores. Además, señaló que la paz social no se construye mediante el silenciamiento de los conflictos, sino a través de mecanismos institucionales que permitan resolverlos.

El texto también reivindicó las conquistas laborales históricas, entre ellas el derecho a la organización sindical, la negociación colectiva, las vacaciones, el descanso, la protección social y el salario digno.

Para la CGT, esos derechos fueron resultado de décadas de organización y de una concepción de la justicia social como principio ordenador de la comunidad. En ese sentido, recuperó otra de las definiciones incluidas en el documento: "El trabajo, por lo tanto, no es un instrumento de conflicto, sino que contribuye a construir la realidad social mediante la aportación de todos".

La defensa de esos principios también constituye una posición política de la central obrera frente al debate económico y laboral que atraviesa la Argentina.

El rol de los sindicatos y la defensa de la negociación colectiva

Otro de los puntos centrales del pronunciamiento fue la reivindicación de las organizaciones sindicales como instituciones necesarias para la democracia y la protección de los trabajadores.

La CGT definió al sindicalismo como una forma de solidaridad organizada y representación colectiva frente a las desigualdades. También sostuvo que los trabajadores deben tener participación en las decisiones que afectan sus condiciones laborales y su futuro.

En respaldo de esa posición, el documento recuperó palabras atribuidas al pensamiento de León XIV sobre la función de los gremios. Allí se señala que los sindicatos tienen una misión específica como instrumentos de solidaridad y cohesión, además de actuar como canales de colaboración entre trabajadores y empresas.

La central obrera también puso el foco en la negociación colectiva, a la que definió como una de las instituciones fundamentales de las relaciones laborales argentinas.

"El diálogo social solo puede ser verdadero y efectivo cuando las partes, preservando sus intereses, son capaces de promover acuerdos", sostuvo el texto.

De esta manera, la CGT volvió a colocar la negociación entre sindicatos y empleadores en el centro de su planteo sobre el funcionamiento del sistema laboral.

La advertencia de la CGT sobre la inteligencia artificial y el futuro del empleo

El documento también incorporó un apartado sobre las transformaciones tecnológicas y su impacto en el mundo del trabajo.

La central sindical reconoció que los avances tecnológicos están modificando los procesos productivos y las formas de empleo, pero advirtió sobre la necesidad de analizar sus consecuencias y las responsabilidades de quienes deciden cómo implementar esas herramientas.

En particular, mencionó el desarrollo de la inteligencia artificial y reclamó que los trabajadores y sus organizaciones puedan intervenir en las decisiones vinculadas con su incorporación.

El planteo apunta a que la transformación tecnológica no quede exclusivamente en manos de las empresas, sino que contemple la participación de los sectores laborales involucrados.

Qué le reclama la CGT al Estado

Otro de los ejes del pronunciamiento fue el papel del Estado en la promoción del empleo, la inclusión social y la protección de los derechos laborales.

La central sindical sostuvo que las autoridades públicas tienen responsabilidades indelegables en la regulación de las relaciones económicas, la promoción del desarrollo y la garantía de condiciones de igualdad.

En ese marco, retomó una definición del documento vinculada con la necesidad de políticas públicas estables que favorezcan el pleno empleo y la inclusión social.

La posición también expresa una diferencia con las propuestas que plantean reducir la intervención estatal en materia económica y laboral. Para la CGT, el Estado debe cumplir un papel activo en la protección de los trabajadores y en la orientación del desarrollo productivo.

La propuesta de la CGT: una mesa de diálogo con empresarios y el Gobierno

Más allá de las definiciones doctrinarias, el documento incluyó una propuesta concreta para la Argentina: la conformación de una mesa de diálogo con representantes de los trabajadores, el capital inversor y los distintos estamentos del Estado.

La iniciativa, según explicó la central obrera, apunta a diseñar políticas estratégicas que permitan vincular el crecimiento económico con la producción, el empleo y la mejora de las condiciones de vida.

Entre los objetivos que enumeró figuran:

Recuperar un modelo de desarrollo basado en la producción, el trabajo y la justicia social

Generar empleo registrado y de calidad

Recuperar el poder adquisitivo de los salarios

Fortalecer el entramado productivo

Promover la industria, la construcción, los servicios y las economías regionales

Impulsar el desarrollo científico y tecnológico

Capacitar a los trabajadores frente a las nuevas demandas productivas

Garantizar que el crecimiento económico se traduzca en una mejora concreta de la calidad de vida de las personas y las familias

En uno de los pasajes más políticos del documento, la CGT advirtió que el crecimiento económico no necesariamente implica una mejora en la distribución del ingreso o en las condiciones laborales.

"Un país puede producir más y, sin embargo, distribuir peor. Puede crecer y aumentar la desigualdad. Puede incorporar tecnología y destruir puestos de trabajo sin generar alternativas", señaló.

La definición sintetiza la posición sindical frente a los indicadores macroeconómicos y la necesidad de que la recuperación de la actividad tenga un correlato en los ingresos y el empleo.

El legado de Francisco y las consignas históricas del movimiento obrero

En el tramo final, la CGT vinculó el mensaje de León XIV con la tradición del movimiento obrero argentino y con las definiciones sociales del papa Francisco.

El documento recuperó el concepto de solidaridad como herramienta para enfrentar una economía globalizada que, según planteó, puede profundizar la exclusión y la desigualdad.

También mencionó a los movimientos populares, la economía popular y los trabajadores informales, entre ellos cartoneros, campesinos y artesanos, como sectores que reclaman inclusión social.

En ese contexto, retomó la consigna de las tres "T": "Tierra, Techo y Trabajo", vinculada históricamente con los movimientos populares y con los planteos de Francisco. La CGT relacionó ese reclamo con su propia consigna histórica de "Paz, Pan y Trabajo", asociada a las movilizaciones sindicales encabezadas por Saúl Ubaldini.

El pronunciamiento concluyó con tres objetivos que sintetizan la posición de la central obrera: que el trabajo vuelva a ser el camino de la dignidad, que la justicia social recupere su lugar como horizonte del desarrollo y que el diálogo institucional se convierta en una práctica efectiva.

Así, a partir de las palabras del Papa, la CGT aprovechó su visita para reafirmar su identidad sindical y poner sobre la mesa una agenda que incluye la recuperación salarial, la generación de empleo formal, la defensa de los derechos laborales y la participación de los trabajadores en las transformaciones productivas.