En Casa Rosada señalan que el Presidente pidió no politizar la visita del Papa, pero reconocen que sus definiciones impactan en el discurso libertario

Las palabras del papa León XIV incomodaron visiblemente al gobierno de Javier Milei, que intentó explicarlas y justificarlas luego de los discursos y homilías de este lunes en la misa en el Monumento de los Españoles, ante personas con discapacidad en el Pequeño Cottolengo de Don Orione y ante el mundo del trabajo, empresario y organizaciones sociales en la Universidad Católica Argentina. "El mensaje es para todos y para Milei también", admitieron cerca del presidente Milei ante la consulta de iProfesional.

En este contexto, el kirchnerismo y el peronismo encontraron en las palabras del Pontífice una oportunidad política que, según reconocen en el Gobierno, tienen derecho a aprovechar. "El Papa habló de la Doctrina Social de la Iglesia, que es lo que él abraza y sabíamos que sería así", aseguraron desde la Casa Rosada, anticipando que el contenido de las homilías iba a generar tensión con el discurso libertario oficial.

El Gobierno atraviesa con una mezcla de incomodidad, resignación y cautela política la visita del papa León XIV a la Argentina. En la Casa Rosada advierten que buena parte de las interpretaciones públicas de sus discursos terminan convirtiéndose en mensajes dirigidos directamente a Javier Milei, aunque insisten en que el Pontífice habla para la sociedad en su conjunto.

El pedido de Milei a todos sus ministros fue hacer silencio y no criticar o contradecir al Papa. El canciller Pablo Quirno dijo: "Es un mensaje que nos interpela y le habla a todos y en ese sentido no hay diferencias".

De todos modos, Milei y su equipo están convencidos de que el kirchnerismo o el peronismo iban a aprovechar el contenido de las palabras del Papa para sacar provecho político. Fuentes de la intimidad del Presidente cuentan que Milei despotricó en la intimidad de Olivos con los mensajes del Papa y que serían utilizados por los peronistas para hacer campaña con miras a las elecciones de 2027.

Según trascendió, también estaba furioso con el hecho de que León XIV había saludado a la vicepresidenta Victoria Villarruel al desviarse cuando terminaba el acto del Palacio Libertad el domingo último. Aseguraron que la vicepresidenta se ubicó frente a la escalinata del escenario porque sabía previamente que el Papa la iba a saludar. Algunas versiones indican que la Iglesia había recomendado a León XIV que la saludara, aunque también ceremonial de la Cancillería debió coordinar ese encuentro casi "casual".

Por qué las palabras del Papa generan tensión con Milei

El problema para el oficialismo es que muchas de las palabras elegidas por el Papa entran en tensión con los postulados ideológicos que el Presidente viene defendiendo desde que llegó al poder. Una de esas palabras es "la justicia social", mencionada este martes por León XIV.

"Todos interpretan que el Papa le habla a Milei, pero el mensaje es para todos, incluido Milei", resumió una fuente allegada al Presidente y a Karina Milei. En el entorno presidencial sostienen que las intervenciones de León XIV deben leerse dentro de la tradición de la doctrina social de la Iglesia, de la cual el actual Pontífice se reconoce continuador, con especial referencia a León XIII, autor de la encíclica Rerum Novarum, considerada el documento fundacional del pensamiento social católico moderno.

"Hoy fue la doctrina social de la Iglesia. El Papa León XIV es seguidor de León XIII. Es un discurso que orbita en eso", explicaron cerca del poder. La interpretación oficial busca correr el eje de la confrontación política y presentar las palabras del Pontífice como parte de una prédica universal, antes que como una impugnación específica al programa económico de Milei.

Sin embargo, en la Casa Rosada reconocen que la lectura política resulta inevitable. "Creo que estamos todos viendo los dardos que le tira a Milei, pero creo que es un error pensarlo así. El mensaje es para todos y para Milei también", señaló una fuente oficial. La misma interpretación se extendió a las distintas actividades del Papa: en la celebración religiosa, León XIV habló de la familia; en la Universidad Católica Argentina (UCA), defendió al mundo del trabajo, los empresarios, los sindicatos y las organizaciones sociales.

El Gobierno asegura que la instrucción presidencial fue clara desde el comienzo: evitar que la visita se transforme en una disputa partidaria.

Milei había pedido trabajar con todas las jurisdicciones, mantener una actitud abierta y mostrarse lo más ecuménicos posible. "Lo que pidió el Presidente es no politizar el encuentro. Eso lo dijo desde el día cero", explicaron. También recuerdan que el propio León XIV se presentó como pastor de la Iglesia universal y no como representante de una corriente política o de una iglesia nacional.

Pero hay una dificultad adicional para el oficialismo: el Papa no necesita mencionar a Milei para que sus definiciones tengan una evidente repercusión sobre el debate argentino. Cuando habla de justicia social, dignidad humana, solidaridad, inclusión, derechos laborales y destino universal de los bienes, ingresa en una discusión que el Presidente convirtió en una de las principales trincheras de su batalla cultural en defensa del liberalismo a ultranza.

En el Gobierno tampoco ocultan su resignación frente a la utilización política de la visita por parte de la oposición. "Después el kirchnerismo lo seguirá haciendo. Si al peronismo le sirve y se quiere subir al mensaje del Papa, y al mensaje personal contra Milei, tienen todo el derecho de hacerlo. Es la vida", admitió un funcionario.

La doctrina social, en el centro de la discusión

El discurso pronunciado por León XIV en la UCA fue probablemente el que más incomodidad generó en el universo ideológico libertario. El Pontífice enumeró los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia y los vinculó directamente con los desafíos económicos, laborales y productivos de la Argentina. Habló de dignidad humana, bien común, solidaridad, subsidiariedad y destino universal de los bienes.

No fueron solamente palabras de contenido religioso. El Papa desarrolló una concepción de la economía en la que el capital, el mercado, el Estado, los empresarios y los trabajadores tienen responsabilidades que no pueden reducirse exclusivamente a la búsqueda del beneficio individual.

"Nos encontramos aquí ante el primero y más fundamental de los principios de la doctrina social de la Iglesia: el principio de la dignidad de la persona humana", sostuvo. Y agregó una definición que funcionó como síntesis de toda su intervención: "La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía". Esta frase caló hondo en el presidente Milei en el primer encuentro en el Palacio Libertad el domingo último.

La frase tiene una dimensión filosófica, pero también una traducción política concreta. En un país atravesado por el ajuste fiscal, la caída del consumo, las dificultades del empleo y la reestructuración del aparato productivo, la advertencia papal coloca en el centro de la discusión la relación entre equilibrio económico y costo social.

León XIV también se refirió al desempleo como un drama que excede la pérdida de ingresos. "Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico, es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social", afirmó.

Fue una definición particularmente significativa para una Argentina en la que el Gobierno sostiene que la estabilización macroeconómica constituye la condición necesaria para recuperar el empleo y el crecimiento. El Papa, sin desconocer la importancia del desarrollo económico, introdujo otro criterio para medir sus resultados: la capacidad de generar oportunidades, preservar la dignidad y evitar que determinados sectores queden excluidos.

También habló de la propiedad privada, un principio que la Iglesia reconoce y defiende, aunque aclaró que ese derecho tiene una responsabilidad social. Recordó que la tierra y sus frutos fueron dados para el sustento de toda la humanidad y que los seres humanos no son propietarios absolutos de los recursos, sino custodios de una herencia que debe compartirse con justicia y equidad.

La definición no supone una negación de la propiedad privada, pero sí establece límites éticos a su ejercicio. Es una diferencia sustancial respecto de las interpretaciones más radicalizadas del liberalismo económico, que colocan la libertad de propiedad y la iniciativa individual en el centro de su concepción del orden social.

Cartoneros, movimientos populares y las tres T

Uno de los pasajes más contundentes de la exposición papal llegó cuando se refirió a los movimientos populares, la economía informal y los trabajadores que desarrollan actividades fuera del sistema registrado. León XIV mencionó expresamente a cartoneros, campesinos y artesanos, y reivindicó su capacidad de organización comunitaria.

"Los movimientos populares, la economía popular y los trabajadores informales, los cartoneros, campesinos y artesanos son expresiones vivas de esta subsidiariedad activa que el papa Francisco ha defendido en sus discursos a los movimientos populares", sostuvo.

El Pontífice destacó que esos sectores no esperan pasivamente la asistencia estatal, sino que buscan organizarse desde abajo para construir soluciones comunitarias. Y recuperó una consigna emblemática del pontificado de Francisco: "las tres T, tierra, techo y trabajo, como exigencias de la justicia social".

La referencia tiene una inevitable dimensión argentina. Los movimientos sociales, las organizaciones territoriales y las agrupaciones vinculadas a la economía popular encontraron históricamente en la Iglesia un espacio de legitimación y acompañamiento. Para el kirchnerismo y el peronismo, esas palabras representan una oportunidad para reivindicar una tradición política que Milei cuestionó con dureza.

Pero León XIV también introdujo una precisión que merece atención: la subsidiariedad no significa que el Estado deba resolverlo todo. Por el contrario, explicó que ni el Estado ni las grandes corporaciones deben absorber las iniciativas y capacidades de las comunidades locales, sino apoyarlas y potenciarlas.

El principio supone un Estado que no sustituye a la sociedad, pero que tampoco abandona sus responsabilidades. Una definición que se ubica lejos tanto del estatismo absoluto como de la idea de que el mercado, por sí solo, puede resolver todas las necesidades sociales.

El mensaje a empresarios, sindicatos y al mundo del trabajo

El Papa tampoco dejó afuera al sector privado. En la UCA interpeló directamente a los empresarios y reivindicó la figura de Enrique Shaw, empresario católico argentino cuya vida estuvo marcada por la búsqueda de una relación más humana entre capital y trabajo.

León XIV sostuvo que la vocación empresarial es una tarea noble cuando se orienta por la función social de la propiedad y del capital. Sin embargo, advirtió sobre el riesgo de convertir el beneficio económico en el único criterio de éxito.

Cuando la rentabilidad se absolutiza, explicó, la empresa corre el riesgo de deshumanizarse y convertirse en una estructura que genera exclusión. El mensaje no fue una descalificación de la actividad privada, sino un llamado a compatibilizar rentabilidad, dignidad laboral y responsabilidad social.

También dedicó un capítulo a los sindicatos. Los consideró instituciones indispensables cuando defienden a quienes no tienen voz y se resisten a la mercantilización de la fuerza de trabajo. Pero les planteó una exigencia: ampliar su representación hacia los trabajadores precarizados, informales y excluidos del sistema formal.

La advertencia alcanzó también al mundo tecnológico. León XIV mencionó los desafíos de la inteligencia artificial y la automatización desregulada, que pueden poner en riesgo puestos de trabajo y amenazar el desarrollo humano integral.

"La técnica debe estar siempre supeditada a la ética", sostuvo en uno de los pasajes más aplaudidos. Y dejó una definición que interpela tanto a los gobiernos como a las empresas tecnológicas: el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador.

A los poderes públicos les reclamó políticas estables que favorezcan el pleno empleo y la inclusión social. El acceso al trabajo para todos, dijo, debe continuar siendo un objetivo prioritario de las políticas públicas y de los procesos económicos.

En Don Orione, una advertencia sobre el valor de la vida humana

La otra gran dimensión de la visita se expresó en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde León XIV visitó a personas con discapacidad y dejó un mensaje que excedió ampliamente el ámbito de la institución.

"Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición", afirmó. Y agregó una frase que sintetizó su concepción del desarrollo: "El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales". En la Casa Rosada aseguraron: "Es lo que nosotros también pensamos". El dato es conflictivo porque el Gobierno siempre mantuvo tensión con los sectores de la discapacidad por el recorte de sus medicamentos y subsidios.

La definición introduce una discusión de fondo sobre cómo se mide el progreso de un país. No alcanza con observar el crecimiento económico, el equilibrio fiscal o la evolución de las variables financieras. También importa la capacidad de una sociedad para integrar a quienes requieren mayores cuidados y garantizarles condiciones de vida dignas.

El Papa llamó a construir una civilización del amor y a multiplicar las obras de caridad. Imaginó a miles de jóvenes incorporándose como voluntarios y pidió que la Argentina sea capaz de realizar grandes obras de solidaridad, en las que el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión.

En ese contexto, la referencia a Don Orione tuvo un valor simbólico adicional. León XIV recordó que en la capilla de la comunidad se encuentra la reliquia del corazón del sacerdote italiano, cuya relación con la Argentina quedó asociada a una obra de asistencia y compromiso con los más vulnerables. "La caridad salvará al mundo", recordó.

El Evangelio de los mercaderes y una mirada sobre la economía

La dimensión económica de la prédica papal también apareció en la celebración religiosa, cuando se leyó el Evangelio en el que Jesús expulsa del templo a los vendedores de animales y cambistas. El pasaje describe la reacción de Cristo frente a la transformación de un espacio sagrado en un ámbito de intercambio comercial.

La lectura no constituye por sí misma una condena de la actividad económica ni del comercio. Pero, en el contexto de los mensajes posteriores de León XIV, adquiere una dimensión simbólica: la economía no puede convertirse en un fin en sí mismo ni desplazar los valores humanos y espirituales que deberían orientarla.

En su homilía, el Pontífice volvió sobre la familia y la necesidad de recuperar los vínculos comunitarios. Milei, que también había colocado a la familia en el centro de su prédica, encontró allí un terreno de coincidencia parcial. Sin embargo, el conjunto de las intervenciones papales mostró una visión mucho más amplia sobre las obligaciones de la sociedad, el Estado y el sector privado.

La cuestión de fondo es que León XIV no está proponiendo un programa económico alternativo ni interviniendo formalmente en la disputa partidaria argentina. Está exponiendo una doctrina con principios que tienen consecuencias concretas sobre la manera de organizar la economía y evaluar sus resultados.

Y allí aparece el dilema político para Milei. El Presidente puede reivindicar el carácter universal de la palabra del Papa, como pretende hacerlo la Casa Rosada, pero no puede evitar que sus definiciones sean contrastadas con su propio discurso sobre la justicia social, el Estado, los sindicatos, los movimientos populares y la responsabilidad empresarial.

La visita también deja una advertencia para el peronismo y el kirchnerismo: la doctrina social de la Iglesia no es patrimonio de una fuerza política ni una autorización para apropiarse de la representación de los sectores vulnerables. Sus principios alcanzan a empresarios, trabajadores, sindicatos, gobiernos y organizaciones sociales.

Al final, el mensaje de León XIV fue más amplio que la controversia doméstica. Pidió defender la dignidad humana, promover el bien común, reconocer el destino universal de los bienes, practicar una solidaridad efectiva y ejercer una subsidiariedad responsable.

La Casa Rosada insiste en que el Papa habla para todos. Y tiene razón en un punto: también le habla a Milei. Lo que el Gobierno parece lamentar es que, en medio de una batalla cultural que el Presidente convirtió en una de sus principales banderas, buena parte de la sociedad encuentre en las palabras del Pontífice una vara para medir las consecuencias humanas del modelo económico.